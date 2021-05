15 acconciature facilissime che ti renderanno perfetta in pochi minuti

E cco alcune acconciature facilissime e salvavita da replicare con pochi semplici passaggi

A volte ci si sveglia la mattina con capelli ingestibili. Se anche a te capita di alzarti da letto un diavolo per capello e di non avere idea di come riuscire a presentarti al lavoro, a scuola o all’Università in ordine, niente paura, esistono acconciature facilissime da fare in pochi minuti e in grado di tamponare qualunque hair drama.

Acconciature facilissime per capelli corti

I capelli corti sono spesso i più facili da gestire, ma anche quelli che a volte possono far cadere nella monotonia e dare l’impressione di essere sempre uguali a loro stessi.

Ecco quindi alcune acconciature facilissime per renderti cool in poche semplici mosse.

Effetto bagnato

Il vantaggio dei capelli corti è proprio quello di ridurre il tempo necessario per prepararsi ogni giorno. Per ricreare il sempre verde effetto bagnato, inumidisci i capelli e lisciali verso il basso e dietro le orecchie. Applica un tocco di gel per fissare il tutto e il gioco è fatto.

Parte anteriore intrecciata

Se i tuoi ciuffi anteriori hanno deciso di non collaborare, le trecce laterali nella parte alta della testa potrebbero essere la soluzione adatta. Fai due piccole trecce con le ciocche al lato del viso e uniscile al resto dei capelli in una coda.

Volume in alto

Uno dei modi più semplici per modellare i capelli corti è aggiungere volume. Se li porti rasati sotto, ma leggermente lunghi nella parte alta, alcune ciocche accuratamente posizionate e fissate con un tocco di lacca o spuma possono darti un’immagine nuova.

Acconciature facilissime per capelli medi

Le medie lunghezze possono essere le più complesse da sistemare, ma con queste idee nulla è perduto.

Cerchietto

Indossare uno degli accessori per capelli preferiti dell'infanzia è ancora uno dei modi più veloci per dare un tocco chic ai capelli in pochi secondi. Spazzolali, infila il cerchietto e il gioco è fatto. Lascia le estremità sciolte o fissale con un elastico in una coda di cavallo bassa per un tocco ancora più bon ton.

Chignon intrecciato

Questo look sembra difficile ma in realtà non lo è. Separa i capelli in due parti e in ognuna fai due trecce basse laterali, poi unisci le estremità e avvolgile in uno chignon sulla nuca. Fissare il tutto alla base con un elastico.

Chignon

Hai ciocche di capelli ribelli e vuoi sistemarle una volta per tutte? Niente paura, acconciale in uno chicchissimo chignon basso, adatto a tutte le occasioni.

Acconciature facilissime per capelli lunghi

Le chiome lunghe fluenti si prestano più di altre ad essere acconciate, vediamo come se si hanno pochissimi minuti a disposizione.

Treccia con nastro

Questo stile chic è molto facile da ricreare. Fatti una coda di cavallo bassa e fermale con un nastro di seta o raso (puoi usare un elastico per capelli sotto per fissarli meglio). Dividila in due sezioni e intreccia il nastro con entrambe. Fissa il tutto in fondo con un fiocco.

Forcine

Questa è un’altra delle acconciature facilissimi da eseguire. Basta pettinare i capelli e fissarli dietro le orecchie con delle forcine.

Coda di cavallo con fiocco

Se hai i capelli lunghi, probabilmente la coda di cavallo è il tuo forte. Ecco una versione decisamente più originale. Raccogli i capelli in una coda e fissala con un fiocco alla base della testa.

Treccia alta

Tira il più possibile i capelli sulla testa e fissali come se dovessi fare una coda alta ma da questa posizione intrecciali fino in fondo e fermali con un elastico.

Codini laterali

Giocare la carta della semplicità è quasi sempre la scelta più azzeccata. Ecco quindi che dividere i capelli in due porzioni e acconciarli in due code laterali con estremità libere può darti un look elegante in pochissimi secondi.

Acconciature facilissime per capelli ricci o mossi

Ogni riccio un capriccio dicevano le nostre nonne, e spesso è proprio così. Tuttavia, anche se può sembrare una mission impossibile, esistono diversi modi originali per domare anche le chiome più ribelli.

Lavaggio a secco

Se le acconciature semplici non fanno per te ma preferisci portare sempre i capelli sciolti, in mancanza di tempo per lavarli puoi optare per una spruzzata di shampoo secco che in pochi secondi darà alla tua chioma una nuova e lucente vita.

Ananas

Per un tocco originale che non nasconda i ricci ma anzi, li enfatizzi, puoi unirli tutti sopra la testa e fissarli con un elastico o una bandana.

Treccia laterale

Se invece i tuoi ricci sono davvero troppo ribelli e vuoi domarli, una delle acconciature facilissime da fare, in grado di rinfrescare il look in un istante, è la treccia laterale. Raccogli i capelli da un lato, intrecciali liberamente e fissa le estremità con un elastico.

Coda alta ondulata

Se hai ricci ben definiti e non vuoi costringerli ma allo stesso tempo dare loro un aspetto ordinato, raccoglili in una coda alta e lasciali liberi di esprimersi sulle lunghezze.