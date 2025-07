Delicati, luminosi e capaci di creare atmosfere accoglienti, i colori pastello sono tornati alla ribalta nel mondo dell’interior design. Piacciono soprattutto a chi cerca un tocco romantico, ma anche moderno. Come farli funzionare davvero in cucina, senza cadere nell’effetto «casa delle bambole»?

Perché scegliere i colori pastello in cucina

I colori pastello trasmettono calma e freschezza. Perfetti per ambienti in cui si passa molto tempo non stancano mai e rendono la cucina visivamente più ampia e luminosa, soprattutto se lo spazio non è molto grande o è poco esposto alla luce naturale.

I colori pastello più amati (e come usarli)

Rosa cipria: femminile e chic, è ideale per le ante dei mobili o le pareti. Si abbina perfettamente a dettagli in oro satinato, marmo bianco o legno chiaro per un tocco elegante e sofisticato.

Verde salvia: rilassante e versatile, funziona benissimo con elementi in legno naturale, bianco opaco o acciaio spazzolato. È perfetto per cucine in stile country moderno o nordico.

Azzurro polvere: delicato ma deciso, dona freschezza e si abbina molto bene con il bianco, il grigio chiaro o dettagli in rame. Ideale per credenze, pensili o anche piastrelle a vista.

Giallo crema: caldo e solare, illumina l’ambiente senza essere invadente. Usalo su pareti o accessori come sedie, tende e piccoli elettrodomestici.

Lilla o lavanda: insolito ma di grande tendenza, è perfetto per chi vuole osare con eleganza. Funziona bene in cucine minimal o shabby chic, soprattutto se abbinato a toni neutri come il bianco sporco o il grigio perla.

Parola d’ordine: equilibrio

Il segreto per usare i colori pastello in cucina con successo è l’equilibrio. Evita di utilizzare una sola tonalità per l’intero ambiente: punta piuttosto su combinazioni armoniche. Un’ottima strategia è scegliere uno o due colori pastello principali, da applicare su superfici importanti (come ante, pareti o piastrelle), e bilanciarli con neutri come bianco, grigio chiaro o beige. I materiali naturali come legno, marmo o ceramica contribuiscono a dare calore e a rendere tutto più bilanciato.

