Coma Cose, tutte le curiosità sul duo indie-rock in gara a Sanremo 2021

C oma Cose, curiosità sul duo in gara a Sanremo 2021: California e Fausto Lama comunicano attraverso la loro musica di influenza indie-rock dei veri e propri testi poetici moderni.

La formazione del duo frizzante Coma Cose è piuttosto recente: è composto da Francesca “California” Mesiano e da Fausto "Lama" Zanardelli, che prima aveva debuttato nel mondo musicale come Edipo. La loro partecipazione al Festival di Sanremo 2021 è stata resa nota nel mese di dicembre 2020: gareggeranno con la canzone “Fiamme negli occhi”. Il duo spazia dalla musica indie-rock al pop-rap, ma non mancano quegli influssi di elettronica cantautorale che hanno conquistato il pubblico in pochissimo tempo.

I testi dei Coma Cose ci permettono di scoprire un nuovo modo di vivere la musica abbinata a un ritmo insolito: la loro è una poetica raffinata, significativa, che si accosta alla canzone d’autore italiana. Potremmo definire le loro canzoni come poesie accompagnate dalla musica: parole vivide, che graffiano l’anima, a tempo di rock, pop ed elettronica. Chi sono i Coma Cose? Dal loro debutto musicale alle curiosità sul duo che parteciperà al settantunesimo Festival di Sanremo.

Chi sono i Coma Cose, l’esplosivo duo

Freschi, coinvolgenti, spumeggianti, ma soprattutto poetici: Coma Cose è il progetto ambizioso realizzato da California e Fausto Lama. Un progetto che i due hanno coltivato per anni, sin da quando lavoravano insieme come commessi nello stesso negozio. La loro storia musicale è il sogno ad occhi aperti di tutti i giovani che sognano di poter fare musica.

Fausto Lama e California hanno una chimica pazzesca. Lui, all’anagrafe Fausto Zanardelli, ha cominciato ad appassionarsi alla musica sin da giovane, debuttando nel mondo dello spettacolo con lo pseudonimo di “Edipo”. Lei, Francesca Mesiano in arte “California”, è la metà perfetta del duo: nata a Pordenone, vive a Milano, dove si è diplomata in scenografia.

L’iconico duo si ispira alla realtà per scrivere i testi, usando i filtri poetici per rielaborarli in chiave musicale. Raccolgono ispirazioni, idee, parlano al cuore degli ascoltatori. I due, oltretutto, non fanno coppia solo per i Coma Cose, ma sono fidanzati anche nella vita reale.

Il debutto musicale

Il loro talento esplosivo, la capacità di scrivere testi moderni con riflessioni profonde, non poteva non essere notato: i Coma Cose vengono subito agganciati da AsianFake, un’etichetta discografica. Il significato del termine Coma_Cose è da ricercarsi nel periodo storico attuale: l’emblema del coma in cui versa l’Italia, una situazione di stallo in cui non si migliora né si peggiora, una sorta di “hangover” ripetuto all’infinito. Riguardo invece alla parola “Cose”, Fausto e California hanno spiegato che l’hanno scelta semplicemente perché si abbinava bene a Coma.

L’obiettivo del duo è di risvegliare le coscienze dei giovani, di spingerli a non accantonare i propri sogni: una sorta di rivoluzione musicale per uscire dal coma del nulla. E infatti il loro debutto musicale, avvenuto il 23 febbraio del 2017, fu iconico: la canzone “Cannibalismo” è provocatoria, emblematica della situazione italiana.

Successivamente, la strada per loro si costella di successi e critiche positive: Inverno Cinese, il primo album Hype Aura, le canzoni Mancarsi e Post Concerto, che ottengono il riconoscimento di disco d’oro dalla Federazione Industria Musicale Italiana.

Curiosità sui Coma Cose

Le curiosità da conoscere sui Coma Cose ci permettono di avvicinarci al duo e di provare un’empatia naturale nei loro confronti. California è la rappresentazione di tutte le donne emancipate che rincorrono i propri sogni. L’amore che unisce i Coma Cose si avverte chiaramente nei loro testi: la chimica è fondamentale per fare musica. Dalle prime canzoni ad oggi, hanno ottenuto un riscontro positivo e i fan si sono appassionati alla loro musica.

Fausto Lama ha iniziato la sua carriera musicale come fonico: solo nel 2010 incide il suo primo album, che chiama “Hanno ragione i topi”. Con la Foolica Records, pubblica anche “Bacio Battaglia”. Poi, si ferma: solamente l’incontro con California gli permetterà di tornare a suonare, di riprendere in mano i suoi sogni. L’intesa tra i due è forte: nasce un amore che li lega profondamente, anche dovuto alla passione per la musica.

Una curiosità particolare sul duo è che condividono lo stesso tatuaggio sulla coscia: un omaggio a uno dei film preferiti, ovvero “Non ci resta che piangere”. Un simbolo che lega la coppia in eterno.

Fiamme negli occhi: la canzone di Sanremo 2021

Sanremo 2021 è vicino: il programma della serata andrà avanti dal 2 al 6 marzo. Condotto dalla coppia Amadeus-Fiorello, saranno molti gli artisti a salire sul palco: sono attesi lo Stato Sociale, Fedez in coppia con Francesca Michielin, Francesco Renga e persino Orietta Berti.

I Coma Cose parteciperanno con la canzone “Fiamme negli occhi”, una sorta di racconto personale sulla loro storia, che come tante è fatta di alti e bassi. Una fotografia del loro legame, la classica canzone che si ascolta in auto quando si fa un lungo viaggio.

Fausto Lama e California volevano realizzare un testo unico, che parlasse di amore, ma soprattutto di come questo sentimento, se ben coltivato, possa essere il fiore della vita: nuove esperienze, progetti, idee da realizzare, viaggi da condividere. Un brano che mixa il vintage all’elettronica.