Se hai in mente di realizzare un’acconciatura semplice e facile da portare, tra quelle più eleganti e raffinate c’è senza dubbio lo chignon, adatto sia per i capelli lunghi che per quelli di media lunghezza. Sebbene facile da fare, lo chignon è tutt’altro che scontato e si adatta a tante situazioni, a partire da quelle più formali, come l’acconciatura di una sposa, a quelle più trendy, arricchite da mollette e spins. Potrai fare uno chignon per andare in ufficio, a una cerimonia, per uscire la sera con le amiche o durante un appuntamento romantico ma, a prescindere dall’occasione: questa acconciatura ti permetterà di avere i capelli sempre in ordine.

Come fare uno chignon

Simbolo di eleganza e di raffinatezza, i capelli raccolti in uno chignon sono ritornati in voga negli ultimi anni, grazie anche ai numerosi trend che spopolano sul web e propongono fantasiose varianti del classico chignon. Vediamo come fare uno chignon adatto per le nostre occasioni più importanti e come portarlo con disinvoltura per sentirci belle e sempre al top.

Tipi di chignon

Alto, basso, morbido, super tirato e laccato oppure spettinato, lo chignon è sempre chic, adatto per molteplici occasioni, per serate importanti e per dare un tocco di eleganza naif al nostro viso. Se volete realizzare uno chignon perfetto non è necessario andare dal parrucchiere: è possibile farlo da sole a casa, con un po’ di pratica e molta fantasia.

Come fare uno chignon basso

Iniziamo con uno degli chignon più gettonati, ovvero quello basso.

Per prima cosa, per quanto possa sembrare sorprendente, la resa è migliore se i capelli non sono appena lavati e invece sono trascorsi uno o due giorni dallo shampoo, perché saranno meno sfuggenti e più facili da piegare e tenere in ordine.

Procedimento

Iniziare con lo spazzolare i capelli eliminando i nodi e successivamente usare il pettine per disciplinarli ancora meglio. Trovare una riga, centrale o laterale, raccogliere la chioma in una coda bassa e fermarla usando un elastico sottile;

Subito dopo, attorcigliare la coda su se stessa fino a realizzare uno chignon basso, che andrà fermato usando un altro elastico. Nel caso in cui i capelli siano molto sottili, è possibile usare un fermaglio a clip: in tal caso, raccogliere i capelli in una coda e ripiegarla sua se stessa formando un’asola, che poi andrà fermata con il fermaglio glamour. Un aiuto non indifferente arriva dall’utilizzo dello shampoo secco, particolarmente efficace nel dare volume alle radici: basterà spruzzarlo su queste ultime, poco prima di realizzare lo chignon basso.

Chignon basso spettinato

Potrete realizzare lo chignon basso anche se avete i capelli di lunghezza media e che toccano le spalle e questo è uno degli enormi vantaggi di questa semplice piega. In questo modo, però, otterrete un risultato apparentemente spettinato, dato dal fatto che ovviamente non riuscirete a raccogliere tutti i capelli in modo uniforme nell’elastico. Niente vi vieterà di aggiungere all’acconciatura qualche dettaglio luminoso, in modo da renderla ancora più trendy.

Come fare uno chignon elegante

Innanzitutto valutate la situazione in cui dovrete sfoggiare lo chignon, se si tratta, cioè, di un’occasione formale o di un momento di gala. Valutate, inoltre, la forma del vostro viso e scegliete uno chignon elegante che risalti la vostra morfologia. Infine decidete se impreziosire il vostro chignon con fermagli, fiori o nastri oppure semplicemente uno spruzzo di lacca per renderlo lucido e dall’effetto ordinato.

Per realizzare uno chignon elegante procedete così: pettinate in via preliminare i capelli e fate attenzione che non siano troppo puliti.

