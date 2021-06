5 consigli per rendere più colorati e allegri i tuoi spazi outdoor

G li spazi all’aperto stanno diventando sempre più importanti e sempre più frequentati in ogni abitazione. Vediamo insieme come decorarli al meglio per averli sempre accoglienti e adatti a ogni occasione

Gli spazi outdoor sono ormai parte della nostra realtà quotidiana, soprattutto dopo questo lungo periodo trascorso tra le mura domestiche. Renderli accoglienti e colorati rappresenta quindi una missione che devi intraprendere al più presto, in modo da godere di ognuna della potenzialità che ti può offrire il tuo patio.

Puoi spaziare tra i tuoi colori preferiti e seguendo il trend del momento, che si basa sui colori intensi e vitaminici senza dimenticare quelli più sobri e delicati. Prima di cominciare, assicurati sempre di scegliere materiali di qualità e che siano durevoli nel tempo.

Le soluzioni di colore sono perfette per i grandi spazi ma anche per quelli più contenuti, che però devono essere arredati a seconda della superficie che si ha a disposizione e scongiurando l’effetto “restringimento”. Vediamo insieme 5 consigli per il tuo arredamento esterno.

Scegli mobili colorati

La qualità deve essere l’obiettivo principale da perseguire prima di intraprendere l’arredamento di un balcone. Che tu scelga il legno, il ferro o il tessuto deve essere tutto a prova di intemperie per durare nel tempo e non rovinarsi dopo poco.

I toni colorati sono anche un ottimo modo per rinnovare il tuo spazio outdoor, partendo anche dai mobili. Se la tua superficie è ampia, puoi dare libero sfogo alla tua fantasia e optare per le tonalità più scure. Qualora disponessi di uno spazio più limitato, invece, devi invece optare per colori più tenui e delicati per dare respiro alla tua area e dare luminosità. Via libera, quindi, al bianco, al rosa, al celeste e a tutti i colori pastello, ormai di grande tendenza.

Arreda con i cuscini

I cuscini sono un ottimo elemento d’arredo, semplice da abbinare e funzionale. Per rendere allegro il tuo spazio, scegli dei colori che siano vibranti e vivaci, come il giallo o il mandarino. Opta per delle soluzioni di grande volume in modo da creare il colpo d’occhio e creare un ambiente esterno accogliente oltreché comodo per tutti i tuoi ospiti.

Inoltre, aggiungere degli elementi mobili potrebbe essere la soluzione giusta per rinnovare il tuo spazio più volte e renderlo sempre perfetto per tutte le occasioni.

Punta sulla tinta unita ma anche sulle fantasie che puoi abbinare all’arredamento della tua casa senza soluzione di continuità. I tuoi ospiti saranno lieti passare il loro tempo sul balcone, per trascorrere una serata piacevole o per lavorare, come sta accadendo per chi sta svolgendo il proprio lavoro in smart working.

Sfrutta i colori per rinnovare l’arredo

Se sei affezionata al tuo arredamento ma questo è irrimediabilmente danneggiato dagli agenti atmosferici e dal tempo, allora puoi anche sfruttare la bellezza dei colori per rinnovare il tuo spazio e, al contempo, trattare i materiali che hai scelto per il tuo patio.

In particolare, se sei attratta dal fascino del legno – più soggetto ai danni da agenti atmosferici – puoi scegliere delle vernici che siano anche nutrienti per il materiale. Valuta quali siano i prodotti migliori per le tue esigenze e dai sfogo alla tua fantasia.

Sfrutta le gradazioni di colore

Se lo spazio non è molto ampio, puoi puntare su un unico colore e sfruttare le varie cromie e tonalità per ottenere l’effetto desiderato. Tra i colori più amati del momento vi è sicuramente il giallo ma anche l’azzurro, che si può abbinare in diverse gradazioni. I colori vivaci si abbinano alle tinte neutre e introducono colore ma anche freschezza.

Punta sui vasi

I vasi sono i migliori alleati dell’arredamento esterno. Puoi sceglierli di diverse capienze e colori ma, soprattutto, puoi giocare su un numero infinito di tonalità che possono ravvivare il tuo spazio in poche e semplici mosse.

I vasi alti e allungati sono quelli adatti alle aree più ristrette. Arredano ma non ingombrano e possono dare un tocco di originalità al tuo patio, anche con la discrezione del bianco. Puoi anche scegliere di posizionare più vasi in fila e giocare con le altezze per sfruttare lo spazio al massimo.

Come i cuscini, anche i vasi possono essere spostati a seconda della stagione e delle esigenze, magari per lasciare spazio a un nuovo mobile. Puoi così sbizzarrirti in diverse soluzioni di arredo, che puoi cambiare a seconda delle necessità, di spazio o di umore!

Conclusioni

I giochi di colore sono preziosi per rinnovare gli spazi esterni ma anche per creare un arredamento consono al tuo patio, per lavoro o per accogliere ospiti e amici.

Ricorda che puoi dare libero sfogo alla tua fantasia ma devi considerare le aree di cui disponi, soprattutto se sono limitate. In questo caso, devi optare per qualcosa non restringa il tuo spazio e che, invece, garantisca l'illusione ottica opposta.

Se temi di sbagliare e di compromettere il tuo spazio esterno, allora punta tutto sui colori tenui come il giallo e tutte le sue gradazioni. In questo modo, puoi dare nuova vita al tuo patio e introdurre quella nota di colore che può fare la differenza.