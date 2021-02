L ussuose e da sogno: sono le case dei vip più belle di sempre, sparse in giro per il mondo, con interni ed esterni da favola!

Arredi di lusso, piscine e decine di stanze: sono le case dei vip più belle del mondo. Dall’Australia agli Stati Uniti, le celebrity adorano acquistare abitazioni ricche di fascino, con mobili favolosi e tanti comfort. Dei piccoli gioielli in grado di garantire totale sicurezza e privacy, ma anche svaghi e divertimento, con stanze a tema, parchi in cui passeggiare, idromassaggi all’aperto e molto altro.

La casa di Harry e Meghan Markle

Dopo aver detto addio alla Royal Family, Harry e Meghan Markle si sono trasferiti prima in Canada, poi negli Stati Uniti. La coppia ha trovato casa a Montecito, nella contea di Santa Barbara, in California. La magione dei Sussex è costata 14,65 milioni di dollari. Ha un enorme parco con piscina e campo da tennis con vicini del calibro di Oprah Winfrey ed Ellen DeGeneres. All’interno ci sono nove camere da letto e sedici bagni, oltre a una casa per gli ospiti in cui si sarebbe trasferita Doria, la mamma di Meghan. Il parco che circonda la villa è un piccolo paradiso, con un giardino di rose, una sala da thè e un piccolo cottage per i bambini in cui gioca spesso Archie.

La casa di Ariana Grande

Ariana Grande ha un grande fiuto per gli affari e terminato il lockdown ha deciso di comprare una casa a Hollywood Hills, dopo essere stata per anni in affitto. La proprietà è costata la bellezza di 13,7 milioni di dollari. Si tratta di una struttura ultramoderna che è stata progettata da un team di architetti visionari. L’elemento più spettacolare è la vista, sul canyon e sull’Oceano, offerta dalle numerose vetrate. Gli interni di 900 metri quadrati ospitano quattro camere da letto, sette bagni, un centro benessere, una palestra, un ufficio e un bar. Fra gli elementi di pregio l’infinity pool all’esterno e i balconi in vetro. La popstar possiede una casa anche a New York, nel cuore di Manhattan, con spa, piscina coperta, juice bar e un cinema IMAX.

La casa di Miley Cyrus

Miley Cyrus non ha mai nascosto di amare la vita all’aria aperta e a contatto con la natura. Sarà per questo che la popstar è molto legata alla sua tenuta che si trova a Nashville, capitale dello stato del Tennessee e del country. La proprietà comprende una gigantesca fattoria immersa in 33 acri di terreno, con tantissimi animali. Nel 2018, dopo che la sua villa a Malibù era stata divorata dalle fiamme, la cantante si era trasferita nella fattoria insieme al marito Liam Hemsworth.

La casa di Bradley Cooper

Nel 2018, dopo una lunga ricerca, Bradley Cooper ha trovato la casa perfetta a New York. Si tratta di un appartamento costato 13,5 milioni di dollari e in cui ha vissuto anche con l’ex compagna Irina Shayk. L’immobile di 370 metri quadri ha sei camere da letto e cinque bagni, oltre a un’enorme sala con un caminetto. Fra i dettagli di maggiore pregio c’è una cantina con oltre cento bottiglie da collezione.

La casa di Kim Kardashian

Fra i tanti regali folli ricevuti dal marito Kanye West, Kim Kardashian può vantare anche una casa di lusso. L’appartamento, costato 14 milioni di dollari, si trova a Faena House, in una zona di Miami conosciuta come “bunker dei miliardari”. Un condominio di lusso, realizzato in una torre di 18 piani di fronte a una spiaggia. Fra i servizi offerti ci sono una spa, una piscina e una palestra privata. L’immobile, con molta probabilità, finirà nella lista di beni da dividere in occasione dell’accordo di divorzio fra Kim e Kanye.

La casa di Lady Gaga

Ormai da tempo Lady Gaga vive in California nella villa che apparteneva in passato a Dan Romanelli, il fondatore della Warner Bros. La casa si trova a Zuma Beach ed è proprio di fronte all’Oceano. Costata 24 milioni di dollari, ha una dimensione di oltre mille metri quadri. Fra le sue particolarità c’è la Caverna, una zona a cui si accede tramite un ascensore. La stanza si trova sotto la villa e ospita una sala cinema, una enoteca e due piste da bowling.

La casa di Britney Spears

Britney Spears vive in una villa da sogno a Thousand Oaks, quartiere di Los Angeles con vicini del calibro di Bruce Willis e Sylvester Stallone. La popstar ha scelto la proprietà per il suo stile mediterraneo, ma anche per la presenza di una spa, un campo da tennis e uno da golf, varie piscine e ingressi separati per garantire la massima privacy.

La casa di Michelle e Barack Obama

L’ex coppia presidenziale qualche anno fa ha acquistato una mega villa a Martha’s Vineyard per 11,75 milioni di dollari. La tenuta da sogno si trova su un terreno di dodici ettari e offre sette camere da letto, piscina, soffitti a volta, camino esterno, vista sull’oceano e una spiaggia privata. Un vero e proprio paradiso per Michelle e Barack Obama!

La casa di Michael Jordan

Michael Jordan ha una vera e propria passione per le case e ne ha diverse – una più lussuosa dell’altra, sparse in giro per il mondo. Fra le più spettacolari c’è quella di Park City nello stato dell’Utah, che è stata più volte messa in vendita dal campione di basket senza però raggiungere nessun risultato. La sua particolarità? Lo sportivo l’ha personalizzata in ogni dettaglio.

La casa di Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones

Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones hanno vissuto per molto tempo a Irvington, nello stato di New York, in una villa da sogno. La proprietà conta otto camere da letto, dieci bagni, una piscina al coperto e un parco lussureggiante. Il punto forte? Una splendida biblioteca con libri rarissimi.