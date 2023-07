P er prepararti alle vacanze, può essere utile questo decalogo di consigli per evitare la valigia pesante e goderti al massimo il viaggio

Finalmente, le vacanze. Al mare, in montagna, in giro, il rischio della valigia pesante è sempre in agguato.

Inverti la rotta (non del viaggio): ecco un decalogo di consigli che ti aiutano a eliminare il superfluo e avere la valigia perfetta.

Prepara una lista

La regola d’oro per risolvere il problema della valigia pesante è in realtà una parola magica: la lista!

Ebbene sì, il primo segreto per gestire al meglio il pensiero dei bagagli consiste proprio nell’organizzazione. Non solo le liste ti rendono più organizzata, ma anche più felice.

Scrivi l’elenco in anticipo

Non ridurti al giorno prima della partenza, ma trova qualche giorno prima il momento per stilare un elenco (che puoi sempre aggiornare man mano) con le cose che vuoi portare con te in vacanza.

In questo modo, hai modo di pensare con calma e revisionare la lista: sarà più facile decidere quali cose sono davvero indispensabili e quali, invece, possono rendere la valigia pesante senza motivo.

Quando avrai la versione definitiva della tua lista, spunta le cose che metti nel bagaglio e conserva l’elenco. Sarà più facile, prima di rientrare, non essere assalita dal dubbio di dimenticare qualcosa.

Pianifica gli outfit

Per noi donne, il potenziale responsabile di una valigia pesante è…il guardaroba! Anche se ti riprometti di non portarti troppi vestiti o magari non sei particolarmente attenta al look, il pericolo è sempre dietro l’angolo, o, meglio, dietro l’anta. Diciamo la verità: quante volte ti sei lasciata prendere dall’entusiasmo di sfoggiare – di credere di farlo – ogni singolo capo del tuo armadio?

Ecco, per evitare di avere una valigia pesante senza motivo, sfrutta l’approccio da influencer e pianifica prima gli outfit. In altre parole, prevedi come ti vestirai di giorno, a seconda della destinazione (mare o montagna o turismo in città) e qualche look per la sera. Senza esagerare: se riesci, prevedi degli outfit che puoi mescolare tra loro – puntando su capi abbastanza basici, nei limiti del possibile.

Lascia a casa l’armadio

Se vuoi evitare di ritrovarti con una valigia pesante perché hai messo tutto il tuo guardaroba nel bagaglio, ci sono due considerazioni che puoi fare.

Ricordati che esistono le lavanderie

Considera che rendere la valigia pesante solo per avere tutti i cambi per ogni giorno di vacanza è inutile. A meno che tu non sia in partenza per una spedizione nel deserto, in tutto il mondo esistono le lavanderie.

Se alloggi in hotel, di certo puoi usufruire del servizio, ma anche se giri per campeggi o simili, è facile trovare lavanderie – quelle a gettoni, poi, aggiungono un tocco folkloristico alla vacanza.

In questo modo, puoi davvero dimezzare gli abiti (e la biancheria) da portare con te.

Acquista in loco

Se temi di avere freddo o simili, considera anche che, di nuovo, se non vai nel deserto, è probabile che tu possa acquistare quello che ti serve direttamente sul posto. Anzi, così hai anche la scusa per prenderti una maglietta ricordo dell’estate.

Scarpe e accessori ragionati

Dopo il guardaroba, anche le scarpe rappresentano un grosso rischio, se vuoi evitare di avere una valigia pesante.

Rifletti con calma, prima di aprire la scarpiera e sospirare come Carrie Bradshow di Sex and The City.

Prevedi di portare con te un paio di scarpe da giorno, uno per la sera e delle ciabatte (sa spiaggia, da spa o qualsiasi altra cosa).

Se stai andando in montagna, indossa le scarpe pesanti durante il viaggio, almeno eviti di metterle in valigia.

Stesso ragionamento per le borse: una con cui viaggi/da giorno e una da sera (oltre a quella da spiaggia o lo zaino) sono più che sufficienti!

Indossa gli abiti pesanti per il viaggio

Per evitare di rendere la tua valigia pesante, cerca di indossare durante il viaggio l’abbigliamento e le scarpe più pesanti che vuoi portare. Meglio vestirsi a strati, in modo da alleggerire il bagaglio e essere pronta a qualsiasi variazione climatica possa avvenire mentre ti sposti.

Organizza i prodotti da toilette

Nella lista che prepari in anticipo, non trascurare i prodotti per l’igiene intima, i cosmetici etc.

Punta sui formati travel-size per i prodotti di cui proprio non puoi fare a meno (la crema preferita, i trucchi).

Per tutto il resto, se non hai particolari necessità (o allergie), pensa che puoi comprare il sapone, lo shampoo e il resto direttamente in loco. In ogni caso, evita di portarti i flaconi da un litro di shampoo e di altri prodotti.

Il vantaggio delle travel size consiste anche nel fatto che puoi metterli in buste trasparenti, insieme ai medicinali, e tenerli nel bagaglio a mano anche se viaggi in aereo. La tua valigia pesante sentirà decisamente la differenza!

Niente strumenti per l’hairstyle

Stai andando in vacanza, giusto? Questo significa che puoi aggiornare anche il tuo look e rilassarti anche con la testa, intesa sia come mente, sia come… capigliatura.

Il phone, la piastra e l’arricciacapelli sono davvero strumenti che rendono la valigia pesante e di cui, almeno per qualche giorno all’anno, puoi fare a meno. Se proprio non riesci, almeno scegli i formati da viaggio.

W il digitale

Andare in vacanza per te significa anche poterti dedicare alla lettura? Benissimo, però non portarti decine di libri che (forse) nemmeno leggi. Piuttosto, sfrutta la tecnologia: con un tablet o un e-book reader, puoi portare con te tutta la tua libreria, a (quasi) zero grammi.

Elimina gli elementi “in dubbio“

Un’altra regola d’oro contro la valigia pesante è abolire il pensiero «Nel dubbio, me lo porto». Se dubiti, significa che non è fondamentale, quindi è superfluo e puoi lasciarlo a casa.

Bilancia da viaggio

Infine, più che un consiglio, un trucco per prevenire la valigia pesante in maniera assurda è l’acquisto di una bilancia per bagagli. È uno strumento piccolo e economico che può letteralmente salvarti da eccessi di peso di cui potresti non essere consapevole.