D alla lista della spesa elettronica alle offerte last minute nei supermercati: 5 app che ti aiutano a fare la spesa in modo consapevole. Risparmi ed elimini gli sprechi alimentari.

Ridurre gli sprechi alimentari, risparmiare e trovare prodotti sani: le app ti aiutano a fare la spesa in modo più consapevole. Fra scaffali, offerte e novità è sempre più difficile orientarsi al supermercato e trovare qualcosa che sia buono e sano, senza mettere nel carrello qualsiasi cosa. Spesso infatti compriamo alimenti che non ci servono o che, purtroppo, finiranno nell’immondizia. Basti pensare che ogni anno, secondo alcuni studi di FAO e Coldiretti, in tutto il mondo finiscono nella spazzatura oltre 1,3 miliardi di tonnellate di cibo. Solamente in Italia ogni persona spreca in media 145 kg di alimenti l’anno. In sostanza è come se ogni famiglia gettasse via 1400 euro.

Come mettere in atto una strategia anti-spreco, far acquisti in modo più consapevole e non incappare in nuovi errori? Un aiuto arriva da alcune applicazioni, facili da utilizzare, ma super efficaci, che permettono di fare la spesa in modo intelligente. Da quelle che segnalano i prezzi più bassi a quelle che ci fanno scoprire cosa contengono davvero i prodotti che vogliamo acquistare: le app da scaricare subito per non sbagliare.

My Foody

Il motto di My Food è: “In missione per amore del cibo”. Questa app infatti consente di ottenere un risparmio sino al 50% sulla propria spesa. Come? Raccogliendo le segnalazioni delle offerte presenti nei supermercati, ma anche gli sconti relativi a prodotti in scadenza oppure con piccoli difetti nelle confezioni. Si tratta di generi alimentari che si possono consumare senza nessun pericolo, ma che, proprio a causa di questi problemi “estetici”, finirebbero nell’immondizia anche se buoni. L’applicazione offre una mappa, facile da consultare, per scoprire in pochi secondi le offerte più vicine. Si possono visualizzare sia le offerte che le strutture che aderiscono. Giallo significa che ci sono prodotti, bianco invece indica l’assenza di offerte disponibili.

Bring! Lista della Spesa

Spesso quando ci rechiamo al supermercato capita di acquistare prodotti che in realtà non ci servono e che rischiano solo di finire nell’immondizia perché non li consumeremo. Il segreto per evitare di comprare prodotti inutili è quello di creare una lista della spesa che sia precisa e dettagliata. Bring! Lista della Spesa consente di appuntare sul proprio cellulare ciò che serve per riempire il frigo. Il bello è che la lista della spesa può essere scritta da più persone e condivisa. In questo modo tutta la famiglia potrà appuntare cosa manca, visualizzando le notifiche ogni volta che viene aggiunto qualcosa. L’app sarà utile anche una volta arrivati in negozio perché consentirà di eliminare l’oggetto acquistato cliccandoci sopra. Un ottimo modo per tracciare gli acquisti e ottimizzare il momento della spesa, rendendo partecipi tutti i membri della famiglia.

UBO – Una Buona Occasione

UBO – Una Buona Occasione è l’app giusta per contrastare lo spreco alimentare e prevenirlo. Aiuta infatti a programmare gli acquisti con la creazione di una lista della spesa elettronica. Le funzionalità dell’applicazione però non si fermano qui, perché permette anche di comprare le giuste quantità di cibo, evitando che la maggior parte di ciò che cuciniamo finisca nell’immondizia. Insegna a conservare gli alimenti in modo esatto, a monitorare e gestire la scadenza dei prodotti che si trovano in frigo o in dispensa grazie a un promemoria. UBO propone una guida per riutilizzare gli avanzi (e non buttarli), inoltre garantisce informazioni preziose riguardo i valori nutrizionali e la stagionalità degli alimenti, aiutandoci a comprendere al meglio il valore e il significato di ogni cibo.

Last Minute Sotto Casa

Last Minute Sotto Casa è molto più di una app, ma una vera e propria community contro lo spreco. L’applicazione infatti mette in contatto i piccoli negozianti con i clienti. L’obiettivo? Vendere a un prezzo ridotto i prodotti che a fine giornata rimangono invenduti riducendo gli sprechi alimentari e consentendo alle persone di risparmiare sulla spesa con sconti che arrivano sino al 40%. Il sistema di notifiche consente di scoprire in tempo reale quali sono i prodotti in offerta, venduti nei negozi vicino casa, prenotarli e ritirarli.

Yuka

Yuka è una app rivoluzionaria per fare la spesa in modo consapevole. Quante volte nel reparto biscotti ti sei chiesa se fosse meglio acquistare un tipo di dolce oppure un altro? Quante volte hai provato a leggere le etichette senza però comprenderle sino in fondo? Yuka consente di scansionare il codice a barre di un prodotto e di scoprire subito l’impatto sulla propria salute. L’applicazione fornisce informazioni riguardo calorie, additivi, zuccheri, sale e grassi saturi presenti negli alimenti. Assegna inoltre un punteggio complessivo valutato in base all'effetto sull’organismo. Se l’impatto sul benessere è particolarmente negativo, il programma è in grado di fornire delle alternative, simili, ma più sane. Il bello di questa app? Funziona anche sui cosmetici!