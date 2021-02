I l Festival di Sanremo 2021 si avvicina e il direttore artistico Amadeus sta pian piano rivelando cosa accadrà: l'ultimo atteso annuncio accende i riflettori sulla terza serata, quella dei duetti e delle cover

Diciamolo pure, in Italia non c'è una manifestazione attesa al pari del Festival di Sanremo. L'edizione 2021 si preannuncia scoppiettante e Amadeus sta man mano svelando cosa vedremo nelle cinque serate della kermesse, in onda su Rai Uno dal 2 al 6 marzo.

L'ultimo annuncio in ordine di tempo riguarda l'appuntamento con i duetti e le cover fissato per la terza serata. Il direttore artistico e conduttore ha infatti rivelato la lista completa dei brani rivisitati dai cantanti in gara e dei compagni che hanno scelto per la loro esibizione. Ma andiamo a scoprirli.

Sanremo 2021, tutti i duetti e le cover

Graditi ritorni, new entry e brani eccezionali. I 26 big in gara quest'anno sembrano essersi superati, con una serie di proposte che di certo emozioneranno il pubblico.

Iniziamo con gli artisti che hanno deciso di portare con sé degli ospiti speciali:

Aiello con Vegas Jones : Gianna (Rino Gaetano)

: Gianna (Rino Gaetano) Bugo con Pinguini Tattici Nucleari : Un'avventura (Lucio Battisti)

: Un'avventura (Lucio Battisti) Coma_Cose con Alberto Radius e Mamakass : Il mio canto libero (Lucio Battisti)

: Il mio canto libero (Lucio Battisti) Ermal Meta con la Napolin Mandolin Orchestra : Caruso (Lucio Dalla)

: Caruso (Lucio Dalla) Extraliscio/Davide Toffolo con Peter Pilcher : Medley Rosamunda (Gabriella Ferri)

: Medley Rosamunda (Gabriella Ferri) Fasma con Nesli : La fine (Nesli)

: La fine (Nesli) Francesco Renga con Casadilego : Una ragione di più (Ornella Vanoni)

: Una ragione di più (Ornella Vanoni) Fulminacci con Valerio Lundini e Roy Paci : Penso positivo (Jovanotti)

: Penso positivo (Jovanotti) Gaia con Lous and the Yakuza : Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco)

: Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco) Ghemon con i Neri per caso : Medley Le ragazze, Donne, Acqua e sapone, La canzone del sole

: Medley Le ragazze, Donne, Acqua e sapone, La canzone del sole Giò Evan con i cantanti di The Voice Senior : Gli anni (883)

: Gli anni (883) La Rappresentante di Lista con Donatella Rettore : Splendido Splendente (Donatella Rettore)

: Splendido Splendente (Donatella Rettore) Lo Stato Sociale con Sergio Rubini e i lavoratori dello spettacolo : Non è per sempre (Afterhours)

: Non è per sempre (Afterhours) Maneskin con Manuel Agnelli : Amandoti (CCCP di Giovanni Lindo Ferretti)

: Amandoti (CCCP di Giovanni Lindo Ferretti) Max Gazzè con M.M.B : Del Mondo (Csi di Giovanni Lindo Ferretti)

: Del Mondo (Csi di Giovanni Lindo Ferretti) Noemi con Neffa : Prima di andare via (Neffa)

: Prima di andare via (Neffa) Orietta Berti con Le Deva : Io che amo solo te (Sergio Endrigo)

: Io che amo solo te (Sergio Endrigo) Random con The Kolors : Ragazzo fortunato (Jovanotti)

: Ragazzo fortunato (Jovanotti) Willie Peyote con Samuele Bersani: Giudizi Universali (Samuele Bersani).

Si esibiranno invece da soli i restanti sette big:

Annalisa : La musica è finita (Ornella Vanoni)

: La musica è finita (Ornella Vanoni) Arisa : Quando (Pino Daniele)

: Quando (Pino Daniele) Colapesce/DiMartino : Povera Patria (Franco Battiato)

: Povera Patria (Franco Battiato) Irama : Cyrano (Francesco Guccini)

: Cyrano (Francesco Guccini) Madame : Prisencolinensinainciusol (Adriano Celentano)

: Prisencolinensinainciusol (Adriano Celentano) Malika Ayane : Insieme a te non ci sto più (Caterina Caselli)

: Insieme a te non ci sto più (Caterina Caselli) Fedez e Francesca Michielin: Medley Del Verde (Calcutta) Le cose che abbiamo in comune (Daniele Silvestri).

Sanremo 2021, gli ospiti della terza serata

Sanremo 2021 non è solo musica: è anche arte, talento, estro, inventiva. Anche se non è ancora noto chi saranno gli ospiti della terza serata, è già chiaro che, come nella passata edizione, Amadeus vuole dare ampio spazio al multiforme ingegno grazie a diversi personaggi che hanno dato un contributo reale al panorama artistico italiano e internazionale.

Di certo dunque vedremo gli ospiti fissi: in primis Achille Lauro. A Sanremo 2020 il cantante aveva calamitato l'attenzione del pubblico con le sue performance artistiche e quest'anno ne porterà cinque ad hoc, una per ognuna delle serate.

Altro ospite fisso sarà Zlatan Ibrahimovic che ogni sera si presenterà sul palco, mostrando anche le sue capacità di intrattenitore. Attesissima la prima serata, quando Ibra incontrerà l'allenatore Sinisa Mihajlovic per un duetto decisamente inedito.

Infine, ovviamente, Fiorello sarà presente per tutte e cinque le serate: il mattatore è e sarà sempre il braccio destro di Amadeus, con le sue battute sferzanti e la sua capacità di sdrammatizzare anche i momenti più intensi.

Chi è la co-conduttrice della terza serata di Sanremo?

Anche quest'anno Amadeus ha deciso di circondarsi di donne forti, di spicco: punti di riferimento che grazie al loro talento e alla loro energia sono diventate centro di gravità permanente per il pubblico e non solo.

Come per gli ospiti, però, non si sa ancora chi co-condurrà l'appuntamento dedicato a duetti e cover. È stato invece reso noto che durante la prima serata il palco sarà tutto della Venere Nera Naomi Campbell.

Nelle scorse ore, inoltre, Barbara Palombelli ha annunciato di aver accettato di co-condurre la penultima serata del Festival. Sono state confermate anche Elodie e Matilda De Angelis: che tocchi a una delle due?

Di certo la lista delle co-conduttrici è ancora tutta da confermare: si vocifera che Amadeus abbia chiamato a sé Vanessa Incontrada e Matilde Gioli.

Sanremo 2021, il programma delle cinque serate

Adesso sappiamo chi popolerà il palco dell'Ariston durante la terza serata, ma cosa succederà durante i restanti giorni? Il programma di Sanremo 2021 è fittissimo: il 2 marzo, come di consueto, verranno ascoltate le prime 13 canzoni dei Big in gara. A loro si uniranno anche quattro Nuove Proposte. Per i Big si stilerà una prima classifica parziale, mentre due delle Nuove Proposte abbandoneranno la kermesse.

Il 3 marzo lo schema si ripete: in scena gli altri 13 Campioni, per una seconda classifica parziale, e altre quattro Nuove Proposte, con eliminazione diretta. Il 4 marzo, come già detto, i 26 Big saranno in scena con cover e duetti e le esibizioni porteranno a una nuova classifica, stavolta complessiva.

Il 5 marzo i 26 big tornano in scena, ma i riflettori sono puntati sulle Nuove Proposte: si gioca, infatti, la loro finale. Infine, il 6 marzo il Festival di Sanremo si concluderà con la premiazione del Big vincitore.