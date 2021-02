A iello è il cantante di Arsenico, in gara al Festival di Sanremo 2021 con la nuova canzone Ora che racconta un amore finito.

Protagonista della scena musicale con Arsenico, Aiello è uno fra i cantanti in gara a Sanremo 2021 con il singolo Ora. Schivo e romantico, l’artista originario di Cosenza è riuscito a conquistare il pubblico, vendendo oltre 70 mila copie del suo brano e partecipando come ospite anche ad Amici 20. Non a caso Amadeus ha voluto Aiello nel cast dei Big del Festival.

Aiello, la carriera e il successo di Arsenico

Vero nome Antonio Aiello, il cantante è nato a Cosenza nel 1985. Dopo essersi diplomato al Liceo scientifico ha ottenuto a laurea triennale presso l’Università della Calabria in scienze della comunicazione e una magistrale in Economia alla Luiss. La sua passione però è sempre stata la musica e nel corso degli anni ha accresciuto la sua conoscenza musicale grazie al rhythm and blues. A soli dieci anni ha iniziato a studiare pianoforte, in seguito è passato al violino. A sedici anni ha seguito lezioni di canto e da quel momento ha realizzato le sue esibizioni in pubblico. In quegli anni Aiello ha anche cominciato a interessarsi alla scrittura dei brani. Nel 2011 ha tentato di partecipare a Sanremo, ma non ci è riuscito. In seguito a quel rifiuto, l’artista è partito per l’Australia dove ha vissuto diversi mesi, collaborando con una band di Sydney.

Il primo singolo di Aiello è uscito proprio nell’anno in cui non ha superato le selezioni del Festival e si intitola Riparo. Nel 2012 ha debuttato in tv partecipando alla trasmissione Di che talento sei? su Rai Uno condotto da Maurizio Costanzo in seconda serata. Poco tempo dopo ha scritto la colonna sonora di Abbracciami, cortometraggio di Giulia Fiume, ma l’hanno che ha segnato la sua carriera è senza dubbio il 2019. In quel periodo è uscito il singolo Arsenico che ha scalato le classifiche e ha ottenuto il disco di platino. Da allora Aiello non si è più fermato, pubblicando anche Vienimi (a ballare) che ha conquistato il disco d’oro. Un successo clamoroso, così tanto che Maria De Filippi l’ha voluto ad Amici 20 per presentare il brano Che canzone siamo.

Gli amori di Aiello

Aiello è molto riservato e non ha mai parlato apertamente della sua vita privata. In un’intervista rilasciata alle Iene ha svelato: “La mia prima batosta risale ai tempi delle medie, si chiama Rebecca, riccia e bionda”. Il cantante ha spiegato di sognare da sempre un amore romantico. “Sono uno da tutta la vita. Due cuori e una capanna”. Riguardo al tradimento invece ha aggiunto: “Non ho mai tradito carnalmente, ma con la testa un sacco di volte. Sono uno che pensa che è meglio non tradire ma se tradisci è meglio che te lo tieni per te”. Qualche tempo fa erano circolati numerosi gossip riguardo una storia d’amore di Aiello con Laura Torrisi, attrice ed ex compagna di Leonardo Pieraccioni. I due non hanno mai commentato le indiscrezioni, rifiutandosi di smentire o confermare la laison.

Aiello su Instagram

Aiello è molto amato e seguito su Instagram dove posta foto artistiche che riflettono la sua passione per la fotografia e per l’arte. Tanti gli scatti che arrivano dal backstage dei suoi video e che svelano dettagli sul suo lavoro. Sono invece pochissime le immagini più private, segno che il cantante è deciso più che mai a proteggere la propria privacy.

Aiello a Sanremo 2021

Aiello è uno fra i cantanti di Sanremo 2021. Dopo il tentativo fallito nel 2011, l’artista è riuscito a salire sul palco dell’Ariston portando la canzone Ora. Nella serata di giovedì del Festival, dedicata ai duetti e alle cover, Aiello ha scelto di cantare Gianna, celebre brano di Rino Gaetano. Ad accompagnarlo Vegas Jones, rapper dell’indie milanese.

Aiello e la canzone Ora a Sanremo 2021

Aiello è in gara a Sanremo 2021 con il brano Ora. Una canzone che racconta una storia del passato che, come ha spiegato lui stesso, lo tormenta ancora. Una relazione che avrebbe ferito il cantante, spingendolo a vivere con cautela le nuove conoscenze. Nel singolo dunque si parla di amori finiti male e Aiello apre il suo cuore, come ha sempre fatto nelle canzoni che scrive, condividendo un’esperienza personale. “Mi sono perso nel silenzio delle mie paure, l’atteggiamento di uno st****o, invece era terrore – un frammento del brano -. Non riuscivo a dirti che mi ricordavi di lei, mi ricordavi di lui, ero fuori da poco”.

Parlando di Ora, Aiello ha confessato: “È una canzone vera, viscerale, str***a, nei suoni non solo nel testo. L'ho scritta durante il primo lockdown, chi l'ha ascoltata all'inizio si è commosso e ho pensato fosse potente cantarla su quel palco in questo momento. È un brano molto carnale che mi rappresenta totalmente, gli abbiamo messo il vestito buono delle grandi occasione, è un mix di cose che può piacere a tanti, ma non è stato cucito per il festival".