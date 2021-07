119 storie Nerazzurre, da ElectaJunior

I n libreria dal 13 luglio un libro dedicato a ragazze e ragazzi, bambine e bambini, di fede nerazzurra. Per festeggiare al meglio il 19esimo scudetto dell'Inter

119 storie Nerazzurre è un libro di ElectaJunior in libreria dal 13 luglio 2021 e dedicato ai ragazzi e ragazze, bambine e bambini di fede nerazzurra, perché leggendo queste storie possano festeggiare al meglio il 19° scudetto, capendo non solo le origini del loro tifo calcistico, ma anche i valori che hanno fatto grandi i campioni dell’Inter: dall’amicizia al rispetto dell’avversario e delle regole, dalla sana competizione, alla disciplina. Ma anche passione, generosità, integrazione e merito.

119 storie Nerazzurre raccoglie i profili dei campioni del momento e di coloro che hanno segnato la storia di questa realtà calcistica. Per citare alcune grandi personalità, si va dalla Grande Inter di Angelo Moratti, Facchetti, Picchi, Herrera, Mazzola, Corso, all’Inter di Fraizzoli, Altobelli, Oriali e Beccalossi, e poi a quella di Pellegrini, Zenga, Bergomi e Matthaus; per culminare con la presidenza Massimo Moratti e l’eroica squadra guidata da Mourinho al Triplete 2010.

Una carrellata con le storie personali e sportive di campioni e allenatori, presidenti e in generale tutti coloro che hanno reso grande l’Inter. Un ampio spazio è dedicato anche ai protagonisti dello scudetto 2020-21: da campioni come Lukaku, Lautaro, Hakimi, Barella, Eriksen e Sriniar fino a chi ha dato il suo contributo da vero nerazzurro anche solo con poche presenze in campo.

119 storie Nerazzurre appassionerà i tifosi perché l’Inter è una grande famiglia che accompagna i suoi sostenitori appassionati per la vita, nella buona e nella cattiva sorte, di generazione in generazione.