Bugo, tutte le curiosità sul chiacchierato cantante in gara a Sanremo 2021

È uno dei big in gara più attesi alla nuova edizione del Festival Sanremo 2021: Bugo è pronto a riscattarsi e a conquistare il cuore del pubblico e delle giurie

Il Festival di Sanremo è ormai alle porte: la kermesse canora più significativa d'Italia andrà in onda dal 2 al 6 marzo e i big in gara hanno già iniziato a provare sul palco dell'Ariston. Tra loro c'è anche Bugo, un nome attesissimo dagli addicted della manifestazione.

Archiviato quanto accaduto nel 2020, Bugo si presenterà mostrando al pubblico tutte le sue abilità di cantautore, esibendosi con il brano E invece sì. Ma prima di parlare della canzone, facciamo un passo indietro e scopriamo qualche curiosità sul cantante.

Perché il nome Bugo?

C'è chi aveva pensato a qualche allusione, chi a inverosimili collegamenti con parole in dialetto. C'è anche chi insinuava che Bugo fosse un nome legato a un passato lontano. In realtà, il motivo è molto più semplice.

Bugo è un nomignolo dato al cantante per via del suo cognome: il suo vero nome è infatti Christian Bugatti. Una piccola e amichevole contrazione, che il poliedrico musicista ha voluto trasformare in nome d'arte.

Da ragazzino, il cantante manifesta il suo amore per lo sport: gioca prima nella squadra di calcio e poi in quella di pallacanestro del paese.

Da dove proviene Bugo?

Classe 1973, Bugo nasce a Rho il 2 agosto. Tuttavia cresce a Cerano, in provincia di Novara, dove la sua famiglia si trasferisce. I suoi genitori sono umili e onesti: la mamma è una casalinga, il padre invece commercia in metalli.

La sua famiglia è fortemente cattolica, cosa che fa sì che Bugo si avvicini presto al mondo ecclesiastico. Fa le elementari in un istituto religioso e, contestualmente, diventa anche chierichetto: continuerà a rivestire questo ruolo per 5 anni.

La musica nella vita di Bugo

Non tutti lo sanno ma è dagli anni del Liceo che la musica influisce sulla vita di Bugo. Per il cantautore, le note musicali sono state il linguaggio della ribellione: fino alle scuole medie, infatti, era timido e riservato.

Al Liceo, invece, Christian Bugatti si è scontrato con i rigidi schemi imposti dai suoi professori e si è avvicinato a ciò che amava di più: letteratura, poesia romantica e, per l'appunto, musica.

La sua passione lo ha portato a unirsi a una band, cimentandosi per la prima volta con uno strumento: la batteria. Nel 1992 parte per il servizio militare, ma non smette di suonare: apprende i segreti della chitarra e scrive le sue prime canzoni.

Il successo di Bugo

Tornato dal servizio musicale, Bugo fonda i Quaxo, band a metà tra il punk rock e l'alternative. Il cantautore scrive tutte le canzoni e suona chitarra e chitarra elettrica. Proprio l'esperienza con la band gli fa capire che preferisce la carriera da solista. Il suo primo album esce nel 2000.

Il nuovo Millennio gli porta una grande fama nel circuito musicale alternativo, tra concerti, videoclip e passaggi in radio. Nel corso degli anni il cantante cambia (pur rimanendo sé stesso), sperimenta, si spinge sempre un po' più in là: musica elettronica, funk, folk e alternativa si intrecciano in una maturazione sempre più evidente.

Bugo ha una moglie?

La stabilità musicale va a braccetto con la felicità sentimentale e, a quanto pare, Bugo non potrebbe essere più felice di così. Il cantautore è felicemente sposato con Elisabetta, una donna che non gli ha mai fatto mancare il suo supporto.

Elisabetta e Bugo si sono conosciuti nel 2010 a Nuova Delhi e sono subito andati a convivere. Proprio nella capitale dell'India si sono sposati con una cerimonia privata e hanno continuato a convivere.

Poi, i due si sono spostati a Milano, dove vivono tutt'ora. Bugo difende moltissimo la privacy di Elisabetta, che non ama stare sotto i riflettori. Persino lo scorso anno, durante il caso mediatico legato al diverbio con Morgan, Elisabetta ha tenuto un basso profilo e lo stesso Bugo si è battuto perché non venisse disturbata.

Bugo a Sanremo 2020

A proposito di caso mediatico, non si può parlare di Bugo senza citare ciò che è accaduto a Sanremo 2020: d'altronde, quante volte abbiamo sentito il tormentone Che succede, dov'è Bugo?

Molte, moltissime, ed è più che normale. La partecipazione di Bugo in coppia con Morgan al primo Festival di Amadeus ha davvero lasciato il segno.

I due erano stati scelti per portare all'Ariston Sincero, che per altro doveva esprimere proprio la forza di questa strana accoppiata: l'essere fuori dalla righe, fuori controllo, chiusi nella gabbia dorata della società pur avendo un'anima controcorrente.

E, diciamolo, più controcorrente di così non si poteva: i diverbi tra i due sono sfociati nell'abbandono del palco da parte di Bugo, tra lo stupore e lo sgomento del direttore artistico e del co-conduttore Fiorello.

In vista del Festival di Sanremo 2021, Amadeus ha ritenuto opportuno dare una nuova opportunità a Bugo, che l'ha colta al balzo.

E invece sì, la canzone di Bugo a Sanremo 2021

A Sanremo 2021, come avevamo già accennato, Bugo si presenterà con la canzone E invece sì. Diversamente dall'anno scorso, il brano sarà molto classico, con sonorità ispirata agli anni Settanta e Ottanta.

Stando a quanto affermato dal cantautore, la canzone vuole essere un pezzo senza tempo, ed è un omaggio ai suoi miti musicali e sportivi: si va da Adriano Celentano a Ronaldo, passando per Ringo Starr.

E invece sì sarà la canzone del riscatto? Bugo riuscirà a scalare l'ambita classifica e a battere tutti gli altri cantanti in gara? Non resta che aspettare Sanremo per scoprirlo!