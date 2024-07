Alcuni piccoli consigli su come lasciare la casa prima di partire per le vacanze, in modo da godersi al meglio le ferie senza il rischio di trovare spiacevoli sorprese al rientro.

Come lasciare la casa prima di partire

Tutto pronte per partire? Siamo eccitatissime, aspettavamo questo momento da 12 mesi e ora finalmente è arrivato: è tempo di vacanza. Ma se non vogliamo trovare qualche spiacevole sorpresa al nostro rientro, dobbiamo dedicare alcune piccole accortezze alla casa prima di lasciarla. Questo vale sia che si stia via un mese o semplicemente un paio di settimane. Se seguirete i nostri consigli non avrete più nulla di cui preoccuparvi. Potrete completamente dedicarvi a quanto di più sacro vi sia a questo mondo: le meritate ferie!

Leggi anche Vacanze in città: cosa mettere in valigia

Come lasciare la casa prima di partire: cucina

È la zona della casa maggiormente soggetta agli odori, pertanto occupatevene in modo accurato. Date un’occhiata all’interno del frigo e cercate di consumare, nei giorni che precedono la partenza, tutti quegli alimenti che potrebbero deteriorarsi in breve tempo. Se decidete di staccare la corrente assicuratevi che il frigo e il congelatore siano completamente vuoti. Premuratevi, dopo averli sbrinati e puliti a dovere, di lasciare gli sportelli aperti in modo che durante la vostra assenza non si formi la muffa. Chiudete bene le confezioni di pasta e biscotti rimaste aperte e ricordatevi di non lasciare piatti sporchi nel lavabo e di buttare tutta la spazzatura.

Come lasciare la casa prima di partire: bagno

Controllate che non ci siano perdite d’acqua di nessun tipo. Spegnete lo scaldabagno e assicuratevi che non ci siano panni sporchi nella cesta del bucato. Se non volete che si formino cattivi odori pronti ad accogliervi al vostro rientro, meglio fare una lavatrice in più!

Come lasciare la casa prima di partire: elettrodomestici e impianti

Sarebbe bene staccare la corrente dal contatore principale prima di assentarsi per un lungo periodo, ma molto spesso non lo si può fare perché nel congelatore ci sono ancora degli alimenti da consumare. O semplicemente perché i sistemi di allarme e di irrigazione verrebbero così disattivati.

Fate in modo però di staccare tutte le prese di corrente degli elettrodomestici e le antenne tv. Questo vi tutelerà da eventuali guasti improvvisi causati da alcuni temporali estivi e vi permetterà inoltre di risparmiare sulla bolletta visto che gli apparecchi consumano energia anche quando sono in stand-by. Accertatevi che l’impianto del gas sia saldamente chiuso per la vostra sicurezza a per quella dei vicini, se potete staccate proprio l’interruttore generale.

Ricordatevi di attivare l’impianto d’allarme, ma non vi adagiate troppo su questo e premuratevi di chiudere saldamente porte e finestre. Abbassate al minimo o spegnete direttamente i termostati. Disattivate anche caldaia e scaldabagno, visto che in vostra assenza non hanno motivo di essere in funzione, inoltre staccate completamente il condizionatore togliendo la spina di corrente, altrimenti rimarrà in stand-by durante tutta la vostra assenza consumando non poca elettricità. Un buon accorgimento è chiudere anche il rubinetto dell’acqua, eviterà brutte sorprese.

Leggi anche Casa delle vacanze in affitto: le 5 cose da controllare prima di partire

Come lasciare la casa prima di partire: piante

Se non potete affidare le vostre piante a qualcuno che se ne occupi, portatele almeno all’esterno dell’appartamento in modo che abbiano la luce di cui necessitano, possibilmente in un posto riparato dal caldo eccessivo e dal vento, e assicuratevi che abbiano acqua a sufficienza per sopravvivere, esistono ormai svariati metodi di irrigazione, anche per piccoli vasi, a prezzi ragionevoli.

Potete usare vasi autoannaffianti: grazie a una riserva d’acqua consentono alle piante di sopravvivere, tuttavia ti toccherà travasare le piante. In alternativa, potete provare l’acqua gel da inserire direttamente nel terreno oppure, se amate il fai da te, sperimentate la costruzione di un irrigatore con una bottiglia da posizionare a testa in giù. Se giocate d’anticipo, potete usare le settimane precedenti alla partenza per sperimentare un metodo e verificarne il risultato.

