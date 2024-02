N on c’è niente di peggio che aprire l’armadio e sentire odore di muffa. Come fare a togliere la puzza di muffa dagli abiti? Con i nostri consigli i vestiti torneranno a profumare!



L’odore di muffa sui vestiti. Una delle cose più fastidiose che possano accadere aprendo l’armadio. Oppure, ancora peggio, sentirlo sui capi appena tirati fuori dalla lavatrice, che invece dovrebbero avere un delicato odore di bucato! E cosa fare se si desidera mettere subito un capo con un odore certamente non molto gradevole? In questa guida troverete qualche consiglio per risolvere con metodi casalinghi l’odioso problema di come togliere l’odore di muffa dai vestiti.

Odore di muffa sui vestiti

In questa guida, che ci accingiamo a proporvi, vogliamo parlarvi di un argomento alquanto diffuso e comune e cioè quello dell’odore di muffa. Può infatti accadere che spesso, in particolare negli armadi, si possa diffondere uno sgradevole odore di muffa, che va ad interessare molti dei vestiti, che sono appesi al suo interno. Proprio per questo motivo, abbiamo scelto di aiutarvi a risolvere questo problema, fornendovi alcuni consigli per eliminare definitivamente l’odore di muffa dai nostri vestiti.

Togliere l’odore di muffa dai vestiti

Il primo consiglio che vogliamo proporvi è quello di trattare direttamente in lavatrice i capi che, seppur lavati e appesi nell’armadio, hanno l’odore di muffa. Per farlo, dovremo inserire i capi in lavatrice, scegliere un programma con acqua calda, intorno ai 50 gradi, e poi inserire dei prodotti del tutto semplici, che avremo sicuramente in casa. Possiamo scegliere di utilizzare il classico aceto bianco, ma anche il bicarbonato.

Questi prodotti ci aiuteranno ad eliminare le spore che sono presenti sui vestiti e quindi, di conseguenza, anche l’odore di muffa, che le stesse causano. Una volta che il ciclo di lavaggio sarà finito, dovremo stendere i vestiti all’aperto, in modo che possano asciugare perfettamente. Ma ci sono anche capi che non possono essere messi in lavatrice. Scopriamo quindi quali prodotti usare per eliminare la puzza di muffa dai nostri abiti.

Aceto bianco

Nel caso in cui invece l’odore di muffa provenisse da vestiti già puliti, nell’armadio o nei cassetti, bisogna lavarli immediatamente, con un piccolo accorgimento. Per togliere l’odore di muffa dai capi bisogna aggiungere al solito detersivo una tazza di aceto bianco. Una volta che il ciclo di lavaggio sarà finito, dovremo stendere i vestiti all’aperto, in modo che possano asciugare perfettamente.

Acqua ossigenata

Altro rimedio molto utile contro l’odore di muffa, è l’utilizzo dell’acqua ossigenata. Potremo utilizzare quella a 12 volumi, che è veramente un’amica per i vestiti che sono di colore bianco, e che sono stati attaccati dalle spore della muffa. L’acqua ossigenata, infatti, è in grado di attaccare i batteri e le muffe ed eliminarli. Per utilizzarla, dobbiamo bagnare con l’acqua ossigenata i nostri vestiti che odorano di muffa. Chiudiamoli in una busta e lasciamo agire il tutto, per almeno un giorno. Subito dopo sciacquiamo il capo in lavatrice ed appendiamolo al sole, altro prezioso alleato che ci aiuterà ad eliminare l’odore di muffa.

Bicarbonato di sodio

Nel caso in cui i nostri vestiti non possono essere lavati perché costituiti da un materiale delicato, potremo ricorrere al classico lavaggio a secco. Per farlo possiamo utilizzare o dei prodotti che sono presenti al supermercato, oppure il caro bicarbonato di sodio. Il bicarbonato, infatti, è in grado di assorbire ed eliminare l’odore di muffa presente sui vestiti.

