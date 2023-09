Dall’iconico pouf/poggiapiedi al pouf in pelliccia fino alle soluzioni design più fantasiose: ecco le proposte da scegliere e da acquistare per dare carattere al soggiorno

Pouf di design: quale comprare?

Cerchi un modo semplice per rinnovare il soggiorno o aggiungere un dettaglio cozy alla camera da letto? I Pouf di design possono rappresentare una validissima (e comodissima) soluzione.

Il motivo è semplice: al comfort della seduta uniscono un’estetica spesso accattivante, in grado di catalizzare l’attenzione al primo sguardo, regalando un tocco in più al soggiorno e al salotto o magari a un angolo anonimo dell’ingresso o della stanza da letto. L’importante, naturalmente, è scegliere quello che meglio si adatta all’ambiente, giocare sui colori e non rinunciare alla funzionalità.

Pouf di design: come sceglierli?

Valuta lo spazio che hai a disposizione: se hai un living piccolo meglio optare per soluzioni più snelle. Un esempio? Tarkin, il pouf tavolino ottimo anche per riporre oggetti. Se hai tanto spazio, perché non optare per soluzioni più fantasiose?

Un altro aspetto da tenere in considerazione è il materiale del rivestimento: se in casa hai bimbi piccoli o animali domestici, opta per soluzioni sfoderabili e facilmente lavabili.

Infine non sottovalutare la comodità dell’acquisto online: di seguito abbiamo realizzato una selezione dei pouf più belli e funzionali che puoi comprare o che possono ispirare i tuoi acquisti futuri.

Se ti piacciono, uno non ti basta: Giro è un sistema di pouf con dimensioni e colori diversi, Casamania by Horm, da 796,70 euro)

Il pouf che sta bene ovunque. Non è un caso se lo hanno dotato di maniglia per trasportarlo. Connubia, a partire da 245 euro

Il tipo giusto per chi ama l’effetto peluche, JYSK, 75 euro

L’Oscar del colore e dell’originalità va a Nastri e Glitch, le ciambelle in tessuto con interno removibile, MissoniHome

Pouf o tavolino? Scegli tu tra la copertura imbottita e il ripiano in legno che rende Tarkin un comodo piano d’appoggio, Maxdivani

È subito relax con Cocoon, poggiapiedi di design, Frag

Il mondo in un pouf, Lorena Canals su mom.maison-object.com, 169 euro

In velluto e disponibile in moltissimi abbinamenti di colore, Valencia Pouf si adatta a ogni spazio e ha un tocco di originalità in più: la parte superiore è decorata con bottoni matelassé, Koket.

Latifa è in canapa ricamata con cotone bianco, ha una seduta super comoda e dà un tocco esotico al tuo arredo, Maisons du Monde, 129 euro.

Pouf annodato Twist, Westwing Collection 129 euro.