Dopo averli pettinati raccoglieteli in una coda alta o bassa, a seconda della tipologia di chignon che avete intensione di realizzare, quindi cotonate un po’ le lunghezze per un effetto volumizzante e arrotolatele su se stesse attorno alla coda, fermando l’intera acconciatura con pinzette o fermagli. Andate giù di lacca per fissare l’intero styling ed evitare che ceda. Le moltissime varianti dello chignon permettono di esprimere la vostra creatività: optate per uno chignon elegante con ciuffo libero se volete ottenere un effetto seducente, oppure scegliete una ciambella classica morbida per avere volume e creare giochi geometrici accattivanti.

Come fare uno chignon voluminoso

Per fare un perfetto chignon voluminoso, bisogna districare i capelli con una spazzola preferibilmente di legno e portarli poi indietro, dopodiché raccoglierli in una coda alta. Quest’acconciatura viene molto più apprezzata rispetto a quella tradizionale, ed in effetti va un tantino fuori dai classici canoni in quanto è meno formale e precisa. Si adatta anche ai look più giovanili, sbarazzini e per occasioni informali per cui si può definire originale ed accattivante.

Cotonare la coda

Premesso ciò, bisogna cotonare delicatamente le lunghezze con il pettine a maglie strette per ottenere una coda molto voluminosa. Tuttavia, il procedimento potrebbe danneggiare ed indebolire i capelli già fragili. In questo caso, conviene optare per un arricciacapelli e fissare l’insieme con poco gel. Questo accorgimento non influisce sull’effetto voluminoso dello chignon. Dopo la cotonatura o l’arricciatura della coda, bisogna partire poi dalla radice fino alle punte aiutandosi con le mani. Quindi, è necessario avvolgere la lunga coda come per tutti gli altri chignon con un elastico. Fatto ciò, si deve fermare la chioma con delle forcine. In base all’effetto che si vuole dare allo chignon o all’eventuale serata a cui si deve partecipare, si possono poi utilizzare degli accessori dorati oppure argentati per dare un tocco di classe in più a questo particolare tipo di acconciatura.

Utilizzare una ciambella per chiome lunghe

Per completare il lavoro che rende lo chignon voluminoso, bisogna spruzzare della lacca a media tenuta e facilmente modellabile. Questo prodotto è ideale soprattutto per tenere ferme per le ciocche ribelli, mentre quella a tenuta forte invece renderebbe difficile la ricomposizione. Per evitare degli antiestetici puntini bianchi sullo chignon voluminoso, si deve tra l’altro applicare la lacca ad un’adeguata distanza. Per chiome non molto lunghe, si può rimediare con un calzino a cui bisogna tagliare la punta e creare un cilindro o in mancanza acquistare una ciambella della stessa tonalità dei propri capelli. Quest’ultimo accessorio aumenta notevolmente l’altezza dello chignon e lo rende più voluminoso e soprattutto accattivante. Si applica e si toglie velocemente quindi non bisogna avere nessuna praticità, ed inoltre ha un costo irrisorio ed è facilmente reperibile nelle profumerie o nei supermercati.

Usare uno shampoo volumizzante

A margine di questa guida va sottolineato che coloro che hanno una chioma abbastanza folta, agli accorgimenti descritti in precedenza conviene usare uno shampoo che abbia come caratteristica proprio quella di far praticamente raddoppiare il volume dei capelli. In tal modo oltre che con le tecniche di realizzazione, il volume finale dello chignon sarà ancora più appariscente grazie proprio al lavaggio con il suddetto specifico prodotto. Anche del balsamo in aggiunta a quello già presente nello shampoo serve tra l’altro a massimizzare il risultato, cosi con un’accurata asciugatura della chioma con un phon munito di un apposito diffusore.

Come fare uno chignon intrecciato

Il fascino della treccia non conosce confini. Per molte donne, infatti, il capello lungo e intrecciato rappresenta ancora un’inesauribile fonte di fascino e seduzione. Per chi fosse alla ricerca di una pettinatura bella, elegante ma facile da realizzare, ecco come realizzare uno chignon intrecciato. Davvero la soluzione ideale sia per una serata informale tra amici sia per un appuntamento più istituzionale come ad esempio, una classica cerimonia.

