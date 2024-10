1/6 – Introduzione

Il ripostiglio è l’ambiente all’interno della nostra casa che riserviamo per stipare tutto ciò di cui non abbiamo immediato bisogno nella vita quotidiana, o magari quegli alimenti che non teniamo a portata di mano in cucina. Esistono diverse soluzioni per organizzare questo spazio, e attraverso questa guida, vi mostrerò come arredare il vostro ripostiglio in modo da renderlo efficiente per riuscire a trovare subito quello che cercate e mantenerlo in ordine. Vediamo quindi come procedere.

Innanzitutto, l’ambiente dedicato allo sgabuzzino, generalmente, è una stanza poco spaziosa e con nessuna o comunque poche finestre, spesso arredata con mobili, scaffali ed elettrodomestici “scartati” insieme a oggetti vari. Perciò, l’arredamento da utilizzare in questa stanza dovrà essere semplice e funzionale, in modo da sfruttare al meglio lo spazio limitato. La scelta migliore, dovrebbe ricadere su degli scaffali semplici in metallo, che possano sostenere anche un peso notevole e siano resistenti nel tempo: vi consiglio vivamente di prediligere quelli verniciati, perché resistono maggiormente all’umidità e sono antiruggine. Su questi ripiani, potrete disporre dei grandi contenitori con coperchio, al cui interno potrete collocare tutti gli oggetti in modo ordinato.

Successivamente, per proteggere ulteriormente questi box, potreste anche agganciare un grande telo sulla parte anteriore della scaffalatura, come tenda protettiva, che oltre ad avere una funzione precisa, vi arrederà anche con maggior gusto la stanza. Nel ripostiglio, potrete posizionare dei mobili vecchi che non utilizzate più in cucina o in salotto, che potranno diventare facilmente dei pensili o degli armadietti. Quando organizzerete il ripostiglio, dovreste fare molta attenzione a come disporre i vari elementi in modo da renderlo funzionale e comodo da utilizzare. Cercate, quindi, di collocare gli oggetti più leggeri in alto e quelli più pesanti in basso sugli scaffali, per non sforzare troppo i ripiani.

Sulle parti meno accessibili, ovvero sulle mensole più alte e quelle più basse, vi converrà collocare le scatole con gli oggetti che utilizzate di meno e che quindi avrete bisogno di prendere raramente, mentre quelli centrali, utilizzateli per immagazzinare tutto ciò che è d’uso quotidiano. Tenete accuratamente separati gli spazi dedicati agli alimenti, in modo da garantire una maggior condizione d’igiene. Inoltre, quando riporrete quegli oggetti e quegli accessori che non utilizzerete per molto tempo, ad esempio come avviene per il cambio stagione, dovrete utilizzare della carta o dei sacchetti, per mantenerli lontani dalla polvere, altrimenti verrebbero invasi da sporcizia, nonostante i vostri innumerevoli sforzi di mantenerli puliti.

Disponete gli oggetti più leggeri in alto e quelli più pesanti in basso, sugli scaffali.

