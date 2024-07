A chi non è capitato di versare per sbaglio una tazzina di caffè sul tappeto? Probabilmente a molti ma, niente paura. Rimuovere le macchie di caffè dal tappeto si può: l’importante è agire tempestivamente perché più la macchia è vecchia, più sarà difficile da eliminare.

Cosa occorre per eliminare la macchia di caffè

Per eliminare una macchia di caffè dal tappeto occorre innanzitutto dell’acqua tiepida, una spugna o un panno pulito e un detersivo per piatti neutro. E, solo in alcuni casi, aceto bianco, glicerina, ammoniaca e un phon per asciugare i capelli.

Il procedimento per rimuovere il caffè dal tappeto

Il primo passa da fare, preferibilmente appena il caffè cade sul tappeto, è quello di tamponare delicatamente la macchia, senza strofinare, con un panno o una spugna assorbente per rimuovere il maggior quantitativo possibile di bevanda versata. Poi, va preparata la soluzione per pulire: in una ciotola mescolare un cucchiaio di detersivo per piatti neutro con mezzo litro di acqua tiepida. Se la macchia è ancora fresca, si può aggiungere un cucchiaio di aceto bianco. A questo punto si deve immergere una spugna pulita nella soluzione e strizzarla bene e tamponare la macchia, lavorando dai bordi verso il centro. Per rimuovere i residui di detersivo si deve sciacquare la spugna con acqua pulita e strizzarla bene e poi tamponare la zona trattata con la spugna umida. Infine, bisogna tamponare la zona con un panno pulito e asciutto per assorbire la maggior quantità possibile di acqua. Se necessario, utilizzare un asciugacapelli a freddo per velocizzare l’asciugatura.

Un trattamento alternativo

Se questo procedimento non ha funzionato si può provare un metodo alternativo, soprattutto se la macchia è persistente. Va preparata in una ciotola una soluzione di glicerina e acqua (in parti uguali) e applicata sulla macchia di caffè. Dopo circa 30 minuti si può risciacquare con acqua tiepida. In caso di macchie molto ostinate, puoi provare a tamponare la zona con una soluzione di ammoniaca diluita (un cucchiaio di ammoniaca in mezzo litro d’acqua) e risciacquare abbondantemente con acqua pulita.