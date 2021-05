S veglia, è l'ora della beauty routine del mattino! Scopriamo quali sono gli step indispensabili per preparare la pelle alla giornata che sta cominciando

Le amanti della skincare lo sanno bene ma ripeterlo non è mai eccessivo: la beauty routine del mattino è davvero essenziale. Per altro, deve prevedere degli step fondamentali da non dimenticare se si vuole mantenere nel tempo una pelle radiosa e sana.

Cominciare al meglio la propria giornata nutrendo la pelle e fornendole tutto ciò di cui ha bisogno è sicuramente un passo decisivo per la sua conservazione al top.

Ovviamente, ognuna di noi ha bisogno di prodotti mirati e pensati appositamente per generare i migliori benefici possibili, ma esistono comunque passaggi generici che nessuna dovrebbe saltare, adattandoli alle proprie esigenze.

Detergere

La detersione è il passaggio più importante della beauty routine del mattino. Sì, questo vale anche se la sera, prima di andare a dormire avete effettuato perfettamente tutti i passaggi previsti dalla vostra skincare: dovete ripetere la pulizia.

Come mai? Perché durante la notte la pelle non riposa quanto noi ma produce sebo e cellule morte. Senza contare che appoggiare la testa sul cuscino può far sì che polvere o acari si depositino sul viso.

Appena sveglie, quindi, è necessario eliminare tutte queste impurità lavando il viso nel migliore dei modi. Per farlo la sola acqua fredda non basta, anche se passarla velocemente sul volto è sicuramente un ottimo modo per svegliarsi e riattivare la rigenerazione cellulare.

Però è necessario affidarsi anche ai prodotti giusti. Quindi, per prima cosa, ricordatevi che il normale sapone che usate per lavare le mani è bandito. La sua composizione ha infatti un ph troppo aggressivo per il viso.

Beauty routine del mattino, pelle e detergente

Capire la tipologia della propria è imprescindibile per la scelta del detergente più idoneo. Se è secca optate per una formula ricca, che nutra il più possibile. Ottimo, ad esempio, il latte idratante.

Per pelli miste o grasse, le opzioni più consigliate sono texture in gel o oleose. Queste ultime sono particolarmente indicate nel caso la mattina sentiate la pelle unta, perché agendo per contrasto mitigano tale sensazione.

Se la vostra non presenta particolari impurità, invece, va benissimo anche l’acqua micellare che però, non dimenticatelo, contrariamente a quanto spesso si creda, va risciacquata.

Saltuariamente è utile anche esfoliare con uno scrub. La frequenza si questa operazione è soggettiva ma indicativamente andrebbe fatta una o due volte a settimana.

Tonificare e nutrire

Dopo la detersione, un passaggio altrettanto importante della beauty routine del mattino prevede l’applicazione di un tonico, utile per ristabilire il pH della pelle e prepararla a ricevere al meglio i trattamenti successivi.

Versatene quindi una piccola quantità su un dischetto di cotone e tamponatelo su tutto il viso delicatamente. Non risciacquatelo ma aspettate qualche secondo che la pelle lo assorba.

A questo punto della beauty routine si passa al siero, che non è altro che un’iniezione extra di nutrimento. In commercio ne esistono di tutti i tipi, adatti ad ogni esigenza.

Se non ne avete di mirate, un must have che fa bene a tutte è il siero alla vitamina C, che oltre a illuminare l’incarnato, supporta la produzione di collagene e rallenta i segni dell'invecchiamento. Basta pochissima quantità di prodotto, da picchiettare in modo delicato sul viso, per risultati garantiti.

Il siero nei mesi più caldi, per pelli non particolarmente secche, può sostituire la crema idratante.

Idratare

Il terzo step della beauty routine mattiniera per far sì che la pelle appaia sempre sana e luminosa è l’idratazione vera e propria.

Per svolgerla al meglio è necessario applicare una crema idratante specifica per la propria tipologia. Se la vostra è secca meglio scegliere una crema ricca, mentre se è grassa l’opzione più idonea è una texture fresca e leggera, simile a un gel o un sorbetto.

In questa fase una parte del viso della quale non ci si deve dimenticare è il contorno occhi, che essendo molto più delicato del resto, merita un’attenzione specifica. Applicate quindi un contorno occhi che ammorbidisca e illumini la zona, in modo da dare allo sguardo un’immagine riposata e raggiante. Per farlo penetrare meglio nell’epidermide, picchiettarlo leggermente con i polpastrelli e successivamente compiere movimenti circolari, sia nella parte sotto l’occhio sia sopra.

Proteggersi dal sole

Infine, mai fare a meno della protezione solare, nemmeno in inverno. Anche se a volte il brutto tempo o le temperature rigide possono indurci nell’errata convinzione che non sia necessario, non è così, perché anche se non si vedono, i raggi nocivi del sole sono sempre presenti e il nostro dovere è quello di proteggere la pelle dai loro possibili danni.

Molte creme idratanti contengono già al loro interno i fattori di protezione, quindi se non volete usare un numero eccessivo di prodotti, la soluzione giusta potrebbe essere quella di sceglierne una di questo tipo.

Se invece dopo la skincare, la vostra beauty routine prevede la stesura di make-up, potete optare anche per fondotinta o BB cream con spf, meglio se superiori a 30. Anche in questo caso i brand che li producono sono ormai tantissimi.