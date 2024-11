Utilizzare pannelli scorrevoli

I pannelli scorrevoli sono una soluzione elegante e pratica per nascondere una cucina. Permettono di mascherare completamente lo spazio cucina quando non lo usi, offrendo al contempo un’apertura facile quando ne hai bisogno. Puoi scegliere pannelli in vetro satinato, legno o anche tessuto per armonizzarli con il resto della tua decorazione. I pannelli scorrevoli possono anche essere utilizzati per creare separazioni temporanee, offrendo così la massima flessibilità nell’organizzazione del tuo spazio.

Integrare la cucina nel decoro

Un altro metodo consiste nell’integrare la cucina nel decoro del soggiorno. Usa gli stessi materiali e colori per i mobili della cucina e quelli del soggiorno per creare una continuità visiva. Ad esempio, armadi da cucina senza maniglie e elettrodomestici incassati possono fondersi perfettamente nel decoro. Puoi anche optare per mensole aperte che permettono di riporre stoviglie e utensili in modo estetico, rimanendo comunque accessibili.

Creare un’isola multifunzionale

Per nascondere a prima vista la cucina in un open space basta anche solo collocare gli elementi caratteristici (frigorifero, fornelli, lavandino) dietro una piccola parete. Un’isola multifunzionale può servire da punto centrale in un open space, nascondendo al contempo altri elementi della cucina. Questa isola può includere spazi di stoccaggio, un piano di lavoro e persino uno spazio per mangiare. Utilizzando materiali di qualità e un design curato, l’isola può diventare un elemento decorativo a sé stante.

