WINDTRE: i nuovi negozi con il Personal Digital Trainer

N ascono i negozi WINDTRE all'insegna del benessere digitale, con una nuova figura: il “Personal Digital Trainer”

WINDTRE avvia un progetto di profonda trasformazione dei suoi punti vendita, con l’obiettivo di renderli luoghi accoglienti e piacevoli dove conoscere e approfondire i temi legati alla digitalizzazione e all’utilizzo responsabile di Internet.

La nuova figura del Personal Digital Trainer

Grazie ad un percorso di formazione specifico, gli addetti non offriranno solo soluzioni commerciali o assistenza tecnica, ma saranno dei “Personal Digital Trainer” che inviteranno i clienti a sperimentare le nuove tecnologie offrendo un supporto continuativo nel tempo e ponendosi come una guida nel mondo digitale.

Consigli per i senior

“Non è sempre facile rimanere al passo dell’evoluzione tecnologica ma da oggi, grazie al progetto ReStore, le persone che entrano in un negozio WINDTRE avranno a disposizione una guida pronta ad accompagnarle nell’esplorazione dell’universo digitale”, commenta Stefania Matrone, Direttrice Transformation & Development Office di WINDTRE. “Il punto vendita si trasforma, così, in un luogo nel quale trovare risposte sulle soluzioni per la navigazione sicura dei propri figli, consigli per i ‘senior’ che si approcciano per la prima volta all’uso di smartphone e tablet oppure, semplicemente, informazioni sulle App e sui servizi più utili e innovativi. Anche in questa occasione, portiamo avanti l’impegno di vicinanza ai clienti e l’attenzione per il loro benessere digitale”.

Il programma è parte integrante del percorso che WINDTRE sta portando avanti, in linea con i principi di innovazione, sostenibilità e attenzione alle persone. Realizzato in collaborazione con POLIMI Graduate School of Management, la business school del Politecnico di Milano, rappresenta un momento di grande evoluzione del rapporto con i clienti, centrale nel posizionamento del brand.

Le "vitamine": non soluzioni temporanee ma permanenti

Punti cardine del nuovo modello sono le cosiddette “vitamine”, una metafora che spiega il passaggio degli addetti dall’essere problem solver a “Personal Digital Trainer” che offrono, quindi, non più “medicine” per un problema temporaneo, ma “vitamine” utili a mantenere e preservare il benessere digitale dei clienti, all’insegna dell’ispirazione, della vicinanza e della lealtà.

WINDTRE oltre la permacrisi

“”Permacrisi” è stata definita la parola dell’anno 2022. Il progetto “ReStore” ha affrontato una sfida decisiva per i leader dell’innovazione in questo periodo di “permacrisi” degli operatori retail: come coniugare l’adozione di strumenti digitali avanzati, la trasformazione del retail e l’arricchimento della esperienza di chi vive negli store. Il risultato è stato all’altezza delle ambizioni.” – spiega Emilio Bellini, direttore scientifico del programma ReStore per POLIMI GSoM e co-founder di LEADIN’LAB, il Laboratorio di Leadership Design and Innovation del Politecnico di Milano. “Imprenditori, funzionari di vendita e store manager hanno contribuito alla progettazione di una nuova “employee experience” e di una nuova “customer experience” che, molto concretamente, trasforma il senso ed il vissuto delle relazioni tra chi visita il negozio e chi ci lavora”.

“ReStore” è un progetto inedito nell’ambito del mercato telco e punta a rendere distintiva la relazione con il cliente che entra nel negozio WINDTRE, dove troverà un contesto inclusivo e coinvolgente in cui sviluppare conoscenza tecnologica e cultura digitale.