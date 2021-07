C’è quella lontana ma sempre presente, quella che ci ascolta e non ci giudica e quella che ci accompagna ovunque, anche quando non sappiamo dove stiamo andando. Sono le amiche di cui abbiamo bisogno

Ci sono momenti nella vita in cui abbiamo solo bisogno di staccare, di svagarci e divertirci, altri, invece, in cui sentiamo la necessità di confessare i sentimenti e le emozioni solo a chi ci sa ascoltare davvero. La verità è che di mille sfaccettature è fatta la nostra esistenza, e per ognuno di questi momenti ci sono le amiche di cui abbiamo bisogno.

C’è quella d’infanzia che c’è, e per sempre ci sarà, nonostante le distanze geografiche che ci separano. C’è quella da chiamare per far festa e per dimenticare il dolore e la sofferenza, c’è quella onesta, a volte fin troppo, e quella che sa ascoltarci come nessun’altra.

Chi sono le amiche di cui abbiamo bisogno

Avere dei rapporti veri, sinceri e genuini ci rafforza, dentro e fuori. Del resto è per questo che esiste l’amicizia. Tuttavia può capitare che in determinati periodi della nostra vita sentiamo più affinità con una persona, piuttosto che con un’altra.

Questo non vuol dire che ci sono amicizie di serie A o di serie B, quanto più che esistono le amiche di cui abbiamo bisogno, per un motivo o per un altro, in determinati momenti dell’esistenza.

Perché a volte abbiamo solo bisogno di staccare la spina e non pensare più a niente, altre volte, invece, tutto quello che desideriamo è parlare, per ore o per un’intera giornata, con l’unica persona che non ci giudicherà mai. Altre volte, ancora, avremmo bisogno di quell’amica un po’ ruvida, ma estremamente sincera, capace di riportarci alla realtà come solo lei sa fare.

E sono queste le amiche di cui abbiamo bisogno oggi, domani e sempre. Ed è proprio di queste che abbiamo delineato 5 amiche che tutte dovremmo avere.

La mia amica, mia sorella

Esistono dei rapporti di amicizia così profondi, autentici e veritieri che non si possono spiegare, perché somigliano in tutto e per tutto a un rapporto tra sorelle, anche se nessun legame di sangue esiste.

Ecco, tra le amiche di cui abbiamo bisogno c’è sicuramente lei, quella che consideriamo una sorella. Quella che possiamo non vedere o non sentire per un po’, ma che sappiamo che è lì, esattamente dove è sempre stata.

È la sorella non di sangue che abbiamo. Quella che non ci giudica mai e che è sempre pronta a tendere la sua mano verso di noi. È quella che sa essere severa e dolce allo stesso modo, ma che è pronta a mettersi contro tutto e tutti per noi.

Tra le amiche di cui abbiamo bisogno c’è la “mondana”

Tutte abbiamo bisogno di un’amica così. Di quella che conosce i locali più trendy della città, i locali di mixology e magari anche qualche bel ragazzo da presentarci. È l’amica che ci butta giù dal letto quando stiamo affogando i nostri dispiaceri in un barattolo di gelato davanti a un film deprimente.

È quella con cui andare a fare shopping e fermarsi a fare un aperitivo nel locale più glamour della città, quello che non sapevamo neanche esistesse. È quella che ci spinge a far emergere tutta la nostra femminilità proprio quando ci eravamo dimenticate di averla.

Sì, tra le amiche di cui abbiamo bisogno c’è sicuramente lei. Quella che ci ricorda che la vita è una soltanto e va vissuta a pieno.

L’amica di sempre

Tra le amiche di cui abbiamo bisogno c’è anche lei, quella che non è presente nella nostra quotidianità ma che c’è sempre, a ogni chiamata e a ogni sms. È quella che vediamo poco, ma che quando la incontriamo sa farci sentire a casa.

È la stessa che sa trasformare un semplice aperitivo in una serata lunghissima trascorsa a raccontarsi tutto, ad aggiornarsi sul lavoro, sugli amici e sull’amore. Questa è l’amica che possiamo chiamare a ogni ora del giorno e della notte, senza doverci giustificare. È la stessa che ci insegna che nonostante le distanze fisiche e geografiche, le differenze e le scelte di vita, l’amicizia, se è vera, sa resistere a ogni cosa.

L’avventurosa

L’avventurosa rientra, sicuramente, tra le amiche di cui abbiamo bisogno. È quella che ammiriamo, e che bonariamente invidiamo, perché uno spirito libero. È slegata da ogni condizione, stereotipo o regola e vive alla giornata.

È quella che ci insegna sempre qualcosa di nuovo con i suoi racconti e le sue esperienze. È la stessa che sa coinvolgerci e invogliare a fare cose che pensavamo fossero fuori dalla nostra portata.

Tra le amiche di cui abbiamo bisogno c’è anche quella onesta

Tutte vogliamo e pretendiamo la sincerità nei rapporti salvo poi scappare a gambe levate dinnanzi a questa. Un po’ perché siamo permalose e un po’ perché la verità fa male, ma abbiamo bisogno di questa per vivere.

O meglio, abbiamo bisogno di un’amica onesta che ci riporti alla realtà, anche quando sognare ci sembra l’unica chance di sopravvivenza. Ecco perché tra le amiche di cui abbiamo bisogno c’è anche lei.

Quella persona un po’ ruvida e a tratti scomoda, nei modi di fare e di dire, ma che agisce sempre e comunque per il nostro bene. Perché l’affetto che nutre nei nostri confronti è così tanto da scegliere di non indorare la pillola, ma di sbatterci davanti alla realtà anche quando non vogliamo vederla, salvo poi abbracciarci forte e consolarci, asciugare le nostre lacrime.

Sì, abbiamo bisogno anche di un’amica così nella vita. Quella che ci insegna che l’onestà, nei rapporti, è la cosa più preziosa del mondo.