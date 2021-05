Che fine ha fatto Sara, ci sarà una terza stagione? Cosa dicono i rumors

L a serie thriller messicana Che fine ha fatto Sara sta per tornare su Netflix con la seconda stagione. Ma che ne è della terza stagione? Ci sarà?

Save the date: il 19 maggio 2021 torna Che fine ha fatto Sara con una nuova ed esplosiva stagione. La seconda, per l’esattezza. Tutti i quesiti lasciati in sospeso dalla prima troveranno, forse, risposta, andando a rivelare l’esistenza di nuovi e oscuri misteri. Eppure, voci di corridoio indicherebbero che in serbo per noi ci sarebbe già una terza stagione. Sarà vero?

Se ti sei persa la prima stagione di questa serie messicana, questo è il momento giusto per gettarsi a capofitto nel binge watching e rimetterti in pari. Stai per immergerti nella realtà di Alex Guzman, un mondo tossico, fatto di colpi di scena che ricordano un po’ le telenovela.

Che fine ha fatto Sara: cosa abbiamo visto fino adesso

Benvenuta nell’incubo di Alex Guzman. Quando era ragazzo, Alex è stato ingiustamente accusato per l’omicidio di sua sorella e condannato a una vita in prigione. Dopo 18 anni, Alex è libero di andare, ma la sua vita è completamente rovinata. Cosa c’è fuori dalla cella per lui, adesso? Cosa è rimasto del suo mondo?

Alex brucia di odio e sete di vendetta per Sara. Lui sa chi è stato a uccidere davvero la sorella: Rodolfo Lazcano. O almeno questo è ciò che crede finché non incontra Elisa, la figlia minore di Rodolfo, e scopre che l’origine di tutti i suoi mali è in realtà un’altra persona. Già, ma chi? Nel corso di 10 episodi, Che fine ha fatto Sara ti condurrà in una spirale discendente di imprevisti, colpi di scena e personaggi incredibili.

Quando inizierai la prima stagione di Chi ha ucciso Sara, ti troverai sballottata da una parte all’altra insieme al protagonista, Alex, continuando nella tua disperata ricerca del colpevole. Ogni puntata emergeranno nuovi dettagli che ti faranno cambiare il punto di vista sulla narrazione, portandoti a formulare nuove ipotesi. Insomma, eccoti servita la quintessenza del thriller.

La terza stagione di Che fine ha fatto Sara ci sarà?

Siamo ormai prossimi al debutto della seconda stagione, ma i fan più appassionati già si chiedono se la serie andrà avanti. La terza stagione di Che fine ha fatto Sara non è ancora stata confermata, ma la serie thriller prodotta da Netflix si augura vivamente che il suo successo possa dare spazio a un nuovo capitolo.

Sebbene la seconda stagione prometta effetti risolutivi sulla trama, il grande successo della prima fa ben sperare che la serie possa continuare. Parlando con Cardona, l’attore volto di Alex, questo ha dichiarato: “Mi sento così fortunato e grato di avere lo spettacolo numero 1 al mondo in questo momento su Neflix. È davvero incredibile. Abbiamo lavorato così duramente in tutti questi anni, cercando di far sì che qualcosa di locale diventasse globale ed è proprio quello che ci sta capitando. Si spera che sia solo l’inizio”.

C’è da aspettarsi dunque che il pubblico avrà altre risposte, ma non sappiamo quante. E soprattutto, non sappiamo ancora quanto è profondo il segreto che ha portato Sara al suo destino. Se la terza stagione ci sarà, dipenderà in tutta ipotesi dal successo della seconda.

Il cast della serie

Mentre il mistero continuerà a infittirsi sempre più in questi arabeschi di trama in pieno stile telenovela, sarai deliziata di sapere che a sostenere l’intreccio ci sono attori che hanno dimostrato pienamente il loro valore. Se questo genere trae il massimo da personaggi ben faccettati, da una parte ti troverai a tifare per Alex. Dall’altra, però, ti troverai a voler sapere sempre di più sui Lazcano, una famiglia torbida e maledettamente interessante.

Accanto al protagonista, Manolo Cardona nel ruolo di Alex, troviamo Luis Roberto Guzmàn nel ruolo di Lorenzo. Claudia Ramìrez in quello di Mariana, e Caroline Miranda nel ruolo di Elisa. Con loro anche Ginés García Millán nella parte di César, Eugenio Siller in quella di José María “JM”. Poi ancora Alejandro Nones nel ruolo di Rodolfo e Ximena Lamadrid in quello di Sara.

Nella seconda stagione incontreremo anche Matías Novoa, Daniel Giménez Cacho e Antonio de la Vega.

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione di Che fine ha fatto Sara?

Nel trailer della seconda stagione di Che fine ha fatto Sara, Alex è sul punto di tornare in prigione. Il motivo? C’è un corpo misterioso sepolto proprio dietro casa sua. Tutti gli indizi sembrano portare a lui. Nel frattempo, nuove informazioni emergono su sua sorella. Chi era davvero quella ragazza? Perché è stata uccisa? Ma soprattutto, Alex riuscirà a compiere finalmente la sua vendetta?

Nella seconda stagione ci aspettiamo che vengano risolti alcuni quesiti emersi nella prima e poi lasciati in sospeso, pronti per essere sviscerati. O forse, resi ancora più complessi e interessanti. Tra queste domande, ci aspettiamo di arrivare a capire chi è Diana, l’amica davvero sospetta di Sara prima che questa venisse uccisa.

Con un po’ di fortuna riusciremo a esplorare nel dettaglio il tragico personaggio di Elroy, uno dei più complessi dell’intero thriller. Un'altra domanda abbastanza scontata che speriamo di poter risolvere è: perché c’era un corpo sepolto dietro la casa di Alex? Ma soprattutto: che fine ha fatto Sara?

Come si può subodorare dal fatto che la serie spera di andare avanti con più stagioni, infatti, la prima non risponde davvero al quesito in merito a Sara.

Piuttosto, ne approfitta per dimostrare ad Alex, il protagonista, che questi non è stato altro che una vittima delle circostanze. Un colpevole facile per un omicidio che ha molte più implicazioni di quelle che riusciamo a immaginare. Che fine ha fatto Sara è la domanda sulla bocca di tutti quelli che hanno un abbonamento Netflix in questo momento.