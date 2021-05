10 app pensate per aiutarti a mantenere la concentrazione

C on l’arrivo dello smartworking l’uso del computer e del tablet o smartphone in casa è aumentato di parecchio. Come te la cavi, dunque, a mantenere la concentrazione in un ambiente pieno di distrazioni?

Le 10 app per concentrarti che stanno spopolando sul web hanno tutte lo stesso obiettivo: eliminare le distrazioni, per quanto possibile. Migliorare la concentrazione è soprattutto una questione di volontà e disciplina costruita nel tempo, ma non solo.

Esistono alcuni strumenti online che possono aiutarti in questo compito che, spesso, sembra fuori dalla tua portata. Anche nelle giornate in cui niente va come deve andare, mantenere il focus sul lavoro o l’attività svolta può fare la differenza in termini produttivi.

Forest: l’app per concentrarti a impatto ecologico

Se una ricompensa per te stessa non è abbastanza da motivarti a mantenere la concentrazione, ci pensa Forest. Questa app per concentrarti è favolosa proprio perché ti aiuta a prendere le distanze dalle fonti di distrazione più comune: le notifiche, il flusso di contenuti sui social media, Telegram o Whatsapp. Forest: Rimani concentrato è un app fuori dagli schemi che ti aiuta a mantenere il focus. Tutte le volte che hai bisogno di concentrarti, pianta un seme virtuale sul tuo telefono e imposta un timer di lavoro.

Se durante il timer riuscirai a non toccare il telefono, l’albero crescerà e vivrà. In caso contrario, morirà. Per ogni albero che riesci a far crescere ottieni monete virtuali che puoi spendere per piantare un vero albero in Africa, grazie al supporto di alcune ONG. Pensa che fino a questo momento, grazie a Forest, sono già stati piantati più di 750mila alberi.

Puoi condividere l'app con i tuoi parenti o amici, così che sarà possibile impostare un obiettivo condiviso. Il primo che cede farà morire l’albero, innescando un meccanismo di competizione e divertimento. E intanto il pianeta ringrazia!

StayFocusd: non ti distrarre!

D’accordo, sei riuscita a chiudere lo smartphone nel cassetto, ma ti sei messa a lavorare sul laptop e non puoi fare a meno di dare una controllatina alle news. Un’ora dopo sei una delle massime esponenti di virologia mondiali, ma il tuo lavoro è ancora ben lontano dal completamento.

StayFocusd è un’estensione di Google Chrome che ti permette di concentrarti limitando drasticamente il tempo che puoi trascorrere su alcuni siti non pertinenti al tuo lavoro. Puoi configurare tutto dal pannello delle impostazioni, ma ricorda: una volta che hai esaurito il tempo, magari su Facebook, non potrai più accedervi per tutto l’orario di lavoro che hai impostato. O addirittura per tutto il giorno!

Noisli: una colonna sonora per concentrarti

Una delle grandi fonti di disturbo che ti troverai a combattere in smartworking, ma anche in ufficio, è il rumore di fondo. Basta qualche botto provocato da una ristrutturazione nell’appartamento vicino e ti ci vorranno almeno altri 25 minuti per riprendere il filo dei tuoi pensieri.

Noisli è una app che ti permette di concentrarti sul tuo lavoro con una mediateca gratuita di 28 brani di alta qualità. Potrai anche combinarli tra loro per creare la tua colonna sonora di concentrazione perfetta. Noisli offre l’opportunità di creare numerose playlist, così da poter scegliere.

Todoist: l’app per concentrarti sulla tua vita quotidiana

Le app per concentrarti non riguardano solo il lavoro e lo studio, ma anche l’organizzazione della tua vita quotidiana. Todoist è un'app con varie opzioni per schedulare la giornata. Dalla semplice lista di cose da fare fino all’ascolto della tua voce, questa è l'app che stai cercando se vuoi smettere di lasciare i post-it anche in frigorifero.

