L a primavera è il momento migliore per risvegliare i sensi, ripartire e prendersi cura di sè: 10 cose da fare subito (anche se sei in casa).

Le giornate si allungano, c’è profumo di fiori nell’aria e fa più caldo: la primavera è finalmente arrivata! Come affrontarla al meglio? La bella stagione porta con sé anche tante cose da fare, dal cambio di stagione, alla voglia di tornare in forma in vista dell’estate, sino al bisogno di trascorrere più tempo all’aperto. A fermare il desiderio di novità non saranno di certo quattro mura! 10 cose che devi fare in casa quando arriva la primavera, per risvegliare i sensi e sorridere alla vita.

Fai le pulizie di primavera

Croce e delizia, le pulizie di primavera sono l’occasione per rinnovare gli ambienti e pulirli a fondo. Una casa bella, curata e super pulita e il sogno di tante, ma durante l’inverno cambiare l’aria e fare asciugare le tende è praticamente impossibile. Con l’arrivo delle giornate calde è il momento di prendere in mano stracci e spazzoloni per dare un nuovo volto alla propria casa. Il segreto per non stancarsi? Organizzare il lavoro, appuntando le operazioni da compiere. Spalanca le finestre, lasciando entrare l’aria e la luce, prepara un secchio con acqua tiepida, olio essenziale, aceto o sapone di Marsiglia e il gioco è fatto!

Torna in forma (ma senza stress)

Non è mai troppo presto per prepararsi alla temuta prova bikini. Con l’arrivo della primavera puoi allenarti comodamente a casa, accompagnata dalla tua musica preferita. Per rassodare il corpo e bruciare calorie bastano mezz’ora di esercizi tre volte a settimana. Obiettivo pancia piatta? Punta sui crunch a gambe tese e a bicicletta. Per sciogliere i cuscinetti adiposi su glutei e cosce invece opta per gli squat. Non dimenticare lo stretching finale!

Pianta margherite

Le margherite sono i fiori primaverili per eccellenza. Colorate e profumate mettono subito allegria, allora perché non piantarle anche a casa? Se hai un terrazzo o un giardino questa è la stagione perfetta per prendersene cura. Scegli un vaso piuttosto grande e innaffiale spesso, posizionandole in una zona in cui ci sia sole quasi tutto il giorno.

Crea il tuo orto

La primavera è la stagione ideale per organizzare un piccolo orto in balcone o in un angolo del giardino. Pianta lattuga, scarola, invidia e rucola, ma anche pomodori, peperoni, piselli e zucchine. Ricordati di riservare uno spazio alle erbe aromatiche, perfette per insaporire ogni piatto senza aggiungere sale: basilico, sedano e prezzemolo arricchiranno le tue ricette, regalandoti sapore e benessere!

Prepara le acque detox

La parola chiave in primavera? Detox! Per depurare l’organismo e sentirsi rigenerate non serve seguire una dieta rigida, ma basta gustare le acque aromatizzate. Coloratissime e gustose si preparano in pochi minuti e hanno tantissimi benefici. Per prepararle lascia all’interno di una caraffa d’acqua frutta, verdura o erbe aromatiche, mixando a piacere. Gli ingredienti d’altronde sono infiniti, dal melone al lampone, dall’arancia al sedano, passando per il cetriolo, il rosmarino e lo zenzero.

Stacca la spina

Tanti impegni e poco tempo: è arrivato il momento di eliminare lo stress accumulato durante l’inverno. Per farlo prenditi una pausa e stacca la spina. Ci sono tanti modi per recuperare le energie, ognuno ha il suo. L’unica regola? Tenere lontano il cellulare e viaggiare con la mente. Puoi farlo riguardando un vecchio film che ami, sfogliando un album dei ricordi oppure leggendo un bel libro.

Fai uno scrub

Le belle giornate sono anche sinonimo di abbronzatura in arrivo, dunque perché non preparare la pelle alla tintarella? Prepararne uno in casa è una piccola coccola per avere un’epidermide pulita e curata, ma anche dedicare un po’ di tempo a se stessi. Mescola in una ciotola un cucchiaio di zucchero, tre cucchiai di olio d’oliva e due di miele. Massaggia il composto sulla pelle del viso umida, poi risciacqua: il risultato ti stupirà!

Svuota l’armadio

Quante volte ti sei detta che prima o poi l’avresti fatto? La primavera è la stagione giusta per svuotare l’armadio e fare un check dei tuoi look. Svuota cassetti e scarpiere, poi pulisci con acqua calda e olio essenziale, infine rimetti tutto a posto, usando scatole e custodie arricchite da qualche rametto di lavanda. Ricordati che è l’occasione per fare una cernita, vendendo o regalando quello che non usi più.

Prova la meditazione

Ritrovare l’equilibrio fra corpo e mente: è questo l’obiettivo che devi avere in primavera. Online i trovano moltissime app per iniziare a meditare, semplici e facili da usare. Le regole da seguire sono due? Lasciati andare, cercando di allontanare le preoccupazioni e concentrati sul respiro, imparando a cogliere i segnali del tuo corpo.

Organizza un pic nic

In terrazzo o in giardino: la bella stagione fa venire voglia di mangiare all’aperto. Allora perché non organizzare un bel pic nic? Stendi a terra dei teli colorati, poi sistema una tovaglia a quadretti e prepara qualcosa di buono da infilare nel tuo cestino di vimini. Punta su muffin, torte salate, focacce e verdure fresche, accompagnate da una bottiglia di vino, acque aromatizzate e centrifughe.