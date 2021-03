Come muoversi su Twitter per distinguersi e farsi notare

O ltre ad Instagram e Facebook c'è un social da tenere in considerazione: Twitter. La piattaforma che ha fatto del cinguettio un tratto distintivo è ideale per farsi notare, soprattutto in ambito professionale.

Essere popolari sui social non è solo per pura vanità, le piattaforme sono un ottimo aiuto per migliorare il personal branding, per farsi notare in ambito lavorativo o fare nuove conoscenze. Tra le app più popolari, oltre a Facebook e Instagram c’è Twitter, social nato per dare news in pochi caratteri e che col tempo ha implementato funzioni come stories, foto e video.

A causa dell'enorme popolarità di social come Instagram, Facebook e Tik Tok molti tendono ad ignorare Twitter che in realtà ha un sacco di potenziale a livello di marketing. Avendo un bacino di utenti più limitato di altri social e avendo un algoritmo basato soprattutto sul live twitting è più semplice aumentare la propria popolarità e di conseguenza migliorare anche la reputazione online.

Per diventare virali su Twitter è necessario che il proprio messaggio venga condiviso rapidamente, che abbia un numero alto di interazioni tra cui like e risposte. I motivi che rendono virale un tweet possono essere molteplici e dipendono ad esempio dagli hashtag utilizzati, dal contenuto, dall’argomento e da chi interagisce rendendo quindi visibile il post ad altre persone. Ma concretamente come si può diventare virali e popolari distinguendosi sulla piattaforma? Ecco alcuni consigli.

Se sei un utente nuovo hai bisogno di farti notare poiché il tuo bacino di utenti raggiunto è limitato, metti da parte la timidezza e chiedi di essere condivisa. Fai in modo di offrire però post interessanti che invoglino a cliccare il tasto di retweet. Sembra inoltre che alcune parole come “aiuto” “retweet” “check out” e “per favore” favoriscano la condivisione, fai in modo quindi di includerle nel tuo testo.

Tra i modi per diventare popolari su Twitter è controllare gli hashtag del momento; si trovano sulla barra laterale del sito e mostrano gli hot topic del giorno. Cerca quindi di usare il tempismo per scrivere qualcosa di interessante e utile, inserendoti in un argomento caldo semplicemente utilizzando l’apposito hashtag.

Andando su Twitter Analytics hai modo di accedere ad una serie di insight, proprio come per altri social popolari come Instagram e Facebook. Da questa interfaccia potrai verificare attraverso un grafico a colonne quali tweet hanno avuto più interazioni e impressioni, riuscendo quindi a comprendere anche in quali orari e giorni postare.

Scrivi titoli accattivanti

Twitter è un social a scorrimento veloce, forse molto più di Instagram. Per riuscire a catalizzare l’attenzione e spingere gli utenti verso un’altra risorsa devi usare un copy efficace. Come? Tutto parte dal titolo che deve essere chiaro ma lasciare un alone di mistero, tanto da invogliare a cliccare.

Aggiungi un approfondimento

Molti social tendono a penalizzare link esterni, non è il caso di Twitter. Secondo alcune statistiche rilevate i post con all’interno un link raggiungono maggiori condivisioni; se il link è un approfondimento utile e interessante le persone tendono a ritwittarlo dando maggiore autorità alla tua fonte.

Usa gli hashtag

Se su Facebook sono praticamente inutili, Instagram e Twitter utilizzano moltissimo gli hashtag. L’idea alla base è quella di non inventarne di nuovi ma di utilizzare quelli a tema già esistenti, in modo da far comparire anche le tue parole nel relativo gruppo tematico. Se desideri trovare hashtag popolari invece dai un’occhiata alle tendenze del giorno.

Twitta argomenti degni di nota

Gli argomenti del giorno, ad esempio legati ad un determinato programma TV o ad un fatto di attualità tendono a diventare più popolari. Twitter è spesso usato come fonte di informazione poiché anche molte testate e giornalisti la utilizzano per dare news; cavalcare l’onda di un argomento caldo ti aiuterà a farti notare soprattutto se darai punti di vista interessanti o fornirai approfondimenti utili. Attenzione, spesso gli argomenti del giorno scaldano gli animi e Twitter è un social in cui le discussioni scoppiano facilmente.

Sempre in voga su Twitter anche l’ironia; il tono sarcastico piace molto agli utenti di Twitter. I tweet più virali hanno spesso frecciatine, battute, giochi di parole che divertono gli utenti. In poche parole è spesso difficile strappare un sorriso ma prendendo la mano e usando più frequentemente il social diventerà naturale.

Racconta una storia personale

Se desideri davvero diventare virale su Twitter c’è bisogno di esporsi; il social accoglie molto bene le storie personali e i racconti in prima persona. Non avere paura, fai in modo che un fatto o un episodio colpiscano i tuoi follower e lascia al pubblico il potere di renderti popolare interagendo.

Attenzione alla lunghezza

Uno dei motivi per cui viene spesso criticato Twitter rispetto ad altri social è il limite dei caratteri; di recente la piattaforma ha aumentato a 280 caratteri la lunghezza dei tweet ma per alcuni sembra ancora poco. Attenzione però, la rapidità della piattaforma chiede anche brevità dei messaggi: secondo le statistiche i tweet migliori e più condivisi non superano i 110 caratteri e sfruttano quelli restanti per hashtag, tag ad altri utenti e link. Aggiungere elementi al proprio tweet è il modo migliore per diventare virale, non dimenticare quindi hashtag, tag ed un eventuale collegamento esterno.