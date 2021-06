A mante delle foto perfette e di un feed instagram studiato nei minimi particolari? Allora quello che ti serve è un cavalletto per smartphone e qui troverai tutte le informazioni utili per l’acquisto perfetto.

Perché acquistare un cavalletto per smartphone

Scattare foto con uno smartphone, oggi, è alla portata di tutti ma per chi vuole un risultato (quasi) professionale è bene dotarsi della giusta attrezzatura.

E per ottenere scatti perfetti, con il giusto bilanciamento di luce, fermi e degni dei migliori ricordi che resisteranno per anni non può e non deve mancare un cavalletto per smartphone all’interno del tuo equipaggiamento.

Come scegliere il cavalletto per smartphone

Con o senza luce, portatile o ultra-leggero: sul mercato sono tantissimi i tipi disponibili ed è bene capire quale soddisfa al meglio le tue esigenze. Qui abbiamo selezionato i migliori cavalletti per smartphone in base alle singole esigenze, foto o video, e al tuo stile di vita e di viaggio. Per acquistarli? Basta un click su Amazon.

Treppiede

Ami le foto in still life e il tuo profilo Instagram è composto, principalmente, da foto dall’alta e composizione raffinatamente studiate? Aggiungi un treppiede per smartphone alla tua shopping list: ti permetterà di mantenere lo smartphone in orizzontale e perfettamente parallelo al piano sottostante. Niente ombre e, soprattutto, perfetto per chi ha spazio a disposizione e vuole lasciare

Ovviamente i classici cavalletti per smartphone sono disponibili in diverse versioni e con più o meno accessori. Qui una selezione dei migliori.

Octopus

Sì, viaggiare. Anche se in questo momento la possibilità di viaggiare è piuttosto limitata nulla ti vieta di pianificare le prossime mete, tour e scatti fotografici da non perdere. Se non ami grossi ingombri, questo cavalletto da smartphone che sia chiama octopus è l’ideale: le gambe flessibili, oltre a mantenere fermo e in piano il telefono, si possono avvolgere intorno a sedie, rami, pilastri e non solo.

Selfie stick

Da selfie stick e a treppiede in un solo gesto. Questo cavalletto è perfetto per chi non può e non vuole mai rinunciare a un selfie stick ma, allo stesso momento, vuole anche un treppiede piccolo e compatto da avere sempre con sé. Immancabile il telecomando bluetooth per scattare a più non posso.

Da tavolo

Perfetto sia per scattare le foto, ma anche per mantenere in posizione il tuo smartphone: questo cavalletto a collo d'oca è il supporto ideale per il tuo cellulare. La staffa, poi, si adatterà senza problemi a ogni scrivania, testiera, sedia, armadio garantendone grip e tenuta.

Mini treppiede

Quando si dice cavalletto è impossibile non pensare a Manfrotto anche in campo smartphone. In questo caso il modello da avere è quello mini e compatto da tenere su un tavolo o una superficie piana per scatti e video imperdibili.

Cavalletto con luce ring

Per scattare il selfie perfetto o per registrare un video per TikTok non può e non deve mancare una ring light, una luce ad hoc pensata appositamente per la resa perfetta in video. Questo cavalletto per smartphone unisce sia la stabilità e il supporto per lo smartphone che la luce con temperatura del colore regolabile da 2700K a 5500K e 3 modalità di illuminazione: bianco, giallo caldo, bianco caldo. Per veri intenditori.

Con luce colorata o senza? Mini o maxi? I cavalletti per smartphone con ring light sono davvero tantissimi, qui abbiamo selezionato i TOP da acquistare subito.

