CasaFacile: al via “La Casa dei Sogni”

D al 7 aprile al 7 maggio, un mese di iniziative sui social e sul sito di CasaFacile per rispondere alle nuove esigenze dell’abitare contemporaneo

Prende il via domani, mercoledì 7 aprile 2021, “La Casa dei Sogni”, il primo festival digitale dedicato alla casa ideato da CasaFacile, il magazine diretto da Francesca Magni.

Un mese di iniziative fino al 7 maggio sui canali Instagram e Facebook, per raccontare cosa sogniamo per le nostre case e far scoprire alla community del brand del Gruppo Mondadori – che oggi conta 1,1 milioni di follower, in crescita del 56% rispetto a marzo 2020 – come sia possibile migliorare la propria qualità della vita riprogettando gli spazi in cui viviamo.

“Oggi abitiamo due mondi: quello reale, fatto di cose concrete, in cui esercitare tutti i cinque sensi, e quello virtuale dove i sensi coinvolti sono la vista e l’udito, ma le cose che accadono sono altrettanto vere, come le scelte di acquisto che siamo in grado di fare attraverso il web e i social. Da questa consapevolezza CasaFacile ha ideato questo Festival per accompagnare i lettori nella realizzazione e progettazione della propria Casa dei Sogni. Attraverso le nostre proposte e soluzioni originali e accessibili vogliamo raccontare alla nostra community che la Casa dei Sogni potrebbe essere più a portata di mano di quanto si creda e a volte basta solo scardinare un’abitudine”, ha dichiarato Francesca Magni, direttrice di CasaFacile.

Il Festival “La Casa dei Sogni” proporrà formati video nuovissimi e dinamici, che racconteranno alla community soluzioni, progetti e prodotti di qualità selezionati da CasaFacile e curati dal team di blogger, interior stylist e architetti che collaborano con il magazine.

Tanti gli appuntamenti: da Bello&Possibile per arredare tutti gli spazi con sistemi che si trasformano a seconda delle esigenze nella giornata alle Gare di Styling. E poi Scuola di Stile per imparare a usare, ambientare e abbinare un prodotto oltre a progetti per la casa e per outdoor da sogno.

Il racconto della Casa dei Sogni continua anche sul magazine. Più verde, più luminosa, più colorata, più rilassante, più funzionale e con una cucina super: sono i sei sogni di abitazione che troveranno realizzazione in sei progetti, cuore del numero speciale di CasaFacile in edicola questo mese. Un viaggio tra sei idee con tanti consigli pratici, rubriche e trucchi per dare forma ai nuovi desideri e stili dell’abitare. Tra le pagine del magazine non mancheranno poi guide all’acquisto e tante idee e soluzioni accessibili da copiare per le nostre abitazioni.

Tutti i contenuti del Festival e gli approfondimenti del magazine saranno disponibili anche nella sezione dedicata sul sito CasaFacile.it.

Uno storytelling crossmediale che si sviluppa su tutti i canali del brand grazie ad un’offerta di contenuti e iniziative con cui CasaFacile risponde alle esigenze in continua evoluzione delle sue lettrici, raggiungendo ogni mese una total audience (magazine e sito) di 979 mila utenti.

CasaFacile si conferma nel 2021 il player di riferimento per il settore arredamento consumer. Grazie al progetto “La Casa dei Sogni” consolida l’andamento pubblicitario molto positivo del primo trimestre e registra in aprile un +42% a spazio, portando la crescita progressiva dei primi quattro mesi dell’anno al +15% rispetto al 2020, con un netto incremento della quota di mercato nel suo segmento (+3%).

