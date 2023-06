Come sapere quando tenere acceso il climatizzatore

G odersi il refrigerio del climatizzatore, riuscendo a contenere i consumi per non impattare troppo sui costi in bolletta, non è un'impresa facilissima.

Quando tenere acceso il climatizzatore

Quando spegnere il climatizzatore

Dalle 9 alle 18, in effetti, è consigliabile lasciare acceso il climatizzatore per risparmiare sui consumi. Questo perché nelle ore più calde la differenza tra la temperatura richiesta (ovvero quella che l'utente imposta nel proprio climatizzatore) e quella raggiunta nella stanza con il climatizzatore spento è più alta. Ciò implica uno sforzo maggiore da parte del climatizzatore per raggiungere il comfort richiesto, che si traduce in un maggiore consumo di energia. Quando spegnere il climatizzatore Dalle 18 alle 23, invece, quando le temperature solitamente si abbassano, è meglio spegnere il climatizzatore e riaccenderlo solo una volta rientrati. Nelle ore più fresche, infatti, la differenza tra la temperatura richiesta e quella raggiunta nella stanza con il climatizzatore spento è più bassa. Questo significa che è minore lo sforzo per raggiungere il comfort ideale e di conseguenza è inferiore anche il consumo.