D alla vittoria ad X Factor a soli 16 anni ai dischi di Platino. Francesca Michielin con Fedez a Sanremo 2021 canta l'amore universale

Sarà proprio lei, Francesca Michielin, la partner artistica che affiancherà Fedez al suo esordio sul palco dell'Ariston. La coppia, già collaudata in pezzi come Cigno Nero e Magnifico, si presenta per la prima volta insieme A Sanremo 2021 con Chiamami per nome. A sei anni da Nessun grado di separazione, la Michielin torna al Festival.

Chi è Francesca Michielin

Francesca Michielin 26 anni, nata a Bassano del Grappa, in Veneto, nuove i primi passi nel mondo della musica da giovanissima, una bimba prodigio di grande talento: a 9 anni infatti inizia a studiare pianoforte. Suo fratello Filippo le fa scoprire il rock, consumando i cd dei Red Hot Chili Peppers, così a 12 anni la Michielin inizia a suonare anche il basso e a cantare. A 16 anni decide di partecipare alle audizioni per la quinta edizione di “X Factor” e nella squadra dei giovani diretta da Simona Ventura, vince il talent. Oggi la cantante vive a Milano, anche se per lavoro (prima dello scoppio della pandemia) era sempre in giro per l'Italia.

L'amore vero, quello per il suo idolo e per la Juve

Il primo amore, quello struggente, sofferto, vissuto negli anni dell'adolescenza, Francesca Michielin l'ha raccontato nella sua prima canzone. Un amore non corrisposto che l'ha fatta soffrire molto e per il quale ha versato molte lacrime. Dal 2020 vive una relazione felice con il chitarrista della band Selton, il brasiliano 36enne, Ramiro Levy. La loro relazione è venuta allo scoperto soltanto nei mesi scorsi: i due sono molto riservati sulla loro vita privata. La cantante ha parlato del momento bello che sta vivendo con il musicista a Caterina Balivo in un'intervista a Vieni da Me. Il suo uomo preferito rimane però Alberto Angela di cui Francesca è davvero fanatica: ha confessato l'amore per il divulgatore scientifico più famoso della tv, tanto da avere una coperta con il suo volto stampato!

Il calcio è un'altra grande passione della Michielin, tifosa sfegatata della Juventus. La cantante ha una tartaruga di nome Gertude, e due tatuaggi: una foglia di salvia sull’avambraccio destro che le ricorda la nonna, e sul polso destro una serie di cerchi.

L'esordio musicale dopo il talent

Dopo la vittoria a X Factor, Francesca Michielin viene immediatamente messa sotto contratto da Sony Music, ed esce il suo primo EP con sei tracce, Distratto. Sotto la supervisione artistica di Elisa, Francesca incide Riflessi di me uscito nell'ottobre 2012 e collabora al fianco di Fedez nel brano Cigno nero che ottiene doppio disco di platino. Canzone che la consacrerà al grande pubblico.

Le cinque canzoni più famose di Francesca Michielin

Distratto. Il primo singolo della Michielin e senza dubbio anche uno dei suoi maggiori successi. Scritta da Elisa e Roberto Casalino, fu l’inedito con cui la cantante di Bassano si presentò nella quinta edizione di X Factor, nel 2012. Ottenne il doppio disco di platino.

L'amore esiste. Primo singolo estratto dal secondo album di20, scritto da Fortunato Zampaglione con Michele Canova Iorfida, il pezzo elettropop ha varcato i confini ed è stato riproposto come cover di Amy Lee.

Nessun grado di separazione. Forse il secondo brano più noto e cantato di Francesca Michielin, il pezzo pop uscito nel 2016, e presentato a Sanremo, dove arrivò secondo alle spalle di Un giorno mi dirai degli Stadio, che declinarono l'invito a competere all' Eurocontest ,lasciando a Francesca l'onore di portare sul palco questo brano nella sua versione italo-inglese.

Vulcano. primo estratto del suo terzo album, 2640, questo pezzo dance pop è stata una delle hit dell'estate 2017.

Io non abito al mare. Brano scritto in collaborazione con Calcutta, è un pezzo pop che parla di quelle relazioni in cui non si riesce a comunicare.

Il teatro e Spider-Man

La Michielin, dotata di grande talento e potenza vocale, si cimenta anche a teatro, come protagonista nello spettacolo La ragazza con l’orecchino di perla con le musiche di Franco Battiato. Nel 2014 è lei a cantare il brano Amazing per il film The amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro.

Le collaborazioni

Dopo aver conseguito la maturità classica all’Istituto Cavanis Passagno, e il diploma in mano, torna in sala di incisione ancora con Fedez. Dopo Cigno Nero, esce Magnifico, un successo incredibile, cinque volte disco di platino. Fedez non è il solo ad aver collaborato sino ad ora nella -ormai e già. decennale carriera di Francesca Michielin. Al rapper milanese si aggiungono il cantautore di Latino, Calcutta, Dario Faini, Tommaso Paradiso e Cosmo. Collabora anche con Carl Brave, Cristina D’Avena, Charlie Charles, Davide Simonetta, Mahmood, Levante, Fabri Fibra, Måneskin, Max Gazzè e Coma Cose.

Le ispirazioni

Francesca Michielin ascolta di tutto e si lascia influenzare. Tra i suoi gruppi preferiti ci sono: Queen, Nirvana, System of a Down, Red Hot Chili Peppers , e cantanti come Lady Gaga e Bjork, fino a Jovanotti e Damien Rice, con cui ha raccontato di aver suonato la chitarra fino alle 7 del mattino, nel backstage di un suo concerto al Pistoia Blues.

Le sue esibizioni sul palco dell'Ariston

Il 2012 è l'anno in cui la Michielin sale per la prima volta sul palco di Sanremo per duettare con Chiara Civello nel brano Al posto del mondo. Francesca Michielin ritorna al Festival di Sanremo 2016 con Nessun grado di separazione, e si classifica seconda dopo gli Stadio.

La canzone di Sanremo 2021

Francesca Michielin partecipa a Sanremo 2021 in coppia con Fedez con la canzone dal titolo Chiamami per nome, una canzone d'amore leggera, universalmente condivisibile e in grado di raccontare storie comuni. Scritta dai due artisti con Mahmood, Dargen D’Amico, Alessandro Raina e Davide Simonetta, il brano farà poi parte della riedizione di Feat., album della Michielin uscito in piena pandemia.

Lo spoiler su Instagram

Solo poche settimane fa, la partecipazione di Francesca Michielin e Fedez sembrava essere in bilico. Fedez, per errore, aveva spoilerato alcuni secondi del brano su Instagram, ma per fortuna, tutto è bene quel che finisce bene, e la canzone non è stata esclusa dalla gara.