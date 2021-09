Zalando Privé scarpe: preparati alla nuova stagione autunno-inverno

T utte le informazioni utili sulle vendite targate Zalanddo Privé dei più noti brand di scarpe per l'autunno inverno

La nuova stagione autunno-inverno si avvicina e Zalando Privé scarpe ti propone sconti fino al 75% sui modelli sportivi e non solo. Lo street style continua a essere dominante anche nei prossimi mesi. Non esistono regole predefinite per gli abbinamenti. Le sneaker, alte e basse, si possono indossare con qualsiasi outfit e in qualsiasi momento della giornata, dal lavoro alle uscite serali.

Continua la lettura e scopri tutte le offerte sulle scarpe. Ti basta, per esempio, accedere alla vendita Zalando Privé Nike per scegliere tra tanti modelli, da quelli unisex a quelli maschili o femminili.

Zalando Privé Nike: le offerte sulle scarpe sportive

Cerca nella selezione Zalando Privé scarpe e dai un’occhiata alle vendite disponibili. Non sai come funziona? Zalando Privé lancia campagne a tempo limitato con capi e scarpe a prezzi scontati. Ogni campagna è dedicata a un marchio specifico, da Nike ad Adidas, da Geox a Puma, da

Birkenstock a Dr. Martens. Gli articoli sono disponibili solo per la durata della vendita, segnalata da un contatore che indica i giorni e le ore mancanti alla chiusura.

Nella prossima stagione autunno-inverno 2021 dominano le sneaker vintage con tomaie ispirate ai modelli da basket e skateboard. Si va dalle scarpe total white a quelle creative e colorate fino alle sneaker alte con design alla caviglia. Tutti i modelli citati sono disponibili nello shop online e

acquistabili in promozione. Per non perdere tempo prezioso usufruisci di un codice sconto Zalando Privé. Cosa significa? Individua il buono con lo sconto sul marchio o sull’articolo che ti interessa e fai subito il tuo acquisto a prezzo ridotto.

Zalando Privé Adidas: gli sconti del 75% sulle sneaker

Hai una predilezione per il marchio Adidas? Zalando Privé scarpe ti propone vendite su diverse linee. Trovi in offerta, per esempio, le scarpe Performance dalle forme avveniristiche, perfette per outfit dallo stile metropolitano. Se hai una passione per la corsa, puoi acquistare in promo tanti modelli da running. Qui di seguito, un piccolo elenco con alcuni dei modelli in vendita:

SL20 - scarpe da running leggere con lacci e tomaia colorata (rosa, fucsia, grigia)

Response Run - scarpe da corsa con tomaia colorata o total white

Edge Lux 4 - scarpe da running con tomaie in colori pastello

Supernova - scarpe con tomaia monocromo in colori come l’arancio

X9000L4 UNISEX - sneaker basse con tomaia grigia e suola bicolore

Solar Ride - sneaker basse con tomaia viola

Se poi sei una sportiva, acquisti in offerta scarpe da pallavolo, da tennis, da pallamano, da golf e non soltanto. Una volta scelto il modello, Zalando Privé scarpe ti recapita il pacco al costo di 5,90€.

Per poter applicare sconti così consistenti, Zalando Privé ordina gli articoli dai fornitori al termine della campagna di vendita. Questo significa che riceverai il tuo pacco in 3-5 settimane. Ci sono, però, vendite con consegna rapida che ti permettono di avere il pacco a casa in tempi di consegna

standard. Se il tuo ordine non ti convince, hai a disposizione 31 giorni di tempo per effettuare la procedura di reso.