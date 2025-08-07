I concetti abitativi aperti sono molto amati: creano ampiezza, favoriscono la comunicazione e fanno fluire liberamente la luce. Tuttavia, a volte si desidera maggiore struttura, privacy o suddivisioni funzionali, senza rinunciare alla sensazione di apertura. La buona notizia? Esistono molte soluzioni creative per dividere un open space senza costruire pareti fisse. Che si tratti di arredamento, elementi tessili, piante o giochi di luce – le possibilità sono tante e versatili. Questi metodi non solo sono pratici, ma anche eleganti e facilmente adattabili. Si integrano nella quotidianità e possono essere modificati in base alle necessità. Di seguito presentiamo tre strategie efficaci per dividere con intelligenza un ambiente aperto, creando una casa armoniosa, aperta ma ben strutturata. Perché un buon design d’interni riesce ad armonizzare funzionalità ed estetica.

1. L’arredo come divisorio: funzionalità e stile

Uno dei modi più semplici ed efficaci per dividere visivamente un ambiente aperto è posizionare con attenzione i mobili. Librerie, divani o madie possono fungere da barriere visive offrendo anche spazio contenitivo. Le librerie bifacciali sono particolarmente apprezzate: delimitano lo spazio senza chiuderlo del tutto. Anche i mobili multifunzionali – come quelli pieghevoli o componibili – sono ottimi per suddividere gli ambienti. Un divano può separare la zona giorno da quella pranzo, mentre un portapiante alto crea una divisione naturale. È importante che l’arredo sia proporzionato allo spazio e non ostacoli completamente le linee visive, per mantenere la sensazione di apertura pur definendo aree funzionali.

2. Elementi tessili: flessibilità e atmosfera

Tendaggi, paraventi e tappeti sono strumenti ideali per creare divisioni temporanee. Oltre a suddividere, aggiungono comfort, colore e carattere agli ambienti. Un paravento può essere montato e smontato rapidamente – ideale per chi cerca flessibilità. I tendaggi leggeri offrono una soluzione elegante, in particolare con soffitti alti o grandi finestre. I tappeti creano confini visivi: per esempio, uno sotto il tavolo da pranzo distingue quella zona dal salotto. Più è marcato il contrasto di colore o texture, più sarà evidente la divisione. Questi divisori tessili sono perfetti in case in affitto, poiché non richiedono interventi strutturali e garantiscono comunque un impatto significativo.

3. Piante e luce: dividere le zone con naturalezza

Le piante non sono solo decorative, ma anche ottimi divisori. Piante grandi o giardini verticali creano confini morbidi e migliorano l’ambiente. Strutture traforate come lamelle in legno o pareti verdi geometriche sono particolarmente efficaci: lasciano filtrare la luce pur offrendo una chiara delimitazione. Anche l’illuminazione aiuta: luci diverse – come sospensioni sopra il tavolo o lampade da terra in un angolo lettura – definiscono le zone visivamente. L’illuminazione indiretta lungo mobili o modanature accentua ulteriormente questo effetto. La combinazione tra vegetazione e luce dona una struttura viva e armoniosa, funzionale ma anche molto accogliente.

Leggi anche Come nascondere una cucina in un open space?