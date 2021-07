L’amore a Hollywood è imprevedibile: ecco le coppie di celebrità composte da vip che hanno sposato un fan.

A Hollywood l’amore capita spesso sul set, è vero. Ma tra i vip che hanno sposato un fan, ci sono alcune coppie davvero sorprendenti. Non sempre, infatti, il “famoso” è chi ti aspetti. Al contrario, spesso il fan che ha sposato il proprio idolo è proprio il contrario di chi potresti pensare. Ecco una lista di vip che hanno sposato un loro fan, con qualche gossip sulla storia d’amore.

Jason Momoa e Lisa Bonet

Quando vengono immortalati insieme sui red carpet o ai party, non si può non pensare che Jason Momoa e Lisa Bonet siano davvero una coppia stupenda. Ufficialmente sposati dal 2017, in realtà stavano insieme da oltre dieci anni, considerando che la prima figlia è nata nel 2007. La cosa più divertente è che, tra i vip che hanno sposato un fan, è lei la star della coppia. Lui, il Khal Drogo di Game of Thrones, aveva una cotta per Lisa Bonet già da piccolo. A 8 anni il futuro Aquaman vedeva l’attrice, undici anni più grande, in tv nella serie I Robinson e aveva confessato alla madre di essersi innamorato di lei: «Mamma, mi piacerebbe stare con lei tutta la vita. Vorrei prendermene cura». Pare che Jason abbia rivelato tutto questo a Lisa solo dopo il secondo figlio insieme, per non spaventarla: che tenero!

Hailey Baldwin e Justin Bieber

Anche il cantante Justin Bieber è tra i vip che hanno sposato un fan. Certo, nel suo caso si tratta della modella Hailey Baldwin, ma è anche vero che la ragazza era addirittura sostenitrice della precedente relazione di lui. In tempi non sospetti, definiva la coppia formata da Justin Bieber e Selena Gomez «teenage dream».

Anne Hathaway e Adam Schulman

È una storia particolarmente romantica, quella di Anne Hathaway e Adam Schulman, tra quelle di vip che hanno sposato un fan. L’attrice, infatti, nel 2008 era alle prese con un guaio sentimentale: aveva infatti il cuore spezzato a causa della separazione con Raffaello Follieri, ricco intermediario finanziario condannato al carcere per frode. Ovviamente, era in quella fase post rottura in cui non si vuole nemmeno sentire nominare gli uomini. Gli amici, invece, hanno ignorato il suo desiderio (in questo caso, per fortuna) e le hanno presentato un suo grande ammiratore, Adam Shulman. Tra i due è scattato il colpo di fulmine, anche se ci hanno messo un mese e mezzo prima di cominciare a frequentarsi davvero. L’amore ha trionfato: nel 2012 si sono sposati e, ad oggi (luglio 2021), hanno due bambini.

Matt Damon e Luciana Barroso

Matt Damon è uno dei vip che hanno sposato un fan, ma la sua storia con Luciana Barroso sembra quella di Cenerentola. Lui era già una star e nel bar di Miami dove ha conosciuto la moglie argentina, stava girando Fratelli per la pelle. Lei, che lavorava come cameriera, era fan dell’attore e la complicità è scattata perché l’ha aiutato a sfuggire ad altri ammiratori che chiedevano troppo insistentemente l’autografo.

Tom Cruise e Katie Holmes

Sì, è vero, ormai il loro matrimonio è naufragato da anni e, pare, si sia concluso con un accordo di riservatezza piuttosto curioso. Però è doveroso inserire l’ex coppia composta da Tom Cruise e Katie Holmes nella lista dei vip che hanno sposato un fan.

Nel 2005, lei era una giovane attrice che si stava facendo conoscere grazie al ruolo di Joey Potter nella serie tv per adolescenti Dawson’s Creek. Lui… Beh, lui era già la star di Hollywood che tutti conoscono. Proprio Tom Cruise ha letto un’intervista in cui Katie dichiarava che il suo sogno fosse sposare l’attore. Lui l’ha presa sul serio, l’ha chiamata e l’ha sposata. Il resto della storia (figlia, Scientology e divorzio), è cosa nota.

Julia Roberts e Daniel Moder

Indovina chi, tra I due, è il vip che hanno sposato un fan? Ovviamente sì, è stata l’inteprete di Pretty Woman. Julia Roberts ha incontrato Daniel sul set di The Mexican (il film del 2000 con Brad Pitt): Moder era un cameraman e grande fan dell’attrice. Lei davanti, lui dietro la cinepresa, si sono innamorati e due anni dopo si sono sposati.

John Travolta e Kelly Preston

È stata senza dubbio una delle coppie più belle di Hollywood. Di sicuro, la più longeva, che certo avrebbe continuato a stare insieme, se Kelly Preston non fosse morta per cancro il 12 luglio 2020, dopo una lunga battaglia. È stato il marito John Travolta a dare l’annuncio, con un messaggio davvero commovente.

Certo, entrambi erano attori e si sono conosciuti del film Gli esperti americani (1989). Però Travolta, più grande di lei di otto anni, era un attore già noto, di cui la Preston era ammiratrice. Quindi, anche la coppia Travolta-Preston rientra a pieno diritto tra i vip che hanno sposato un fan.

Patrick Dempsey e Jillian Fink

Pensi che questa coppia sia nell’elenco dei vip che hanno sposato un fan a causa della popolarità dell’attore noto come Dereck aka il dottor Stranamore del medical drama Grey’s Anatomy? Sorpresa, non è così o, quantomeno, non del tutto.

Quando si sono conosciuti, nel 1996, Patrick Dempsey non era ancora così popolare come è diventato poi. Al contrario, Jillian Fink era all’inizio di una carriera che l’ha portata a essere una delle addette al “trucco e parrucco” più ricercata di Hollywood. L’attore era reduce lui dal divorzio con Rochelle Rochy Parker. Galeotta, quindi, fu la seduta di taglio dei capelli che Jillian fece a Patrick. I due hanno cominciato a frequentarsi e si sono sposati nel 1999, ma professionalmente parlando è esplosa prima lei di lui.

Quasi vent’anni e tre figli dopo, tra il 2015 e il 2016, la crisi, dietro il presunto tradimento di lui proprio sul set di Grey’s Anatomy. Sta di fatto che, oggi, pare che Patrick Dempsey e Jillian Fink si siano lasciati le turbolenze alle spalle e siano felicemente insieme.

Reese Witherspoon e Jim Toth

Tra vip che hanno sposato un fan c’è anche Reese Whiterspoon, che ha sposato un suo ammiratore, Jim Roth, che ora è anche il suo agente.

Adam e Jackie Sandler

Adam Sandler è davvero perfetto nei film comici, ma anche nel nostro elenco di vip che hanno sposato fan. L’attore, infatti, ha conosciuto sua moglie grazie a degli amici comuni. Lei era una sua grande fan, particolarmente curiosa del mondo dello spettacolo. Si sono sposati nel 2003 e lei compare in tutti i film del marito.