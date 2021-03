Chiara Ferragni mamma bis: è nata Vittoria

L a piccola V è nata: il nome della figlia di Chiara Ferragni e Fedez è Vittoria. E la mamma, in pieno stile influencer, ne ha annunciato l'arrivo su Instagram

Baby V, la seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez, è finalmente nata. Si chiama Vittoria, come molti fan avevano intuito dopo gli indizi disseminati nelle scorse settimane dai due, in particolare dal cantante. Ad annunciare la nascita gli stessi genitori, in contemporanea, dai rispettivi profili Instagram, con una foto della nuova arrivata e una brevissima didascalia: la data, 23 marzo 2021, seguita dalla frase "La nostra Vittoria" e da un fiocco rosa. Dunque, è ufficiale: Chiara Ferragni è mamma bis.

L'annuncio della nascita di Vittoria su Instagram

Il nome, un mistero (quasi) fino alla fine

Dopo Leone, il primo figlio della coppia, che ha festeggiato tre anni lo scorso 19 marzo, dunque, arriva Vittoria, il cui nome è rimasto segreto fino all'ultimo. Chiara Ferragni e Fedez, infatti, avevano deciso di non svelare ai fan come avrebbero chiamato la loro bambina, nonostante la loro ampia esposizione mediatica. Per settimane, dunque, sui social e sul web è impazzato il "toto nome".

Molti avevano scommesso proprio su Vittoria, specie dopo che, in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo, Fedez aveva postato alcune foto sibilline. La prima, scattata durante le prove degli abiti, ritrae Federico con il primogenito Leo e con Donatella Versace: tutti stanno mimando il segno della vittoria con le mani. La seconda è ancora più "compromettente": mostra, infatti, il cantante di spalle, mentre indossa una camicia con le iniziali F, C, L, V e fa, ancora una volta, il segno della vittoria, ed è accompagnata dalla caption "La mia famiglia mi copre le spalle". C'è, poi, una terza fotografia in cui anche Leone indossa la stessa camicia.

In aggiunta, anche Chiara ha postato alcune foto-indizio. Per esempio, una in cui il figlio Leo indossa la stessa camicia del papà e fa lo stesso gesto. E altre in cui è lei a "disegnare" una V con indice e medio.

La prima foto di Vittoria

La prima foto di Vittoria, che probabilmente avrà il doppio cognome Lucia- Ferragni come annunciato da Chiara, è già virale. E super glam: la piccola indossa, infatti, una cuffia bianca e rosa della collezione Chiara Ferragni, con il logo del brand della mamma.

Chiara Ferragni mamma bis e super orgogliosa: ha già pubblicato, infatti, un video in cui Leo dice di aspettare con amore la sorellina. E subito dopo un video di un Fedez in lacrime che coccola e stringe la nuova arrivata.

Chiara Ferragni mamma bis dopo una lunga attesa

Vittoria è nata il 23 marzo 2021, dopo una lunga e trepidante attesa. Il fratello Leone, infatti, era arrivato con qualche settimana di anticipo per problemi alla placenta (il parto era stato indotto) e Chiara Ferragni era convinta che anche a baby V sarebbe toccata una sorte simile. E, invece, la piccola non aveva alcuna fretta di farsi conoscere, tanto che è venuta alla luce solo alla 39esima settimana inoltrata di gestazione. La Ferragni, che dal suo profilo Instagram aveva lanciato più volte un appello alle sue fan, chiedendo loro di raccontarle le esperienze (positive) di secondi parti, si era quasi rassegnata all'induzione. Poi, la lieta novella.

Evidentemente, il travaglio è iniziato nella notte fra il 22 e il 23 marzo, perché fino a ieri sera tutto sembrava tranquillo. Sui social Chiara appariva ancora in perfetta forma e sempre più desiderosa di conoscere la figlia e Fedez scherzava, come sempre negli ultimi giorni, sull'impazienza sua e della moglie. Solo poche ore fa la Ferragni, che stava ancora lavorando, aveva mostrato la sua valigia per l'ospedale.

Una gravidanza raccontata sui social

La gravidanza, ovviamente, è stata documentata passo passo sui social, con tanto di immagini delle ecografie e tanto di cronistoria dettagliata dell'evoluzione del pancione. Chiara Ferragni, orgogliosa mamma bis, non si è mai tirata indietro davanti alle domande dei fan e ha raccontato nei dettagli i sintomi avvertiti e le emozioni legate all'evento.

Anche l'annuncio della seconda gestazione era avvenuto via Instagram, sui profili di Chiara e Fedez: entrambi avevano postato una foto di Leo che mostrava orgoglioso l'ecografia della sorellina. Era lo scorso ottobre e la storia di baby V era solo all'inizio.

Del resto, la coppia è legata a doppio filo al mondo dei social e dei media in generale. Aveva già raccontato la nascita del primo figlio e il matrimonio da favola su Instagram e non poteva certo fare diversamente con l'arrivo di Vittoria. Ora non resta che aspettare il docureality su Chiara Ferragni e Fedez, che sembra ormai sicuro.

Gli auguri delle sorelle

Al momento non si conoscono dettagli sul travaglio e sul parto. Ma verosimilmente è solo questione di ore. Con tutta probabilità, appena possibile, Chiara Ferragni e Fedez racconteranno tutto sul lieto evento. E pubblicheranno video e foto per rendere i fan partecipi della loro gioia, come avevano già fatto con Leo.

I social sono già in fermento. Fra i primi a congratularsi con la coppia e a fare gli auguri a Vittoria ovviamente i parenti. Le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca, hanno già dedicato un post alla nipotina. Nelle stories di Instagram, Valentina ha confermato che tutto è successo nelle ore a cavallo fra il 22 e il 23 marzo, definendo quella appena trascorsa una notte emozionante, pazzesca, bellissima e piena di ansia.