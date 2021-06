10 segni zodiacali che amano moltissimo sé stessi (e meno gli altri)

S e ti sembra di pensare solo a te stessa e amarti in maniera smisurata, potrebbe essere colpa delle stelle. Scopriamo insieme se, tra i segni zodiacali più egoisti, c’è anche il tuo. Andiamo!

I segni zodiacali raccontano molto di noi stesse, sebbene non siano sicuri al 100%. Ci sono, quindi, quelli più indecisi e quelli più pigri, ma anche quelli che si amano in maniera incondizionata e tendono a trascurare gli altri per mettersi sempre in primo piano.

La tendenza a considerare i propri bisogni è comune a molti segni zodiacali. In questa nostra classifica, stilata da 1 a 10, individuiamo quelli che si amano di più in assoluto. Scopri anche tu se sei in questa lista e in quale posizione ti abbiamo collocato!

Leone

Sei nata sotto il segno del Leone, cosa potevi aspettarti di diverso? Sei una persona molto ambiziosa, sempre pronta ad affrontare la vita con vigore senza lasciarti abbattere dalle avversità. Sei coraggiosa e tendi a ricoprire un ruolo di comando. Per tutte queste ragioni, hai una forte considerazione di te stessa e hai la naturale propensione a ritenerti migliore degli altri.

Ti ami follemente, più di tutti gli altri segni zodiacali. Per questo, sei in cima alla classifica di quelli che si amano di più. Come te non c’è nessuno. Il Leone è quindi il segno che, più di tutti, esprime amore incondizionato verso la propria persona.

Gemelli

Il segno dei Gemelli, oltre a essere indeciso oltre ogni immaginazione, è pragmatico e poco avvezzo a lasciarsi andare ai sentimenti e alle relazioni. Le nate con il Sole in questo segno sono pratiche e mettono loro stesse davanti a tutto, soprattutto se si tratta di situazioni che implicano emozioni e irrazionalità, tutti elementi che sfuggono al loro controllo.

Ariete

Ariete da rima con orgoglio. Con te è inutile discutere perché cerchi di imporre sempre e comunque il tuo modo di pensare. Anche nelle situazioni in cui potresti (anche solo in via ipotetica) avere torto, reagisci in maniera intensa pur di portare le tue idee in primo piano. Sei anche leale, ma questa tua caratteristica è spesso offuscata da un eccesso di amor proprio che non riesci proprio a mitigare.

Sagittario

Il segno del Sagittario ama se stesso in maniera viscerale, ma in una forma che è però diversa da quella degli altri. Se, al momento della tua nascita, il Sole era in questa posizione, allora godi di una dose di autostima che ti permette di superare tutte le avversità.

Il Sagittario si merita, quindi, una delle posizioni più basse della classifica perché si piace ma con autostima. Le nate sotto questo segno credono in se stesse e non sono spaventate dal giudizio altrui e, anzi, sono spinte a pensare che le loro qualità siano superiori a quelle altrui.

Acquario

Sei sempre alla ricerca di un equilibrio costante, sei attratta da tutto e da niente. Al momento di prendere una decisione, scegli sempre quello che è meglio per te e non ti preoccupi degli altri. Ami il rischio al punto tale da non curarti proprio di chi ti sta intorno e prendi le tue decisioni con fermezza, senza preoccuparti troppo di quello che potrebbe succedere.

Il segno dell’acquario guadagna, quindi, un posto tra quelli che si amano in maniera smisurata e che fanno di tutto pur di raggiungere la loro felicità personale.

Scorpione

Quasi come l’Acquario, ami il rischio e non ti preoccupi troppo di quello che potrebbe accadere per una tua decisione sbagliata. Vai avanti spedita perché hai un’estrema considerazione di te stessa e ritieni che ogni tua scelta sia quella corretta. Sei abituata ad agire di testa tua e punti a eccellere in ogni campo, anche a costo di ferire qualcuno.

Capricorno

Se sei nata sotto il segno del Capricorno, sei spinta a primeggiare ma la tua indole bonaria ti spinge a lasciar andare l’obiettivo per non rischiare di ferire gli altri. Tuttavia, puoi anche trasformarti all’occorrenza e se le circostanze richiedono una posizione più netta. Ti ami e credi molto nelle tue potenzialità ma sei anche capace di fermarti prima che sia troppo tardi.

Vergine

La classifica dei segni zodiacali che si amano di più si fa sempre più blanda con il segno della Vergine. Se anche tu appartieni a questa categoria, allora sei alla ricerca della perfezione ma non a a scapito degli altri. Il tuo carattere mite riesce a smussare ogni angolo di un latente egoismo che si manifesta in poche circostanze, talvolta provocate dagli eventi.

Toro

L’elenco dei segni che amano di più se stessi e meno gli altri si smorza bruscamente con il segno del Toro. In questo caso, l’obiettivo del tuo successo è del tutto personale e non è ricercato con metodi egoistici. Sei metodica e riservata. Se sei del segno del Toro, ami te stessa e un po’ anche gli altri.

Bilancia

Sei una Bilancia. Si? Allora fai parte della categoria dei segni meno egoisti di tutto lo Zodiaco. Vivi in un mondo ideale in cui parità e giustizia fanno parte dei tuoi valori principali. Hai una natura altruista e lavori sempre per donare felicità agli altri.