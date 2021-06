D elicato, chic, perfetto sia per gli interni che per gli esterni: se ami il vimini qui troverai spunti e idee per arredare casa con questo materiale naturale

Arredare con il vimini

Un grande classico che non tramonta mai: il vimini è un materiale naturale che ha mille peculiarità e può arredare tantissimi ambienti con stili diversi fondendosi con estrema facilità e adattandosi sia agli interni che agli esterni.

Perfetto per realizzare piccoli accessori che donano carattere ad ogni ambiente della casa, il vimini può diventare vero e proprio protagonista specialmente dell’outdoor. Se ti abbiamo incuriosito e vuoi scoprire i must have del mondo del wicker design qui troverai una selezione dei migliori.

Cesto portaoggetti

Un grande classico, ma mai scontato. Se i primi cesti intrecciati in vimini erano pensati per il solo trasporto, le versioni odierne sono perfette per aggiungere un tocco d’arredo shabby alla casa. Questa versione, in parte sbiancata, si sposerà anche con l’arredo in stile provenzale e aggiungerà un tocco di stile alle camere dei più piccoli dove diventerà un delicato porta giocattoli.

Il mobile porta tutto

Che sia in cucina o in bagno, un mobile slim a più cassetti può tornare sempre utile. Questo modello unisce una struttura in stile minimal e industriale alla delicatezza del vimini. Un vero salvavita per tutto ciò che non trova mai un posto in casa.

Cesto per gatti

Le cucce per gli amici a quattro zampe non devono essere obbligatoriamente nascoste in qualche angolo, ma se scelte nel modo giusto possono diventare un vero e proprio elemento d’arredo. Come questo cesto per gatti che grazie al vimini ha un aspetto accattivante; oltre a essere prodotto nel rispetto dell'ambiente e donando all’abitazione un tocco moderno e accattivante

Lampadario

Quando si parla di accessori e arredamento per la casa, troppo spesso si tendono a dimenticare i lampadari. Anche in questo caso il vimini può venire in tuo soccorso, specialmente se hai scelto un arredamento sui toni sabbia e della natura. Il posto perfetto? La camera da letto.

Accessori per la cucina

Impossibile negarlo: il vimini ha la capacità di arredare qualsiasi ambiente. Gli accessori, grandi o piccoli che siano, possono trasformare qualsiasi ambiente aggiungendo un tocco raw ad ogni stile d’arredamento. Il posto in cui proprio non può mancare? La cucina, dai cestini alle tovagliette per la colazione all’americana passando per i portavasi per i profumi da avere per piatti prelibati.

