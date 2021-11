Zalando Privé scarpe: scopri le proposte dello shopping club

Dalle classiche decolleté alle sneaker: la sezione Zalando Privé scarpe segue le tendenze della moda femminile e accontenta i gusti di tutte, dalle amanti dello stile casual alle appassionate di look più ricercati.

I tacchi, per esempio, non passano mai di moda neppure nello shop online. Nella stagione autunno-inverno 2021-2022, infatti, tornano a dominare le décolleté a punta, anche nella versione con punta rinforzata color argento.

Se adori le décolleté, Zalando Privé è lo shop giusto. Potrai comprare in offerta i modelli con tacco di marchi come Guess, Liu Jo, Patrizia Pepe, Jimmy Choo, Baldinini, Salvatore Ferragamo e Dolce & Gabbana.

Zalando Privé borse: abbina scarpe e accessori a prezzi scontati

Dopo aver fatto un acquisto nella sezione Zalando Privé scarpe, potresti approfittare delle promozioni per abbinare una borsa al tuo nuovo paio di calzature.

La tendenza moderna ha messo in soffitta il diktat “le scarpe devono essere en pendant con le borsa”. La parola d’ordine è dare libero sfogo alla fantasia, osando con accostamenti inusuali in stile mix&match.

Come scegliere? Abbina colori diversi ma versatili, come scarpa nera e borsa bordeaux. Su Zalando Privé trovi tronchetti, stivali al ginocchio e stivaletti da abbinare a maxi bag o tracolle in pelle, ecopolle e suede in tanti colorazioni, sia classiche che originali. Tutto proposto con sconti del 75%.

Indossi quasi sempre sneaker? Nello shop sono in vendita i modelli di marchi come Adidas, Nike, Diadora e Reebok.

L’abbinamento classico prevede sneaker con zainetto o marsupio. Perché non osare, allora, con una borsa a mano beige o grigia? L’abbinamento è perfetto soprattutto con le sneaker dalla tomaia multicolor.

Se ti piacciono gli accostamenti mix&match, Zalando Privé ti permette di acquistare a prezzo ridotto le borse di marchi come Guess, Liu Jo e Love Moschino nei modelli:

shopper

pochette morbide

clutch rigide

borse a mano

tracolle

maxi bag

Zalando Privé casa: non solo zaini, stivali, occhiali e profumi

Hai una passione per l’oggettistica? Grazie agli sconti dello shop, puoi fare incetta sia di calzature che di articoli per la casa senza esagerare con i costi.

Dopo aver esplorato la sezione Zalando Privé scarpe, regalati un articolo per la camera da letto, la cucina o il bagno. Gli stili vanno da quello minimalista quello shabby chic fino all’etnico. Tanti i marchi proposti con il 75% di sconto, tra cui Tognana, Bialetti e Villeroy e Boch.

Se la tua vita è frenetica e non riesci a seguire tutte le offerte, risparmia tempo con un codice sconto Zalando Privé. I coupon ti fanno accedere in un secondo agli sconti su marchi specifici oppure su articoli come scarpe, borse o profumi.

Per fare i tuoi acquisti, però, devi essere iscritta allo shopping club e avere un account. Le promo di Zalando Privé si rinnovano ogni settimana. Hai cioè a disposizione dai 3 ai 5 giorni per fare il tuo ordine approfittando degli sconti. Il tuo pacco arriverà direttamente a casa al costo di 5,90 euro.

Contenuto sponsorizzato. Focus.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Focus.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.