Realizzare una coda di cavallo

Prima di procedere con l’acconciatura, assicuratevi di avere tutto a portata di mano: una spazzola, un elastico per capelli provvisto di piccoli ganci e uno del tipo invisibile, delle forcine, un fissatore liquido per capelli e un prodotto spray adatto per lucidare il cuoio capelluto. A questo punto dovrete realizzare una normale coda di cavallo. La coda dovrà essere realizzata facendola partire dalla parte alta della nuca, senza iniziarla troppo in basso. Per la realizzazione della coda, attenetevi alle seguenti, brevi e facili indicazioni.

Fare la treccia

Ecco dunque come realizzare la coda: con l’aiuto della spazzola raccogliete le ciocche di capelli “ribelli” e riunitele tutte nella medesima coda. Dopo aver raccolto in questo modo i capelli, chiudete la coda con un elastico provvisto di piccoli ganci. Se qualche ciuffo dovesse fuoriuscire, utilizzate il fissatore liquido (va benissimo una normale lacca per capelli) per rendere il tutto più omogeneo e compatto. A questo punto dovrete costruire una treccia, realizzandola lungo tutta la lunghezza del capello. Dopo aver effettuato questa operazione, chiudete con il secondo elastico.

Fare lo chignon

Ora non vi rimarrà altro da fare che realizzare lo chignon intrecciato. Dovrete per prima cosa rendere un po’ più lenta la treccia. Per fare ciò, tirate le ciocche verso l’esterno. In questi momenti, non preoccupatevi se la treccia vi sembrerà irregolare o leggermente imperfetta. Ora dovrete avvolgere la treccia attorno all’elastico con i ganci che avete appena applicato. Dopo aver effettuato un avvolgimento completo, fissate la treccia alla testa con l’aiuto delle forcine. Ecco realizzato un semplice ma elegantissimo chignon intrecciato, degno senza dubbio del miglior parrucchiere. Qualora voleste arricchire la vostra acconciatura in modo davvero esclusivo e particolare, non dimenticate di vaporizzare una piccola quantità di spray lucidante. Questo prodotto vi consentirà di avere uno chignon sempre luminoso e perfettamente in ordine.

Come fare uno chignon destrutturato

Lo chignon destrutturato affascina per il suo aspetto pettinato-spettinato. Realizzarlo da sole richiede un po’ di pazienza, ma il risultato vi sorprenderà.

Dividere i capelli

Per prima cosa, è bene armarci di spazzola e di infinita pazienza e prenderci del tempo per spazzolare delicatamente i capelli, eliminando possibili nodi e dedicando molto tempo soprattutto alle punte.

Una volta fatto ciò, con un pettine dividere con precisione la chioma in tre parti; è consigliato andare a creare due piccole code laterali e una invece più folta e centrale che fungerà da base e che a sua volta dovrà essere suddivisa in due parti uguali legate morbidamente grazie a un elastico.

Intrecciare le due code

Una volta ottenute le due code dalla base, procedere a intrecciarle tra loro creando una treccia non troppo stretta. Successivamente, fare avvolgere la treccia attorno a se stessa andando a formare un piccolo chignon che dovrà essere fissato con tante forcine.

Per un look più classico preferire forcine adatte al vostro colore di capelli, se invece volete creare uno stile personale potete scegliere le più disparate forcine, dai brillantini ai colori fluo.

Intrecciare i capelli

Il vostro chignon è quasi pronto. Infatti, una volta ottenuta dalla treccia la crocchia e accuratamente fissata con mollette, per ottenere un delizioso chignon destrutturato resta solo da intrecciare le due code laterali fatte all’inizio e creare una treccia che, con altrettante forcine, deve essere fissata attorno allo chignon.

Se vuoi creare un look più sbarazzino vai a togliere qualche ciuffetto laterale, la quantità di ciocche la decidi tu in base a quanto vuoi rendere palese l’effetto disordinato.

