I n gara al Festival di Sanremo 2021, la cantate Arisa torna tra i big con un nuovo look e tanta grinta rivendicando il diritto alla felicità e all’amore!

Ritorna all’Ariston – dopo due vittorie e un secondo posto - con la canzone Potevi fare di più, un inno all'amore. È Rosalba Pippa, meglio conosciuta come Arisa, eclettica interprete dalla voce inconfondibile e tanta energia da vendere.

Cantautrice, conduttrice, personaggio televisivo e apprezzata insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi, in tutti i suoi progetti Arisa si è sempre contraddistinta per la spiccata personalità, lo stile unico e il coraggio di dire quello che pensa.

Scopriamo, allora chi è Arisa: curiosità, successo e amori della big in arrivo a Sanremo 2021.

Chi è Arisa?

Nata a Genova il 20 agosto 1982, sotto il segno del Leone, si trasferisce da bambina a Pigola, un piccolo e sperduto paesino del Molise. Cresce in una famiglia numerosa e molto unita. Il suo nome d’arte, infatti, deriva dalle iniziali di tutti i suoi famigliari: il padre Antonio, sé stessa, le due sorelle Isabella e Sabrina e la madre Assunta. Perdutamente innamorata della musica, nella sua cameretta canta a squarciagola le canzoni di Céline Dion e Mariah Carey, mostrando subito doti canore naturali e straordinarie. Diplomata al liceo pedagogico decide di mettersi alla prova e seguire fino in fondo il suo sogno: cantare.

Debutto musicale e il successo

Si trasferisce a Milano, e in attesa della sua grande occasione, lavora come cameriera, cantante di piano bar, baby sitter, parrucchiera ed estetista di fatto fino a poche settimane prima del suo esordio a Sanremo. Con un look anni ’20 (creato appositamente per lei), una frangetta dritta sulla fronte, gli occhiali da vista spessi e quell’aria da inguaribile romantica, nel 2009, sale sul palcoscenico cantando il brano Sincerità e vince nella categoria Nuove proposte. Arisa incanta e incuriosisce gli spettatori con il suo talento. E il successo bussa, finalmente, alla sua porta.

Dopo la finale raggiunta nel 2010 con Malamoreno e il secondo posto ottenuto nel 2012 con La notte, nello stesso anno pubblica il suo primo libro, Il paradiso non è un granché.

Arisa, nel 2014, è di nuovo a Sanremo, questa volta più matura e grintosa con il brano Controvento nella categoria Campioni. Sempre sul palco dell’Ariston torna ancora, nel 2015, nell’insolita veste di valletta al fianco di Emma Marrone e Carlo Conti. Mentre nell’estate del 2017 la sua voce è protagonista del tormentone L’esercito del selfie, in collaborazione con Lorenzo Fragola. Tra le ultime apparizioni nella città ligure è l'indimenticata esibizione, nel 2019, con la travolgente Mi sento bene e nella serata dei duetti insieme con l'evergreen Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet.

Cambi di look e televisione

Nel 2011 e nel 2015 l'artista ha partecipato come giudice a X Factor, una presenza sui generis che è stata anche duramente criticata dai media quando si presenta dietro al bancone della trasmissione un po' brilla. Quest'anno, invece, è stata chiamata da Maria De Filippi come insegnante di canto di Amici 20 al fianco di Anna Pettinelli e di Rudy Zerbi.

Appassionata di moda Arisa ama cambiare continuamente stile e look, passando con disinvoltura dalla frangetta ai capelli rasati, dalle lenti a contatto colorate alla parrucca come quella indossata al Festival di Sanremo 2018.

Potevi fare di più, il brano al Festival di Sanremo 2021

Per la settima volta al Festival di Sanremo, si esibisce tra i big con una canzone dal sound anni 90/2000 dove rivendica il diritto alla felicità. È il brano Potevi fare di più, scritto per lei dall’amico e collega Gigi D’Alessio che racconta la fine di una relazione tossica, gli ultimi decisivi momenti di una storia d’amore che si è ormai spenta, tra estenuanti tentativi di riconciliazione. In un continuo prendersi e lasciarsi.

Una canzone che è un inno alla libertà dopo la sofferenza come quando canta: «Lasciarci adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente, l'abbiamo fatto ormai, non so più quante volte, te lo ricordi tu». Un testo che non si rivolge solo alle donne, ma a tutte le persone che hanno il coraggio di chiudere una relazione quando non funziona.

Negli ultimi mesi lo ha ripetuto tante volte, anche nel salotto dell’amica Mara Venier e in alcune interviste: di aver, finalmente, imparato a volersi bene. Una strada lunga e tortuosa, fatta di cadute, sconfitte di cuore e una definitiva rinascita che passa dall’amore per sé stessa. Ora si sente più sicura e forte, come ha sottolineato recentemente: «Posso fare a meno di tutti tranne che di me».

Gli amori, tra alti e bassi

Oggi Arisa ha ritrovato l’amore con il suo manager Andrea Di Carlo, nonostante alcuni tira e molla. Al suo debutto nel panorama musicale era legata a Giuseppe Anastasi, musicista e paroliere, autore della maggior parte dei testi dei suoi primi successi. Quando la coppia si dice addio tra loro rimane una profonda amicizia e collaborazione artistica. Nel 2014 la cantautrice molisana inizia una liaison con il suo manager, Lorenzo Zambelli, con il quale era pronta anche a metter su famiglia, ma nel 2020 si lasciano.