Puoi selezionare le categorie d’interesse in base ai tuoi obiettivi: personale, lavoro, fitness, pianificazione vacanze e quant’altro. Todoist elabora testi e messaggi vocali, e tiene elevato il tuo livello di produttività. Disponibile per il web, iOS, Windows, Android e perfino per gli smartwatch.

Headspace: libera la mente per lavorare meglio

Il tuo problema è che non hai bisogno di una app per concentrarti. Quello che ti serve è, forse, uno strumento per imparare a staccare la spina. Se la tua mente è sul punto del burnout o senti le tue energie esaurirsi, Headspace è l'app che fa per te. Questo piccolo gioiellino ti offre dei programmi di meditazione brevi e facili da seguire che ti portano via anche solo 10 minuti, ma ti aiutano a ricaricare le batterie. Abbatti lo stress, vinci la stanchezza e riparti con il piede giusto. Disponibile per iOS e Android.

HabitBull: l’app per concentrarti sulle abitudini

Non si tratta tanto di pianificare gli obiettivi, quanto di mantenere i risultati nel tempo. Tutti possono creare una checklist: è rispettarla il problema! Ci vuole pazienza, costanza e vigore. L’app per concentrarti HabitBull ti aiuta a creare e stabilire nuove abitudini. L’obiettivo è quello di non spezzare mai la catena, aiutandoti a monitorare i tuoi progressi mediante il calendario. Ogni obiettivo ha vari parametri: misurabilità, specificità, raggiungibilità, realismo e definizione nel tempo. Disponibile sia per iOS che per Adroid.

Freedom: l’app dedicata alle recidive

La maggior parte dei dispositivi che bloccano i siti non desiderati lo fanno su un solo dispositivo. Così, se blocchi Instagram sul telefono, inevitabilmente andrai ad aprirlo col tablet. Fine della concentrazione. Freedom, disponibile per i principali sistemi operativi, blocca alcuni siti su tutti i tuoi dispositivi simultaneamente. Esiste anche un sistema di blocco per i più recidivi che, fintanto che il timer è attivo, ti impedisce di manipolare il sistema e sbloccare determinati siti.

Serene: rimuovi le distrazioni

L’app Serene è pensata non solo per aiutare la tua concentrazione, ma anche per programmarti la giornata. Una volta attivata, tutte le tue distrazioni saranno bloccate. Niente social, niente siti di svago. Solo alcune playlist specifiche saranno disponibili. Partirà dunque un conto alla rovescia per il tempo in cui desideri concentrarti. Serene ti avvisa di quanto tempo manca prima dello sblocco, così da motivarti a tenere duro. Disponibile solo su iOS.

RescueTime: organizza il tempo davvero produttivo

RescueTime non è solo una app per concentrarti che blocca i siti indesiderati, ma è focalizzata sul tenere traccia del tempo che trascorri producendo. Dovrai designare quali sono i tuoi siti o programmi produttivi: Trello, Gmail, Microsoft Word o Excel, ma non solo. Tutte le altre verranno automaticamente bloccate, impedendoti l’accesso fino al termine del tempo stabilito. Disponibile per Windows, macOS e Android.

SelfControl: l’ultima spiaggia delle app per concentrarsi

Hai piantato alberi, ti sei flagellata con il blocco dei siti su tutti i dispositivi. Eppure, ancora la concentrazione fatica a manifestarsi. SelfControl è la App per Mac definitiva per le sovversive come te. Il motivo? Una volta che hai impostato il blocco, sarà impossibile rimuoverlo fino allo scadere del tempo. Questa è la app per concentrarti più estrema che conosciamo, ed è adatta solo a chi proprio non riesce a controllarsi!

I siti bloccati rimarranno bloccati per tutto il tempo necessario: anche se riavvii o disinstalli SelfControl. Scegli la blacklist con cura, dunque, per evitare spiacevoli incidenti.