In poche semplici mosse hai acconciato i tuoi capelli in uno chignon destrutturato! Importante l’uso finale della lacca per fissare la pettinatura.

Come fare uno chignon laterale

Lo chignon laterale è un’acconciatura classica, ma molto in voga negli ultimi tempi, che suggerisce sensualità e bellezza attraverso la semplicità, e che può dare ai nostri capelli un tocco elegante e alla moda. Questo tipo di acconciatura, per la sua particolare costruzione asimmetrica, si adatta ad ogni forma del viso, che sia rotondo o allungato, e può essere abbinato sia ad un look formale che ad uno più casual, magari, in questo caso, spettinandolo un po’.

Basi e preparazioni

L’esecuzione di questa acconciatura prevede un procedimento molto semplice, è importante però che i capelli siano abbastanza lunghi, o comunque di lunghezza media. Innanzitutto, lavate i capelli e teneteli umidi, ma non bagnati; successivamente applicateci della spuma così che l’acconciatura possa resistere più a lungo. La spuma per i capelli funge da fissativo, ovvero un aiuto in più per acconciare e controllare i capelli per le vostre necessità. Una volta asciutti, fate in modo che la frangetta sia orientata verso lo stesso lato in cui volete raccogliere lo chignon. Affinché sia tutto più uniforme, potete dare un colpo di piastra alla frangetta, oppure darle del volume con un bigodino o l’arriccia capelli. Aiutandovi a fermarla con una molletta, un gancio o un ferretto, fate sì che non interferisca con il resto della chioma, così da non intralciare il lavoro.

Intrecciare la chioma

Prima di tutto, pettinate per bene i capelli, addossateli tutti sulla stessa spalla e intrecciateli in maniera tradizionale: suddividete i capelli in tre ciocche uguali, e, se non siete pratiche, prendete le ciocche esterne e sovrapponetele alla ciocca centrale alternando, ad ogni passaggio, la destra con la sinistra, cercando di essere non troppo precise. È importante che lo spazio tra i capelli non sia troppo ristretto, così da poter ottenere un effetto particolare e originale alla fine della procedura. Questo effetto prevede che i capelli siano leggermente scompigliati, con uno stile spettinato e irregolare, ma comunque molto chic.

Realizzazione dell’acconciatura

Una volta intrecciati i capelli e ottenute le spaziature necessarie per l’effetto finale, legate la punta della treccia con un elastico, oppure fermatela tramite l’ausilio di una forcina. Adesso, prendete la treccia un po’ scompigliata e arrotolatela come una spirale. Ora, tenendola bene, posizionatela, avvolta, dietro l’orecchio, oppure in un’altra posizione che più vi aggrada. Una volta ottenuto lo chignon, tenetelo fisso all’altezza dell’orecchio tramite il sostegno di mollette o forcine.

Per agevolare il tutto, la presenza di un ulteriore specchio, posto lateralmente o dietro alla testa, potrebbe risultarvi di grande aiuto. Aggiustate lo chignon e sciogliete la frangetta iniziale pettinandola nella giusta direzione. Per ottenere un effetto spettinato, basta non tirare troppo i capelli, anzi non vi preoccupate di essere troppo accurate, lasciate qualche ciocca ribelle qua e là senza controllo.

Se invece volete un look più sobrio e preciso, aiutatevi con della lacca per capelli per governare la vostra chioma. Controllate nuovamente allo specchio che tutto sia ordinato e che non vi siano capelli fuori posto e lo chignon laterale morbido è pronto! Si può arricchire l’acconciatura con dei fermagli particolari, lucenti e sbarazzini, chiaramente, senza esagerare. Per chi ama lo stile retrò per il suo chignon, può optare per una fascia decorata che sparisce nella chioma, e risalta la fronte.

