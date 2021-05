Cosa vedere su Amazon Prime Video: le novità di giugno 2021

L e novità di Amazon Prime Video per giugno 2021: tanti contenuti originali, come la nuova stagione di Celebrity Hunted, stanno per approdare sulla piattaforma streaming. La lista delle serie TV e film imperdibili del mese.

Cosa vedere su Amazon Prime Video a giugno 2021? Sono in arrivo tanti contenuti sulla piattaforma streaming, molti dei quali originali: film e serie TV d’eccezione, dall’horror al thriller. La grande offerta di Amazon Prime Video non cede di un millimetro e continua a sfidare Netflix e Disney+ con pellicole intriganti e i giganti del cinema, da Jodie Foster a Benedict Cumberbatch.

Enorme attesa per la seconda stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, che vede il ritorno sullo schermo di una delle serie real-life Amazon migliori di sempre. Propone nomi di un certo calibro – Elodie, Achille Lauro – e uscirà il 18 giugno in esclusiva. Di certo, con tali contenuti, cosa vedere su Amazon Prime Video a giugno 2021 non sarà affatto un problema.

Film Amazon Prime Video giugno 2021

Sono ben quattro i film attesissimi del mese di giugno 2021 per Amazon Prime Video: The Mauritanian, Maschile Singolare, Come Play e Chaos Walking. Esclusivi per Amazon, i contenuti offrono un misto di horror, thriller, storie vere e commedie dal sapore agrodolce. Vediamo le schede di ciascuna pellicola: dagli attori alla regia, oltre che il genere e un piccolo accenno di trama (ma nessuno spoiler).

The Mauritanian

Per la regia di Kevin Macdonald, The Mauritanian approderà su Amazon Prime Video il 3 giugno 2021 ed è stato basato su Guantànamo Diary, best seller mondiale. Un cast d’eccezione, da Jodie Foster a Benedict Cumberbatch, fino a Shailene Woodley. Un thriller drammatico che tratta la storia di Mohamedou Ould Slahi dopo l’attentato dell’11 settembre. Include temi importantissimi, come la difesa e la giustizia: una pellicola dal carattere crudo e reale.

Maschile Singolare

Maschile Singolare uscirà il 4 giugno per Amazon Prime Video ed è tra i film italiani più interessanti dell’ultimo periodo. Tra i protagonisti, Giancarlo Commare e Michela Giraud (reduce dal successo di LOL – Chi ride è fuori). Una commedia leggera, dietro la quale però si nasconde un grande insegnamento: mai smettere di credere nei propri sogni.

Come Play

Come Play (Vieni a giocare) è un film horror americano: per la regia di Jacob Chase, troviamo tra gli attori Gillian Jacobs, John Gallagher Jr e Winslow Fegley. Il protagonista è Olly, un ragazzo autistico non verbale che usa uno smartphone per comunicare. Una notte, Oliver conosce un mostro di nome Larry e dopo allora tutto cambierà in peggio.

Chaos Walking

Chaos Walking è l’adattamento cinematografico del libro Chaos – La fuga, scritto da Patrick Ness, che ha seguito anche la sceneggiatura del film. Diretto da Doug Liman, figurano tra i protagonisti Tom Holland e Daisy Ridley. Un film tra avventura, fantascienza e azione, che promette indubbiamente bene, non solo per gli attori, ma anche per la trama: da non perdere.

Serie TV Amazon Prime Video giugno 2021

Le serie TV imperdibili nel mese di giugno 2021 su Amazon sono davvero tante: da Celeberity Hunted - Caccia all'uomo a DOM e Solos, la piattaforma si arricchisce di contenuti importanti e soprattutto originali. Facciamo un pieno di curiosità sulle prossime serie che ci aspettano per il nuovo mese!

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo

La serie real-life thriller di Amazon Original è tra le più attese del momento: sono tanti i personaggi che non vediamo l’ora di sapere come affronteranno la caccia all’uomo. Nel cast della seconda stagione della serie, infatti, hanno preso parte Vanessa Incontrada, Achille Lauro insieme a Boss Doms, Elodie, Stefano Accorsi, Myss Keta, Diletta Leotta. Per due settimane, il cast dovrà resistere alla caccia di profiler, human tracker ed esperti di cyber security: dal 18 giugno in esclusiva per Amazon.

DOM

DOM è la nuova miniserie di Amazon Prime Video in uscita il 4 giugno 2021. Una serie di otto episodi, in cui sono presenti gli attori Gabriel Leone, Flàvio Tolezani, Filipe Brangaca, Isabella Santoni e Raquel Villar. Tratta la storia di Pedro, un ragazzo che vive nella borghesia di Rio de Janeiro, e che fin dall’adolescenza è stato introdotto nel circuito della droga. Lo scontro tra Pedro e il padre, Vitor Dantas, sarà inevitabile, nella lotta alla supremazia e del confine tra bene e male.

Clarkson’s Farm

Una serie TV originale Amazon che, attraverso 8 episodi, racconterà la storia di Jeremy Clarkson, giornalista che vestirà i panni di agricoltore per l’occasione. Il tema principale e filo conduttore è proprio l’agricoltura, oltre che i progetti ambientali. Una serie adatta a chi apprezza anche le tematiche naturali: disponibile dall’11 giugno.

Solos

Cosa vedere su Amazon Prime Video a giugno 2021? Da non perdere assolutamente è Solos, una nuova serie antologica composta da sette episodi e con un cast a dir poco maestoso. Troveremo infatti Morgan Freeman, Anne Hathaway ed Helen Mirren! Una serie importante, che tratterà diverse storie dal punto di vista di ogni personaggio, mostrando come cambiano le esperienze umane: dal 25 giugno.

Bosch

Il 25 giugno segna un altro appuntamento sulla tua agenda, soprattutto se ami Michael Connelly: è tempo di Bosch, della settima e ultima stagione. Titus Welliver vestirà per l’ultima volta i panni del detective Harry Bosch, alla scoperta della verità e della giustizia.