Leggi anche Piante antizanzare: quali sono le più efficaci

Come lasciare la casa prima di partire: commissioni

Per partire a cuor leggero e dedicarvi alle vacanze senza pensare più a nulla è decisamente strategico non lasciare nulla in sospeso. Pagate le bollette e verificate se ci siano altre commissioni o scadenze da espletare: nel caso in cui ci siano cose da ricordare per il rientro, segnatele sulla lavagna oppure appendete un foglio al frigo, al ritorno sarà più facile ricordare cosa vi attende. Nelle settimane prima delle ferie cogliete l’occasione per lavare vestiti o eventuali coperte rimaste dalla passata stagione, poi archiviate tutto nell’armadio.

Come lasciare la casa prima di partire: le chiavi

Lasciate, se possibile, una copia delle chiavi di casa a una persona fidata che rimane in città, così che possa intervenire in caso di emergenza, e ricordatevi prima di andar via di comunicare il vostro numero di telefono a un vicino o al portiere, in modo che sappia come contattarvi se subentrassero dei problemi.

Partire in sicurezza: la guida di Laserwall

Contro lo stress pre-partenze, Laserwall, la prima azienda di bacheche digitali per i condomini, ha stilato un decalogo di buone norme e comportamenti da adottare basato sul know-how dell’Associazione Nazionale Controllo Di Vicinato. Ti basta seguire questi consigli per prevenire episodi indesiderati e promuovere il concetto di “sicurezza partecipata”.

Evita di pubblicare contenuti geolocalizzati sui social media

Ricorda che, una volta reso noto sui social che la tua casa è vuota, con l’aiuto di servizi come Street View è facile ottenere molte immagini dettagliate per trovare un “punto debole” ed entrare.

Controlla gli elettrodomestici

Per un risparmio energetico più attento all’ambiente, stacca dalle prese di corrente tutti quegli elettrodomestici che non necessariamente devono rimanere collegati (ad esempio, il frigo vuoto o la lavastoviglie).

Rimuovi oggetti o strumenti da balconi

Prima di partire, non lasciare su balconi e terrazze strumenti che potrebbero agevolare i ladri nel forzare o raggiungere finestre o piani superiori (ad esempio scope, sedie o scale) e tutti gli oggetti che potrebbero utilizzare per celarsi alla vista dei vicini o dei passanti.

Fai attenzione alle chiavi di scorta

Lascia le chiavi di scorta in posti difficilmente individuabili, meglio se riesci a lasciarle a parenti, amici o vicini di casa. Un’altra soluzione particolarmente utile può essere la Laserwall Key, la chiave digitale che garantisce partenze in sicurezza perché gestita in modo centralizzato e revocabile in caso di furto dello smartphone.

Simula la tua presenza a casa

Anche quando si è in vacanza, è importante dare l’impressione che ci sia sempre qualcuno nell’abitazione per evitare che venga presa di mira.

Installa allarmi o sistemi di videosorveglianza

Installare un sistema antifurto è un ottimo modo per partire con serenità. I sensori connessi permettono infatti di monitorare la propria abitazione anche da remoto e di ricevere notifiche immediate in caso di movimenti.

Nascondi gli oggetti preziosi

Nascondi banconote, gioielli, orologi o altri beni importanti in punti diversi della casa.

Cambia spesso i tuoi ritmi

Cambia abitudini con sistematicità per evitare di diventare prevedibile. Soprattutto in caso di partenze per le vacanze!

Installa un sistema di luci intelligenti

Affidati ad un buon sistema di illuminazione per contrastare i furti, che avvengono di solito al buio perché può essere celata più facilmente l’identità degli autori. I sistemi di luci smart possono essere un’ottima soluzione per prevenire incidenti indesiderati!

Monitora cosa succede nel quartiere

Per un rientro sereno, è importante restare aggiornati sulle attività del proprio quartiere. Dall’app di Laserwall si ricevono le news della propria zona in tempo reale, si possono prenotare spazi comuni e si possono vedere gli aggiornamenti dei volantini dei negozi del quartiere.