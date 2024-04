Strategie per sopravvivere alla vita domestica

L’organizzazione è fondamentale per poter affrontare le pulizie di primavera senza stress! Ecco qualche consiglio per fare tutto senza sentirsi sopraffatte

Inizia col ritmo giusto

Le pulizie di primavera possono costituire un’ottima occasione per attuare i piccoli lavori da fare alla fine dell’inverno, quando torna la bella stagione e c’è voglia di primavera anche nell’anima. Invece di stressarti nell’obiettivo di una casa perfetta, perché non prendere spunto per colorare una parete oppure dare quel tocco nuovo che desideravi da un po’?

Qualche volta abbiamo bisogno di trasformare l’ambiente e inseguire una voglia di cambiamento che è anche interiore. Non servono grandi budget, ma idee: una decorazione sul muro, un oggetto da vivere di nuovo con il découpage, una nuova disposizione dei mobili. Per iniziare col piede giusto metti la tua musica preferita, fai in modo di avere tutto l’occorrente che ti servirà e ricorda che… il 75% di sporco di una casa arriva con le scarpe! Converti tutti alla buona buona abitudine delle ciabatte, da lasciare in un armadio dell’ingresso subito pronte per l’utilizzo.

Cambio stagione anche in cucina

Parti da ciò che è nascosto, ovvero armadi, bauli e dispensa. Il cambio di stagione coinvolge anche la cucina, perché la primavera è un ottimo momento per estrarre dall’armadio tutte le pentole e gli elettrodomestici: pulisci a fondo, elimina le pentole rovinate e le padelle antiaderenti eccessivamente graffiate, poi riposiziona in modo da avere a portata di mano ciò che utilizzi di più.

Organizza la dispensa con barattoli, marmellate e alimenti suddivisi per categoria, trovarli sarà più facile. In camera l’armadio dei vestiti ha bisogno di una piccola rivoluzione, soprattutto per chi non ha molto spazio in casa. Lava e riponi nei cassetti maglioni e giacche, poi organizza i vestiti lasciando a portata di mano sia i capi leggeri, sia i maglioncini utili nelle serate più fredde.

Responsabilità condivisa

È molto frequente che le donne finiscano per addossarsi tutta la responsabilità delle pulizie: è una questione su cui riflettere perché spesso questo comportamento nasconde il bisogno di assumere il controllo dell’andamento delle cose e l’incapacità di delegare. Invece è importante rendere partecipi tutti i familiari dell’equilibrio della casa, soprattutto i bambini: contribuirà a sviluppare il senso dell’indipendenza e creare adulti autonomi in grado di prendersi cura dell’ambiente domestico. Inizia coinvolgendo i piccoli nel riordinare i giocattoli nei cesti: quando noi adulti sappiamo cogliere il piacere del fare ordine anche i bimbi ci imitano con più facilità.