Per farlo, dobbiamo prendere il capo di abbigliamento, posarlo su una superficie piana e cospargerlo per bene di bicarbonato, facendo particolare attenzione a coprire tutte le macchie di muffa con il bicarbonato. Lasciamo agire il prodotto per almeno una notte e subito dopo possiamo scuotere il vestito, facendo cadere tutto il bicarbonato. Usiamo una spazzola per eliminare il resto del bicarbonato, che si sarà attaccato alle macchie di muffa. Appendiamolo all’esterno e lasciamolo riposare per un giorno.

Ammoniaca

Se non volessimo utilizzare la lavatrice, potremmo anche lavare a mano i nostri capi, con una soluzione che farà andar via l’odore di muffa dai vestiti. Per farlo dobbiamo prendere una bacinella e versarci al suo interno circa 500 ml di ammoniaca ed anche 5 l di acqua calda. Al posto dell’ammoniaca potremo utilizzare o l’aceto bianco o anche il bicarbonato di sodio. Immergiamo al suo interno i nostri vestiti e lasciamo agire per bene, in modo che le macchie di muffa ed anche l’odore sgradevole, vadano via. Risciacquiamo con acqua fredda e stendiamo al sole.

Diossido di cloro per togliere l’odore di muffa dai vestiti

Un altro prodotto che vogliamo proporvi è il diossido di cloro, un prodotto molto forte, che viene utilizzato sulle barche ma anche nelle biblioteche, per cercare di controllare, nella maniera migliore, l’odore di muffa, che potrebbe nascere in questi ambienti a causa della presenza di umidità. Occorre però prestare molta attenzione all’utilizzo di questo prodotto e consigliamo di ricorrere al suo aiuto, solo ed esclusivamente se i metodi sopra elencati non dovessero funzionare, insomma come ultima barca. Questo prodotto è fortemente irritante.

Stendere il capo con un sacchetto profumato nelle tasche

Oltre ai prodotti elencati sopra da utilizzare in fase di lavaggio dei capi male odoranti, ci sono anche altri accorgimenti che si possono utilizzare. Per esempio, quello di stendere il vestito con un sacchetto profumato all’interno delle tasche.

Dovrete appendere il capo su una stampella all’aria aperta, mettendo nelle tasche un sacchettino contenente limone, bicarbonato e alcune gocce di olio essenziale di lavanda. Questo composto non deve essere liquido, altrimenti gli abiti si potrebbero macchiare. Inoltre il sacchettino profumato nelle tasche garantisce un odore gradevole ai vestiti. La fragranza dura a lungo e nel contempo tende a deodorare l’intero armadio, una volta chiuse le ante.

Vaporizzare del profumo sui capi

Se invece i vestiti sono da indossare subito, occorre fare altro. Il miglior sistema per sbarazzarsi in fretta dell’odore di muffa è vaporizzare del profumo su di essi. Bisogna mettere i capi su un asse da stiro e vaporizzare una spruzzata di profumo facendo attenzione a non stare troppo vicino per non macchiarli. Dopodiché, con il vapore del ferro da stiro, bisogna dar loro una rapida e leggera stirata. In questo modo l’alcool presente nel profumo evapora con il calore, lasciando però sul tessuto una gradevole fragranza che prevale sul fastidioso odore di muffa.

Trovare la causa

Eliminare l’odore di muffa dai vestiti è importante, ma è altrettanto importante capire la causa della puzza. Se si sente odore di muffa sui vestiti freschi di bucato, la causa può dipendere principalmente da due motivi. Se si lasciano gli indumenti bagnati per troppo tempo nell’oblò della lavatrice, potrebbero generare muffa, emanando di conseguenza un odore sgradevole. La seconda possibile causa potrebbe essere l’aver riposto prematuramente vestiti non ancora perfettamente asciutti nell’armadio. In questo caso l’ambiente chiuso e ristretto con poco ricambio d’aria potrebbe agevolare la formazione di muffa. Per evitare questo rischio è sempre meglio far asciugare per un po’ più di tempo i capi.