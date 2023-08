Come pulire il filtro della scopa elettrica

U na corretta manutenzione della scopa elettrica è necessaria per preservare prestazioni e durata. Oltre alla spazzola, è necessario igienizzare anche gli altri componenti. Occupiamoci in questo caso del filtro e vediamo come pulirlo al meglio.

Procedimento

Prendete la scopa elettrica e rimuovete il filtro che trovate all’interno. Pulitelo con attenzione utilizzando una spazzola delicata. Potete anche lavarlo con un detergente apposito e acqua tiepida. Per l’asciugatura, state attenti a non esporre mai il filtro al sole diretto perché rischiate di rovinarlo. E fino a quando non risulterà completamente asciutto, non inseritelo nuovamente all’interno della scopa. Occhio poi a non inserire mai il filtro in lavatrice e a non strofinarlo per evitare di compromettere la sua capacità filtrante. Periodicamente, ricordate di sostituire il filtro.