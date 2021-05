I l 19 maggio 2021 Netflix rilascerà la seconda stagione di Che fine ha fatto Sara?, la serie tv crime-thriller-soap messicana che ha conquistato migliaia di fan in tutto il mondo. Ecco che cosa sappiamo a oggi su trama e cast

L’attesa sta per finire. Mercoledì 19 maggio 2021 Netflix rilascerà la seconda stagione di Che fine ha fatto Sara?, la serie tv crime-thriller-soap messicana che ha conquistato migliaia di fan in tutto il mondo, Italia inclusa. A meno di due mesi dal debutto in streaming di quello che è stato uno dei titoli di punta della prima parte dell’anno di Netflix, dunque, arriva già il seguito. Ecco che cosa sappiamo a oggi su trama e cast.

L’annuncio era arrivato quasi subito dopo il debutto della prima stagione

Uscito lo scorso 24 marzo, Che fine ha fatto Sara? (il cui titolo originale è ¿Quién Mató a Sara?), ha scalato rapidamente le classifiche dei contenuti più visti in diversi Paesi. Un successo che per gli ideatori era in qualche modo già scritto e sicuro. Infatti, a meno di due giorni di distanza dal debutto in streaming, Netflix aveva già annunciato la seconda stagione. Seconda stagione che è stata girata a tempo di record.

Dopo un biennio di produzioni in ritardo, dunque, la piattaforma statunitense sta cercando di recuperare terreno. E lo sta facendo con veri e propri colpi da maestro, proprio come questo.

Che fine ha fatto Sara?, la trama

La seconda stagione parte proprio dal punto in cui era finito Che fine ha fatto Sara? stagione 1. La trama, lo ricordiamo, ruota attorno alla misteriosa morte di Sara Guzman e si svolge su due timeline. Una, quella del presente, in cui Álex Guzmán, dopo aver scontato ingiustamente vent’anni di carcere per l’omicidio della sorella, indaga su quanto successo in cerca di vendetta e giustizia. Il suo scopo è provare di essere stato incastrato e scoprire la verità.

Il secondo arco temporale è quello del passato e racconta le settimane precedenti l’incidente, o meglio il presunto incidente, in cui ha perso la vita Sara. L’ambiguo episodio è avvenuto durante un’escursione a bordo di un motoscafo su cui erano presenti anche il fratello Alex e il fidanzato Rodolfo, rampollo della famiglia malavitosa Lezcano.

Puntata dopo puntata, si aprono una serie di ombre e sospetti praticamente su tutti i personaggi, non solo Rodolfo ma anche tutti i suoi parenti.

Che cosa si sa sul sequel

La prima serie scatena molti dubbi e lascia molte porte aperte. Per questo, i fan di Che fine ha fatto Sara? non vedono l’ora di vedere la seconda stagione. E non rimarranno delusi. A quanto pare, infatti, i nuovi episodi aiuteranno a risolvere in maniera definitiva il mistero sulla morte di Sara.

Tuttavia, non è detto che creatori e produzione non inneschino ulteriori questioni irrisolte per spianare la strada a una terza stagione. Se il successo del secondo capitolo eguaglierà quello del primo, insomma questo potrebbe non essere il “the end” definitivo.

Fra i titoli da vedere nel mese di maggio su Netflix, dunque, questo è sicuramente uno di quelli imperdibili, da aggiungere alla lista, specie se si è appassionati del genere crime-thriller-soap.

Il trailer

Stando al promo di Che fine ha fatto Sara? 2 rilasciato da Netflix, il mistero, almeno inizialmente, si farà sempre più fitto. Alex non dovrà solo capire com’è morta sua sorella e per mano di chi, ma anche chi era davvero. La Sara che lui conosceva, infatti, era molto diversa dalla persona che impara a conoscere durante le sue indagini.

Nel trailer ufficiale si vede anche un cadavere misterioso seppellito nel suo giardino. Non solo un’altra bomba a orologeria che rischia di farlo finire nuovamente in prigione, ma anche un altro intrigo da risolvere. Sembra che Alex non abbia altra scelta che continuare nelle sue indagini, per provare a trovare tutti i tasselli del puzzle e dimostrare la sua innocenza.

Ancora non si sa quanti siano gli episodi che compongono la seconda stagione della serie. Tuttavia, è probabile che anche il secondo capitolo, esattamente come il primo, sarò formato da una decina di puntate.

Che fine ha fatto Sara? 2, il cast

Il cast del sequel è pressoché identico a quello di Che fine ha fatto Sara?. Alex Guzman sarà interpretato sempre da Manolo Cardona (noto ai fan di Narcos e Reign), così come sua sorella Sara da Ximena Lamadrid. Alejandro Nones reciterà nei panni del fidanzato Rodolfo Lazcano, Eugenio Siller in quelli di suo fratello Chema e Carolina Miranda in quelli della sorellina Elisa. Ginés García Millán e Claudia Ramírez tornano a interpretare i coniugi César Lazcano e Mariana. Luis Roberto Guzman sarà Lorenzo ed Eugenio Siller José Maria.

A questi si aggiungeranno tre new entry: Matías Novoa, Daniel Giménez Cacho e Antonio de la Vega. Al momento, però, non si sa quali ruoli avranno nella serie. Probabilmente uno di loro sarà Nicandro, un personaggio misterioso che era presente quando Sara è morta.

Anche la seconda stagione è stata ideata da José Ignacio Valenzuela, uno scrittore e sceneggiatore cileno noto per aver creato numerose soap opera.