Come fare uno chignon spettinato

Lo chignon spettinato è una delle pettinature più glamour e femminili degli ultimi tempi. Una particolarità sta nel fatto che, essendo voluminoso e spettinato, prevede il movimento di alcuni ciuffi di capelli liberi che cadono sul volto e che coprono eventuali piccoli difetti come le stempiature oppure brufoletti sulla fronte. Inoltre, questo look è molto versatile in quanto si può rendere facilmente più casual o più elegante a seconda degli accessori e degli abiti che si sceglie di indossare.

Raccogliere i capelli

La prima cosa da fare è rendere i capelli lisci e pettinati. Per realizzare questa pettinatura bisogna avere i capelli di media lunghezza. Bisogna raccogliere i capelli sulla sommità del capo con un elastico come per realizzare una coda di cavallo molto alta. Si fa girare la punta della coda intorno alla base e si avvolge su se stessa, senza serrarla. Si deve cioè lasciare volutamente morbida e libera. Per fissare la coda in questa posizione basta utilizzare delle forcine oppure dei fermagli invisibili. L’aspetto dello chignon appare leggermente trasandato, ma per dare un tocco più spettinato si fa sfilare qualche ciocchetta sottile dalla fronte o lungo le basette.

Raccogliere i capelli a coda lenta

Se i capelli non hanno la lunghezza necessaria per realizzare questo tipo di pettinatura si può adottare un altro sistema per ottenere lo stesso risultato. Bisogna fissare sulla sommità della testa i capelli a mo’ di coda lenta. Questa volta le ciocchette che restano sulla testa sono troppo corte per farle girare su se stesse. Allora non bisogna fare altro che farle girare attorno all’elastico che è servito per fare la coda. L’importante è ottenere un effetto gonfio; in questo modo si riesce a mascherare completamente l’elastico. Eventualmente si possono utilizzare dei fermagli invisibili per trattenere ogni ciocca e fermare i ciuffi ribelli.

Dividere i capelli in ciocche

Un altro modo efficace per realizzare uno chignon spettinato è quello di dividere i capelli in ciocche. Ogni ciocca va legata alla base con un elastico in modo da gestirla singolarmente. Si inizia a prendere la prima ciocca e si fa girare su se stessa; successivamente si avvolge su questa un’altra ciocca e così via fino a quando non si ottiene un effetto intrecciato. Bisogna mantenere un andamento voluminoso e lento e tirar via qualche filo di capelli qua e là per conferire un aspetto più ampio e gonfio. Per far reggere l’acconciatura si può spruzzare un po’ di lacca.

Come fare un doppio chignon

Lo chignon doppio sta spopolando tra le ragazze, giovani e non. Questo è un modo davvero grazioso per acconciare i capelli durante una giornata estiva. Soprattutto se si è al mare e quindi a contatto con il sole e l’acqua salata.

Spazzolare i capelli

Per prima cosa, occorre preparare adeguatamente i nostri capelli. Per realizzare pettinature come un doppio chignon, i capelli andrebbero lavati il giorno prima e spazzolati. In questo modo, non si farà fatica a lavorarli e non scivoleranno. Se ci riusciamo, cerchiamo di evitare il balsamo. Con questo accorgimento infatti, la cotonatura sarà più semplice da ottenere. Prendiamo una spazzola e pettiniamo tutti i capelli. Sciogliamo i nodi e appiattiamo eventuali rose. Se la chioma è riccia, è bene stirarla con spazzola e asciugacapelli. Diamoci anche una passata di piastra. Se i capelli sono fragili, applichiamo prima un termo protettore.

Dividere i capelli in due parti

A questo punto, dividiamo la chioma in due parti uguali. La sezione centrale deve andare da un orecchio all’altro. Aiutandoci con un pettine a coda, meglio se in materiale metallico. Fermiamo la sezione inferiore con un elastico. Quella superiore la fisserete invece con un paio di molle. Iniziamo a fare il primo chignon, Con il pettine a coda, cominciamo a cotonare i capelli. Portiamo le ciocche verso l’alto, partendo dalla radice. Ogni tanto, vaporizziamo il tutto con un po’ di lacca. Fatto questo, raccogliamo la coda cotonata in uno chignon. Ci basterà arrotolarla su se stessa. Cerchiamo di non tirarla troppo. Successivamente, fermiamo il primo chignon con delle forcine dello stesso colore dei nostri capelli ed eseguiamo il secondo chignon.

