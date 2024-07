Di tutto un po’ è quello che serve per fare la valigia perfetta per le tue vacanze in città. Non per questo però devi portare con te tutta la tua casa: il bagaglio dovrà essere soprattutto funzionale. Dovrai essere preparata per i chilometri da percorrere alla ricerca degli angoli più belli e suggestivi della tua meta e per i cambiamenti meteo repentini. Ecco la nostra guida per comporre la valigia perfetta per una vacanza in città.

Parola d’ordine per le vacanze in città: stratificare

Dunque, valigia alla mano e che sia resistente e pronta a sfrecciare sulle strade della tua destinazione. Da quando le stagioni sono tutte una sorpresa, preparare la valigia per le vacanze è un dilemma: sarà molto caldo? Pioverà all’improvviso? Tu non farti trovare impreparata, vai di capi stratificabili.

Trolley di alluminio a quattro ruote, Samsonite (€ 750)

Il total denim è di grande tendenza, soprattutto in città. Shorts e gilet in jeans sono un’accoppiata perfetta, in questo caso meglio se in un lavaggio simile. Metti in valigia anche uno chemisier dello stesso tessuto, sarà perfetto per quando non avrai voglia di pensare a cosa metterti.

Shorts 5 tasche di denim dirty, (+)PEOPLE (€ 167)

Gilet oversize di denim misto cotone riciclato, Mother (€ 543)

Abito di denim leggero délavé, Pennyblack (€ 169)

In città un po’ di coolness non guasta mai. La freschezza e i volumi di un completo pigiama faranno al caso tuo. Puoi crearlo tu abbinando un pantalone in cotone, meglio se a righe verticali, con la tua camicia a righe preferita, che potrai abbinare anche agli shorts e a un gilet in maglia nelle giornate poco soleggiate.

Pantaloni di misto cotone e nylon stretch, Marina Rinaldi (€ 150)

Camicia di cotone svasata, Marina Rinaldi (€ 145)

Gilet di maglia oversize, Silvian Heach (€ 53)

Caldo o freddo non temerli: porta con te un leggero parka con cappuccio per i temporali improvvisi, ma se fa caldo, proteggi i tuoi capelli dal sole con una bandana che terrà apposto anche i capelli ribelli. Se preferisci indossa un cappellino, con la visiera o da pescatore sarà necessario per le code all’ingresso dei musei.

Parka leggero con coulisse in vita, Geox (€ 179)

Bandana di cotone, Piombo in OVS (€ 19,95)

Cappellino trucker con visiera, Stetson (€ 49)

Cappello da pescatore con laccio regolabile, Stetson (€ 89)

Scarpe comode e borse capienti

In giro per la città che hai scelto per le tue vacanze, avrai bisogno di avere con te tutto il necessario per sentirti apposto da mattina a sera. Opta per una borsa capiente con manici e tracolla, se invece sei un’esperta di tetris scegli un secchiello: sembra piccolo, ma con un po’ di organizzazione ci sta tutto.

Borsa di canvas naturale riciclato, V°73 (€ 119)

Secchiello di simil pelle con tracolla, V°73 (€ 89)



Per i chilometri che ti aspettano un paio di sneakers sono vitali, sceglile leggere e non troppo flat per avere la giusta comodità. Se invece alle ciabatte proprio non puoi rinunciare, scegli un modello sabot, così i tuoi piedi saranno comunque protetti. In ogni caso, non dimenticare i calzini a casa.

Sneakers Tokyo Wedge Block, Lotto Leggenda (€ 130)

Sabot di pelle con sottopiede Re-soft di sughero naturale, Grünland (€ 65)

Calze di spugna, Ant45 (€ 27)

Bene, cuffie intorno al collo, smartwatch al polso, sei pronta per goderti la tua vacanza alla scoperta di una nuova città.

Cuffie con inserti in pelle, Celine (prezzo su richiesta)

Smartwatch multifunzione con bracciale mesh, Morellato (€ 149)

Ha collaborato Rossella Mazzali