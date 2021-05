E lodie, Vanessa incontrata e le altre celebrità italiane sono in fuga da Venezia. Ecco tutti i dettagli della seconda attesissima edizione dello show

Celebrity Hunted 2 a Venezia: le star italiane sono in fuga. La pubblicazione online del trailer ufficiale della fortunata serie Amazon Prime Video non lascia spazio a fraintendimenti, è tutto pronto per iniziare.

Dopo la conferma della seconda stagione del real life thriller, i fan dello show sono rimasti con il fiato sospeso in attesa di conoscere tutti i dettagli di questa seconda edizione, compresa location e protagonisti. E finalmente, questi, sono stati svelati. Scopriamoli insieme.

Celebrity Hunted: sparire nel 2021 è davvero possibile?

Dopo lo straordinario successo della prima stagione dello show a grande richiesta è tornato Celebrity Hunted 2, questa volta a Venezia. Questo real life thriller altro non è che una versione italiana del reality inglese Celebrity Hunted.

La prima edizione, quella in cui ha partecipato anche Francesco Totti, che però è stato catturato, ha visto vincere la coppia formata da Claudio Santamaria con la moglie Francesca Barra e la coppia formata da Fedez con Luis Sal. Adesso a chi toccherà? C'è chi è già pronto a scommettere tutto su Elodie e Diletta Leotta, ma le due non sono le uniche in gara.

Certo è che per le celebrity nostrane riuscire a sparire dalla vista dei cacciatori sarà davvero un’impresa. In un periodo storico in cui siamo tutti sempre connessi al nostro smartphone e usufruiamo di strumenti tacciabili come la carta di credito, vivere per giorni senza lasciare traccia, sembra quasi impossibile.

Ma è questo il bello del gioco no? Celebrity Hunted - Caccia all’uomo si basa proprio su questo, una vera e propria sfida dove vince il più bravo, quello che riesce a non farsi notare dai temutissimi cacciatori italiani, che gireranno l’Italia intera pur di portare a termine la loro missione: cacciare le star del nostro Paese che partecipano al gioco.

Celebrity Hunted 2 a Venezia: tutti i dettagli

Celebrity Hunted 2 sta per iniziare: la caccia si apre ufficialmente a Venezia per poi proseguire nel resto dello stivale. Dopo la diffusione del trailer ufficiale da parte di Amazon Prime Video, sono trapelati tutti i dettagli, non ci resta che attendere il 18 giugno 2021 per ritrovarci davanti alla tv per guardare il reality show.

Elodie e Vanessa Incontrada sono state avvistate con abiti scuri e con un atteggiamento davvero insolito a Venezia: è questa la città italiana dalla quale i vip si metteranno in fuga. Insieme a loro altre cinque celebrità del panorama nostrano.

L’obiettivo è quello di non farsi prendere dai cacciatori. Per quattordici giorni, le sette celebrità che prenderanno parte Celebrity Hunted 2, dovranno riuscire a non farsi trovare. Ma non sarà facile perché sono tutti braccati.

A partecipare a questa seconda edizione di Celebrity Hunted 2, che comincerà proprio con Venezia, sono: l’attrice presentatrice Vanessa Incontrada, l’attore Stefano Accorsi e Elodie in coppia con la rapper Myss Keta. E poi, ancora, la presentatrice televisiva e radiofonica Diletta Leotta e Achille Lauro in coppia con il produttore discografico Boss Doms.

I sette personaggi famosi, che tutti conosciamo, parteciperanno a Celebrity Hunted 2 partendo da Venezia. La meta finale però resta ancora un segreto. Non sappiamo ancora dove le celebrità sono dirette. Ma i cacciatori li troveranno!

Come funziona il gioco? E chi sono i cacciatori?

Mentre le prime immagini di Celebrity Hunted 2 a Venezia si diffondo sul web, cerchiamo di capire meglio in cosa consiste il gioco e come i sette partecipanti possono provare a sfuggire dalla morsa dei cacciatori.

Le sette celebrità, che come abbiamo visto sono molto note e conosciute all’interno del panorama vip italiano, dovranno mimetizzarsi, scappare e nascondersi per quattordici giorni, cercando di non lasciare traccia del loro passaggio durante queste due settimane.

L’obiettivo è quello di raggiungere una determinata destinazione, che però verrà comunicata soltanto a pochi giorni prima della fine, senza farsi catturare. Quello che sappiamo al momento è che la fuga dei personaggi di Celebrity Hunted 2 inizia a Venezia.

A disposizione, ogni concorrente, avrà un telefono cellulare privo della connessione dati e un bancomat con 70 euro di credito giornaliero per spostarsi da una parte d’Italia all’altra e per sopravvivere. Bisogna essere veloci però, perché ogni volta che si effettua un prelievo, una telecamera riprende.

E se i cacciatori riconoscono un vip, allora l’unica cosa da fare è correre e non farsi toccare, perché questo equivale a perdere. Tenete conto che i cacciatori di celebrity non sono scelti a caso. Sono tutti, infatti, detective, investigatori professionisti ed esperti di cyber security. Restare invisibili ai loro occhi è complicato che mai.

L’anno scorso la fuga era partita da Roma per poi concludersi su una villa del lago di Como. Dove dovranno arrivare i nostri vip per aggiudicarsi il titolo di vincitore di questa seconda stagione? Non ci resta che aspettare il 18 giugno.