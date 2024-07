Come ben noto il condizionatore è un dispositivo fondamentale nella stagione estiva: l’incremento del caldo può infatti rappresentare un bel problema, soprattutto se non si ha questo dispositivo installato nella propria casa. Nonostante quanto appena affermato, sono numerose le famiglie che tutt’oggi non hanno nelle loro abitazioni alcun condizionatore per rinfrescare gli ambienti della loro casa.

A tal proposito esistono soluzione alternative per creare fresco anche senza condizionatore.

Come creare fresco e sopravvivere senza aria condizionata

L’afa e il caldo che caratterizzano le giornate estive nel nostro Paese possono dare davvero risultare debilitanti e renderci stanchi ed affaticati. Esistono alcuni modi per sopravvivere alle alte temperature pur per chi non dispone di condizionatori. Senza contare che questi apparecchi non hanno soltanto dei benefici.

Aria condizionata: i contro

Occorre considerare che gli impianti di condizionamento d’aria possono risultare una soluzione provvisoria ma allo stesso tempo prevedono degli effetti indesiderati sulla salute.

Inoltre consumano delle elevate quantità di energia che corrispondono ad un aumento sulla bolletta e sull’inquinamento ambientale. Mantenere i condizionatori sempre accesi non è dunque la soluzione ideale per affrontare il caldo in quanto può favorire irrigidimento muscolare e provocare una serie di disturbi come mal di gola o mal di testa.

Come mantenere la calma quando non si ha l’aria condizionata

Cosa fare per mantenere fresca la temperatura all’interno della casa se non si ha l’aria condizionata?

È possibile adottare numerose strategie per affrontare il caldo ed evitare di diventare irascibili ed affaticati a causa delle alte temperature.

Fare spesso una doccia fredda

Con il caldo anche la temperatura del nostro corpo tende ad aumentare. A tal proposito è buona norma cercare di abbassare la temperatura per sopravvivere al meglio alle giornate afose. Sarà sufficiente fare una doccia fredda e sfruttare al meglio il getto dell’acqua per alcuni minuti per favorire il raffreddamento del nostro corpo.

Un altro rimedio efficace è quello di rinfrescare i polsi. Basterà effettuare più volte al giorno degli impacchi di ghiaccio lungo queste parti del corpo oppure inserire nel frigorifero uno straccio inumidito con acqua e mantenerlo sui polsi per circa 30 minuti. Così facendo il sangue che scorre nei vasi sanguigni andrà incontro ad un raffreddamento e la temperatura corporea verrà ridotta.

Seguire un’alimentazione leggera

Nelle giornate più calde è sconsigliato mettersi ai fornelli in quanto si andrebbe ad aumentare la temperatura dell’ambiente, di conseguenza avvertiremo maggiormente il caldo. Via libera ad un’alimentazione leggera a base di alimenti freschi come yogurt, insalate, legumi e frutta cercando di mantenere sempre la corretta idratazione.

Altre soluzioni per creare fresco

Ci sono poi le soluzioni bizzarre, che sicuramente daranno sollievo, come mettere il cuscino nel freezer. Inseriamo il cuscino in una busta di plastica così eviteremo che si bagni. Quando rifacciamo il letto, vediamo di stendere le lenzuola nella zona più fresca della nostra casa, sotto una finestra per esempio, se si ha del tempo a disposizione facciamolo tutte le mattine così riposeremo sempre su lenzuola fresche. Cerchiamo di usare lenzuola che non trattengano il calore del nostro corpo, come seta o raso è un tessuto molto leggero e sicuramente molto fresco. Vestiamoci con stoffe molto leggere, indossare colori chiari che non attirino i raggi solari come il nero.

Come creare fresco senza l’aria condizionata

Chi non ha l’aria condizionata non deve darsi per vinto! Ci sono infatti dei modi, oltre a quelli già illustrati, per creare fresco senza dover ricorrere ai condizionatori.

Il ventilatore da soffitto

Un’opzione sicuramente interessante è quella di montare un ventilatore specifico per il soffitto, in quanto permette uno spostamento d’aria calda circolare. Si installa velocemente e fa circolare l’aria già presente nel locale, creando una leggera e piacevole brezza.

La creazione di un condizionatore fai da te permette di rinfrescare gli ambienti della propria abitazione, riducendo al contempo tutte le spese correlate all’energia elettrica. Naturalmente questi dispositivi offrono delle prestazioni inferiori rispetto ai classici condizionatori ma sono comunque una soluzione ottimale attraverso la quale si può generare l’aria condizionata in casa senza condizionatore.

Una delle ragioni per le quali i condizionatori fai da te sono particolarmente apprezzati consiste nel loro funzionamento che produce un minor inquinamento ambientale rispetto ai classici condizionatori reperibili in commercio. Sul web sono presenti numerosi tutorial che rispondono in modo ottimale al quesito relativo al come fare l’aria condizionata in casa senza condizionatore.

A tal proposito per poter realizzare un condizionatore fai da te occorre essere provvisti di pochi strumenti, ossia: un secchio di plastica, una una ventola e infine del ghiaccio. Il condizionatore fai da te presenta un funzionamento molto semplice ed intuitivo, quest’ultimo infatti provvede ad indirizzare l’aria sul ghiaccio preparato in precedenza.

L’aria indirizzata sul ghiaccio si raffredda, e conseguentemente rinfresca il locale della casa nel quale viene impiegato il condizionatore fai da te.