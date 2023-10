È tempo di pensare alla camera da letto e al suo make over per la stagione invernale. Qui una selezione delle coperte e dei piumini di tendenza

Coperte e piumini per l’inverno

Tisana, serie tv e coperta: la serata perfetta per quando le temperature si abbassano. Se pensi che la parte più difficile sia scegliere il gusto delle bevanda e il prossimo binge watching, forse non hai mai affrontato nel modo giusto la scelta delle coperte e dei piumini per l’inverno.

Che sia per il divano o per il letto, le coperte hanno un ruolo fondamentale per la stagione fredda: ti accoglieranno nelle giornate “no” e ti scalderanno quando le temperature saranno sempre più basse e le giornate piovose. Sicuramente non sarà facile salutarle, che sia di mattina o a qualsiasi altra ora del giorno, ma scegliendo la giusta coperta o il giusto piumino per l’inverno aggiungerai un vero e proprio elemento d’arredo all’interno della tua casa.

Indecisa su quale scegliere? Qui trovi una selezione dei migliori modelli da acquistare per un inverno cool e di tendenza (anche sotto le coperte).

La trapunta in piuma d’oca

Una rigenerante nuance sottobosco per la trapunta in piuma d’oca Cinelli. Ogni modello della collezione è disponibile con due varianti di imbottitura, invernale e light, e nei formati matrimoniale, piazza e mezza e singolo. E ha la certificazione DOWNPASS, che garantisce la salvaguardia di ogni animale, assicurando l’approvvigionamento responsabile di piume e piumini, Cinelli.

I colori della terra

Leggera e con i colori della terra. Questa trapunta è perfetta nella zona notte, per i primi freddi, ma anche per una serata davanti alla tv quando scendono le temperature, Conforama.

I copripiumini in puro cotone biologico

È un inno alla sostenibilità Ethos di Gabel 1957: lenzuola, trapunte e copripiumini sono tutti in puro cotone biologico certificato GOTS e i 5 disegni della collezione portano in camera da letto le atmosfere e colori della natura. Nella foto, Arbor, Gabel.

Il plaid in cachemire e lana

Il plaid Campanule in cachemire e lana, firmato dalla designer Elena Salmistraro, è una coccola dolce e sofisticata per l’autunno-inverno. Una coperta di Linus che ci seguirà ovunque, Lanerossi.

Il copripiumino in percalle

Il set di biancheria da letto Tove è in percalle di cotone biologico certificato GOTS e ha un packaging irresistibile: il copripiumino si presenta in una custodia in tessuto dello stesso materiale, che può essere usata come sacchetto per la biancheria o per le scarpe, Marc O’Polo Home.

La trapunta in microfibra

La trapunta Caleido con i suoi colori marini che ti mettono di buonumore è la coperta ideale per l’inverno. In microfibra, è morbida e realizzata con imbottitura anallergica e coloranti ecologici, privi di sostanze nocive. Il lavaggio è super easy: 40 gradi in lavatrice, la si asciuga all’aria aperta et voilà è pronta per tornare con te in camera da letto, Caleffi.

La Thermocoperta

È l’unica coperta di lana in grado di mantenere il calore del corpo a 37°C, la temperatura perfetta per il nostro benessere psicofisico. Colorata e un po’ pop, la Thermocoperta promette quattro varianti, Lanerossi.