Quali sono le cose che rendono davvero irresistibile il tuo profilo Twitter?

F oto, hashtag mirati, citazioni, modi di dire virali: tutto quello che devi postare per avere successo su Twitter

I post su Twitter vengono recepiti come vere e proprie breaking news, veloci ed incisive. Possono determinare l'influenza di un personaggio sui propri followers e creare un pubblico fidelizzato. Come rendere irresistibile il tuo profilo Twitter? Prima di tutto, postando contenuti interessanti e rilevanti per chi li leggerà.

Come social media, Twitter rappresenta uno strumento potente per creare interazioni tra soggetti eterogenei. Per dare una spinta al tuo account, è necessario seguire qualche piccola regola, ma fondamentale, per il successo dei post lanciati online.

Scegli l'hashtag giusto

Una delle azioni basilari quando creai un post che abbia come obiettivo quello di rendere irresistibile il tuo profilo Twitter, è scegliere l'hashtag giusto. Gli hashtag originariamente apparsi proprio su Twitter, ora hanno invaso anche altre piattaforme di social media, una su tutte Instagram.

Questo collegamento ipertestuale nato nel 2009, e contrassegnato con il simbolo del cancelletto, è uno degli ingredienti più efficaci per il coinvolgimento dell'account. È stato dimostrato che gli hashtag aiutano ad aumentare i follower, ad acquisire informazioni correlate e, con una corretta gestione, a migliorare la reputazione.

I post su Twitter con hashtag concisi funzionano di più perché sono diretti al punto. Consente inoltre ai tuoi follower di condividere i tuoi post più facilmente sui loro account.

Quando l'#diventa un trend

Un hashtag conversazionale, un modo di dire creato ad hoc, è efficace nel post su Twitter, quando sa essere coinvolgente ed originale. Non solo renderà il tuo hashtag interattivo nella sfera dei social media, ma diventerà anche virale attraverso l'utilizzo di migliaia di persone.

L'unicità dell'hashtag fa risaltare il tuo post su Twitter. Sebbene possa essere comodo utilizzare un hashtag popolare, potrebbe essere già usato in numerose conversazioni esistenti.

Secondo uno studio sulle strategie per un tweet efficace , i post di Twitter che richiedono retweet ricevono tassi di retweet 12 volte superiori. L'invito all'azione consente alle persone di essere coinvolte nel creare sempre più interazioni.

Un altro modo di rendere irresistibile il tuo profilo Twitter è quindi assicurarsi che il post espliciti la richiesta nel modo più efficace. Inserisci la parola "Retweet" o "RT", seguita dal tweet. Usa "RT" solo se il tuo contenuto è lungo, altrimenti "Retweet" è l'opzione migliore.

L'importante è non esagerare: evita di chiedere costantemente retweet nei tuoi post su Twitter. Alcune persone pensano che la richiesta costante sia fastidiosa e potrebbe comportare la perdita di follower.

Non solo parole: posta anche foto

Secondo una ricerca condotta da Twitter sull'engagement dei Tweet , i retweet aumentano del 35% quando oltre alle parole, i post sono corredati da immagini. I post con un link e una foto pic.twitter.com hanno ricevuto il 141% in più di retweet e il 165% in più di Mi piace. La funzione di anteprima delle foto nella timeline per i post di Twitter con foto di pic.Twitter.com ha contribuito molto al coinvolgimento dei follower di un account.

Per rendere irresistibile il tuo profilo Twitter, quindi, punta a una buona qualità dell'immagine e che sia attinente al messaggio che stai veicolando. Poi taggare anche fino a 10 persone in una foto, così da rendere più probabile la condivisione. L'approccio diretto a coloro che vengono taggati aumenta il loro senso di valore poiché sono inclusi nel post del tuo account personale.

Cattura l'attenzione con le citazioni

Ogni volta che i tuoi post su Twitter si trasformano in citazioni, o ne contengono di famose, è più probabile che avvenga il ritweet. Alle persone piace sentirsi in relazione l'una con l'altra: attratte da un pensiero, un'opinione, un'esperienza o un'idea comune.

Dove trovare la citazione che conquista

Sono diversi i siti web in cui trovare molte citazioni a cui puoi fare riferimento, da incorporare nei tuoi post su Twitter. Questi contengono migliaia di fonti che puoi facilmente selezionare a seconda dell'argomento scelto da condividere. La maggior parte delle persone preferisce citazioni fatte da personalità influenti che ispirano di più nei loro rispettivi campi. Twittando la loro citazione, potresti essere in grado di trovare altri che condividono lo stesso interesse per la suddetta personalità e / o per il campo stesso.

Anche ritwittare citazioni, soprattutto di personaggi famosi, renderà il tuo post su Twitter più coinvolgente. I follower del determinato personaggio pubblico, o influencer, saranno più stimolati ad avere una interazione sul tuo post e, se fatto con costanza, ciò ti rende più attraente per la fan base.

Se vuoi che il tuo pensiero diventi influente, e le tue citazioni siano virali, prendi esempio dal lavoro creativo sul celebre social network, di Scott Gainsburg e Malcom Levene che hanno avuto una grande influenza su Twitter, proprio attraverso le loro citazioni ispiratrici.

Quando inserire un link esterno

Rendere irresistibile il tuo profilo Twitter è possibile anche inserendo link nei tuoi post, consentono al lettore di saperne di più sull'argomento che stai proponendo e sul quale hai avviato una probabile discussione. Le informazioni esterne aumentano la tua credibilità e la fiducia delle persone. Quando la fonte è affidabile, le persone tendono a riporre maggiormente la loro fiducia su di te, e su ciò in cui vuoi che credano.

I post di Twitter con collegamenti sono estremamente utili come strumento di marketing. Secondo uno studio, oltre il 36% di tutti i post contiene link. Di solito, il post fornisce un teaser e la storia completa si trova sul sito di approdo. Assicurati che sia disponibile uno spazio prima del link affinché sia sempre cliccabile. Il 92% degli errori di collegamento è attribuito a un errore di formattazione.