D evi scegliere il divano nuovo per il soggiorno ma non sai quale modello è il più adatto? Ecco una guida pratica che ti aiuta nella scelta

Il divano è uno dei mobili più importanti della casa. Le opzioni tra cui scegliere sono tantissime e l’errore è dietro l’angolo. Per questo, è importante non precipitare le cose e capire bene quale modello sia comodo, funzionale e stilisticamente adatto al tuo soggiorno. Per aiutarti nella scelta, ecco una piccola guida.

Misure e proporzioni

Sembrerà banale, ma la prima cosa da fare è misurare lo spazio dove ritieni di posizionare il divano. Valuta lo spazio intorno per capire se hai o meno la possibilità di aggiungere altre poltrone o altri divani. Nel caso tu voglia un divano letto, considera le misure anche quando lo “apparecchi” per la notte. Il modello del divano che sceglierai dovrà essere equilibrato rispetto all’ambiente: un divano troppo grande in un soggiorno piccolo, infatti, stonerebbe (e viceversa).

Mai comprare un divano senza provarlo

Ricordati di non acquistare mai un divano senza averlo provato. Capita spessissimo che modelli belli esteticamente si rivelino scomodi. Devi renderti conto se la seduta è confortevole, perché il divano non è solo un complemento d’arredo ma prima di tutto un luogo dove rilassarsi e godere di un buon comfort.

Proprio perché la qualità del divano è importante, presta attenzione ai materiali con cui è realizzato. Per assicurarti un prodotto che duri nel tempo e assicuri una buona tenuta, opta per un modello dal telaio massiccio e fornito di tutte le garanzie.

Considera anche l’estetica

Un divano può essere a due o a tre, dotato di penisola, di cassetto interno o di posti letto. A seconda delle tue esigenze deciderai quali funzionalità dovrà possedere. Un consiglio che possiamo darti è di non dimenticare anche di considerare la parte estetica. Scegli un colore e uno stile che si sposino bene con le pareti e gli altri mobili del tuo soggiorno.

I migliori modelli di divano per il 2024

Curving di Perdormire

Nella versione singola è una poltrona, nella versione doppia invece è un divano letto. Modello da terra, moderno ed essenziale nelle forme, Curving ha due pregi: comodità (grazie alla profondità della seduta) e compattezza (grazie all’assenza di braccioli). Il rivestimento sfoderabile, poi, è facilissimo da lavare.

Positano di DondiSalotti

È sofficissimo il materiale con cui sono realizzati le sedute e lo schienale di Positano (si adatta persino alla forma del corpo). Il modello è perfetto per differenti stili di arredo, ma il suo vero plus è il comfort: puoi reclinare il bracciolo e regolare la profondità di seduta in due differenti posizioni.

Avenue di Ditre

Lo ha disegnato Stefano Spessotto per Ditre Italia e a caratterizzarlo è un rigoroso design arricchito da poche misurate personalizzazioni. Avenue è un divano con seduta alta e versatile nelle sue interpretazioni, grazie all’utilizzo di schienali più o meno formali.

Space di Noctis

Per i veri sognatori c’è Space, divano letto con contenitori e non, che vive la sua trasformazione negli spazi spesso ridotti. Ce ne sono ben cinque varianti, che si vestono di tutta la varietà di tessuti e colori proposti da Noctis. Questo in particolare ha un angolo sagomato e rivestimento Jeans Stone Wash con cuciture in denim.

Looming di Egoitaliano

Linee arrotondate e leggere, spigoli smussati e volumi sottili danno vita al divano Looming. La rotondità delle sue forme si sposa con i piedi alti, rendendolo contemporaneo al punto giusto. Il modello, poi, è personalizzabile con l’angolo penisola: comodo e rotondeggiante, regala eleganza a tutto il living.

Ginza di Calligaris

Se ami il design anni Settanta, non puoi fartelo scappare. Ginza è un sistema di divani dalle forme sinuose e sensuali, con linee morbide e avvolgenti. La collezione comprende diversi moduli che puoi spostare per realizzare la composizione che più preferisci: lineare, angolare o dalle forme insolite?