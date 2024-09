Leggi anche Come scegliere il mobile tv in soggiorno

Materiali e dimensioni

Scegli un tappeto che sia facile da pulire e mantenere, soprattutto se il tuo ingresso è soggetto a sporco e umidità. Materiali come il nylon o il polipropilene sono durevoli e facili da pulire. Altri come la lana o il sisal possono dare una sensazione naturale e accogliente all’ingresso. Assicurati che il tappeto abbia una base antiscivolo per prevenire incidenti e che si adatti bene all’area dell’ingresso. Per spazi lunghi e stretti, un tappeto a corridoio potrebbe essere ideale.

Colori e forma

Nella scelta del colore del tappeto considera che quelli chiari possono far sembrare uno spazio piccolo più grande, ma possono mostrare lo sporco più facilmente. Le tonalità scure sono più pratiche per nascondere le macchie. Puoi optare per un tappeto rettangolare, rotondo o dalla forma personalizzata per adattarsi al tuo spazio. Strisce o motivi possono aggiungere interesse visivo e aiutare a nascondere lo sporco.