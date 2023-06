Come pulire l’aspirapolvere

L 'aspirapolvere è un elettrodomestico che non può mai mancare in una casa. Infatti, permette di pulire con velocità e facilità le superfici, eliminando sporco e polvere. Dopo il suo utilizzo, però, molto spesso ci si dimentica di pulirlo.

Trascurare questo aspetto, però, è un grande errore perché più si va avanti senza fare una corretta manutenzione, più l'efficienza dell'aspirapolvere diminuisce. Ecco allora i passaggi da seguire per pulire l'aspirapolvere e i suoi accessori.

Nella quotidianità

Nella quotidianità, quando avete finito di passare l'aspirapolvere, dedicatevi un attimo alla pulizia della spazzola. Sganciatela dal tubo e rovesciatela: staccate con le mani i capelli e la polvere che si sono impigliati tra le setole e aspirateli con il tubo dell'aspirapolvere. Strofinate poi la spazzola con una spugnetta leggermente imbevuta di aceto bianco e lasciate asciugare. Controllate poi il sacchetto e se è pieno anche solo per 2/3 sostituitelo.

Pulizia approfondita

Ogni 2 o 3 mesi è il caso di dedicarvi a una pulizia più approfondita dell'aspirapolvere. Controllate e pulite i filtri dell'aria e il serbatoio dell’aspirapolvere senza sacchetto. Pulite anche i vari accessori, tra cui il tubo rigido. Per farlo, preparate una miscela composta da acqua, un bicchiere di aceto bianco e qualche goccia di detersivo per i piatti. Dopo aver lavato tutte le parti accuratamente, risciacquate bene e fate asciugare. Per asciugare i filtri aiutatevi con un phon ad aria fredda e rimontateli solo quando sono perfettamente asciutti.