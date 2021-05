5 oggetti che devi portare con te per un viaggio sicuro e ben organizzato

C on la ripresa dei viaggi, diventa sempre più importante spostarsi in maniera sicura e senza pensieri. Scopriamo insieme cosa devi portare con te per non correre rischi e goderti una vacanza strepitosa!

Prima di partire, devi sempre pensare a tutti gli oggetti che possono esserti utili per un viaggio sicuro per affrontare al meglio la tua vacanza e non avere pensieri. Ammettilo: quando arriva il momento di fare la valigia ti senti spaesata e non sai mai cosa ti può essere utile. Finisci sempre per esagerare e per portare con te degli oggetti di cui non farai mai uso.

Scegli con attenzione e ricorda che ogni articolo rappresenta un peso in più da trasportare, tieni anche presente che ci sono degli indispensabili per un viaggio sicuro che non devono mancare e non li devi dimenticare, magari per lasciare spazio a qualcosa di completamente inutile e che, invece, potevi lasciare indietro.

Le categorie da inserire nella tua lista di must have comprende un’ampia serie di oggetti, dagli accessori tech da viaggio a quelli per stare comodi nei mezzi di trasporto. Non dimenticare, poi, di scegliere il bagaglio giusto. Fai un elenco di tutto quello che ti è necessario prima di intraprendere il tuo cammino e rivedilo più volte per eliminare tutto il superfluo. Se hai ben fisse queste poche regole, sei già a metà strada.

Scegli un bagaglio leggero

Non è facile trovare quello giusto. Sono pochi i bagagli che rispecchiano le tue esigenze. Alcuni sono troppo piccoli, altri sono troppo ingombranti, altri ancora hanno delle forme improponibili che ti complicano la vita. Sceglili resistenti e idrorepellenti, per non bagnarne il contenuto in caso di pioggia forte e improvvisa se ti trovi all’aperto.

Inizia scegliendo una borsa leggera e che sia facilmente trasportabile, magari opta per degli zaini hi-tech da portare in spalla e che facilitino le procedure di check-in in aeroporto, ad esempio. Informati sulle dimensioni che sono consentite per il bagaglio a mano della compagnia aerea che hai scelto per il tuo viaggio.

Porta con te un cuscino da viaggio

Non importa se il tuo viaggio sia lungo o breve, il cuscino da viaggio sarà il miglior alleato della tua postura in ogni occasione. In più ti consente anche di sfruttare al meglio il tempo a disposizione e non compromettere la tua postura. Puoi scegliere tra diverse forme e diversi colori, oltre che giocare sulle consistenze. Ne esistono morbidi, rigidi e persino gonfiabili se vuoi riporlo piegato all’interno di una borsa.

Non dimenticare un adattatore universale

Hai già in programma di portare con te una vasta gamma di dispositivi tecnologici. Per questo, può essere utile valutare l'acquisto di un adattatore universale che ti consenta di caricarli tutti insieme senza aspettare il termine dell’operazione per ognuno. Scegli un accessorio che sia compatibile con i tuoi device e portalo con te: ti semplificherà la vita in un modo che neanche puoi immaginare.

Se ti stai spostando all’estero, aggiungi anche un adattatore da presa. Ricorda che gli attacchi sono diversi a seconda della nazione: informati prima per non rischiare di dover correre ad acquistare una spina universale che risponda alle tue esigenze.

Powerbank

Sei in viaggio e quindi dovrai spostarti spesso. Non sempre avrai a disposizione una presa per la ricarica dei tuoi dispositivi ed è per questo che devi dotarti di una powerbank in grado di ridare energia in qualsiasi momento della giornata.

Valuta sempre la capacità della powerbank, per non rischiare di rimanere a secco nell'attimo peggiore della giornata. L’energia accumulabile deve essere compatibile con i tuoi dispositivi elettronici e con la grandezza della loro batteria.

Kit per il pronto soccorso

Utile per i viaggi più lunghi, il kit del pronto soccorso ti farà sentire sicura in ogni momento senza rischiare il deterioramento del suo contenuto. La soluzione migliore è quella di dotarsi di un cofanetto compatto che possa contenere tutto il necessario, così da evitare inutili preoccupazioni durante il viaggio. Negli equipaggiamenti pre-confezionati, è presente tutto il necessario per far fronte a ogni piccolo imprevisto.

Conclusioni

Nella lista degli oggetti che non devono mai mancare, oltre ai 5 indispensabili che ti abbiamo illustrato, annotane qualcuno in più che possa rendere il tuo viaggio speciale. Porta con te una piccola fotocamera compatta e che sia resistente all’acqua, oltre a una custodia impermeabile che possa contenere tutti i tuoi averi.

Nella composizione del tuo bagaglio, tieni sempre a mente il peso finale della valigia (soprattutto se viaggi in aereo) e valuta anche il carico in base ai giorni in cui dovrai stare fuori. Non portare con te cosmetici in confezioni intere ma preferisci quelle da viaggio. Non portare un’eccessiva quantità di vestiti né di scarpe.

Raccogli tutti i dispositivi elettronici in un pratico organizer da viaggio. Non solo sarà più facile reperirli ma potrai anche tenerli lontani dagli urti e dai possibili danni causati dagli spostamenti. Sii parsimoniosa anche con il loro numero: hai due mani e due occhi, che sono quelli con i quali dovrai catturare tutto quello che ti circonda.