Rifinire il doppio chignon

Rifiniamo il doppio chignon così ottenuto. La pettinatura dovrebbe essere priva di stacchi netti. Estraiamo con la coda del pettine qualche ciocca. Stiriamola con la piastra e modelliamola con il gel. L’effetto dovrebbe essere quello di un finto spettinato. Vaporizziamo l’acconciatura una dose generosa di lacca. Come possiamo vedere, realizzare un doppio chignon non è così difficile. Se vogliamo, possiamo anche abbellire la pettinatura con un accessorio particolare. Qualche idea? Un fiore colorato o un cerchietto in seta. Completiamo il look con un make up leggero e un vestito a piacere, meglio se non troppo formale.

Come fare uno chignon sui capelli corti

L’estate, lo sport, la comodità, sono tutti fattori che portano ad optare per un taglio corto di capelli, nella normalità per gli uomini, ma anche molto frequente fra le donne negli ultimi tempi. È infatti il gentile sesso che negli ultimi anni sta approfittando della comodità del portare i capelli corti. Tutto ciò comunque si scontra spesso con il tentativo di presentarsi comunque “in tiro” quando lo si ritiene necessario. Quello che a volte sembra un’acconciatura non realizzabile se si ha un capello corto è lo chignon, eppure vi dimostreremo che non è così.

Ricerca del materiale

La prima cosa da fare è procurarsi un qualcosa per poter tenere su lo chignon. La prima cosa a cui si pensa è ovviamente un elastico. Questo può essere trovato in un qualsiasi negozio che vende oggetti utili per la persona e non solo in negozi specializzati per capelli. Esistono comunque valide alternative come fazzoletti in stoffa, foulard e calze da riutilizzare. Sono degli elementi molto semplice da reperire, in modo da poterli ottenere ad un costo veramente irrisorio, se non completamente gratis. Come consiglio da dare, è quello di cercare di eseguire i singoli passaggi con estrema attenzione, in maniera tale da non rischiare di compromettere la buona riuscita dello stesso chignon.

Pettinare i capelli

Con tutto l’occorrente a disposizione, si può dunque procedere alla realizzazione dello chignon sui capelli corti. Per prima cosa, pettinare i capelli e raccoglierli in una coda di cavallo, dopodiché infilare intorno la calza. A questo punto, dividere i capelli in ciocche, facendone passare ognuna sopra ad una parte della calza e fissandola poi alla base con delle forcine. È consigliabile scegliere una calza dello stesso colore dei capelli in quanto la loro lunghezza limitata difficilmente riuscirà a coprire tutta la testa. A lavoro ultimato, sarà possibile notare che le ciocche perfettamente arrotolate e concentriche si sviluppano intorno alla ciambella, coprendola completamente. Per ottimizzare il lavoro, fissare l’acconciatura con delle forcine, spruzzare della lacca forte e a lunga tenuta, dopodiché bloccare il tutto con una retina e lasciare asciugare la lacca. Quando le forcine e la retina verranno rimosse, lo chignon apparirà rigido e naturale.

Arrotolare i capelli

Inoltre, è possibile riutilizzare anche i capelli in precedenza tagliati per fare uno chignon. Infatti, se la loro lunghezza è di almeno 25 cm, si possono rifinire su entrambi i lati per creare direttamente una ciambella, arrotolandoli su se stessi; poi, con le medesime tecniche di fissaggio, applicarla sui capelli corti. In questo modo, si otterrà uno chignon naturale, senza dubbio migliore di quelli descritti in precedenza, dal momento in cui vengono riutilizzati i capelli veri piuttosto che l’elastico e la retina. Ed ecco che in modo molto semplice e veloce, si potrà realizzare uno chignon, unico ed originale, in casa propria ed anche con i capelli che risultano essere molto corti.